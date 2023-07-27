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В 2015 году была основана компания SOOCAS, целью которой стало продвижение широкого ассортимента средств персональной гигиены. Это направление деятельности отображается и в её слогане «Чистый, умный, элегантный». В течение нескольких лет этот производитель представил ряд линеек продуктов, куда вошли электрические зубные щётки, ирригаторы, бритвы и фены. Также SOOCAS выпускает зубную пасту, жидкость для полоскания рта и эфирное масло для волос.
SOOCAS в своей работе использует инновационные технологии и продуманный дизайн, всегда стараясь предлагать эффективную и привлекательную по внешнему виду продукцию. Цель выпуска этой продукции остаётся неизменной — обеспечить простую и приятную личную гигиену.
Такую возможность даёт и электрическая зубная щётка SOOCAS D3. Научные исследования показывают, что за два месяца использования зубной щётки она подвергается влиянию 2 млн бактерий, среди которых вызывающая желудочно-кишечные заболевания H. pylori. Бактерии вроде micrococcus luteus могут вызвать инфекцию, а Streptococcus mutans являются причиной кровоизлияния в мозг. Чтобы подобных неприятностей не произошло, используйте электрическую зубную щётку SOOCAS D3. В ней задействован уникальный и точно рассчитанный алгоритм энергосбережения, благодаря которому щётка способна после 6 часов зарядки работать на протяжении 180 дней. Зарядка осуществляется через универсальный разъём USB-C.
Поскольку щётка водонепроницаемая, ей можно пользоваться, принимая душ. Частота вибрации 38400 раз/мин позволяет активному ингредиенту зубной пасты проникнуть во все уголки полости рта. Всего за 4 недели эта щётка способна отбелить зубы на 38,57%.
Взяв за основу метод чистки зубов Басса, производитель разместил щетинки щётки под углом 18,5°, чтобы обеспечить наилучший доступ между зубами. Применяется высокочастотная звуковая технология, благодаря которой зубная щётка активируется водой и формирует микропузырьки, перемещающиеся между зубами для более тщательной очистки.
Модернизированный вал двигателя передаёт мощность на щетинки зубной щётки с минимальными потерями энергии. Если сравнивать с распространённым двигателем Hallow Cup, потери энергии сократились на 60%. Это уменьшает лишнюю вибрацию и шум в процессе чистки.
Технология дезинфекции UVC разрушает внутреннюю структуру бактерий с уровнем эффективности 99,99%. Длина волны в 270 нм вместо традиционной 253,7 нм повышает эффективность санитарной обработки. Когда зубная щётка находится в футляре с закрытой крышкой, обработка запускается автоматически.
Научно доказанный факт говорит, что расстояние в 7 мм является самым эффективным в плане дезинфекции, обеспечивая широкий охват и высокую скорость.
Если говорить о дизайне электрической зубной щётки D3, он выполнен в кошачьем стиле. От отпечатка кошачьей лапы на кнопке до противоскользящего рисунка на задней стороне, вы получите необычную щётку.
Крепление позволяет вешать зубную щётку на стену, зеркало и любое другое место. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный захват щётки в руке.
Благодаря индикатору вы сможете получать информацию о работе щётки. Если уровень заряда падает до 20%, он мигает красным. Если щётка полностью заряжена, индикатор горит зелёным.
Щётка запускается постепенно на протяжении 5 секунд, чтобы пользователь успел привыкнуть к вибрации и дёсны не кровоточили. Технология активного шумоподавления снижает уровень шума двигателя до 55 дБ, на 10% меньше по сравнению с другими щётками. Чип в составе щётки запоминает последний режим работы и активирует его, когда вы в следующий раз включите щётку.
Акционная цена SOOCAS D3 составляет 3790 рублей, но в течение ограниченного времени на нее действует еще и дополнительная скидка. Узнать финальную стоимость можно по ссылке:
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Также у компании SOOCAS есть богатый выбор других продуктов персональной гигиены. Посетите официальный магазин SOOCAS для знакомства с ними.