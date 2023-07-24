Мобильный компьютер для использования в сложных условиях

Если вам нужен планшет, с которым вы будете работать не только у себя дома, но и за пределами помещений, защищённая модель TAB KingKong может стать лучшим выбором. За счёт своей прочности и современных характеристик TAB KingKong может понравиться любителям активного отдыха, поклонникам экстремальных видов спорта и работающим на открытом воздухе.TAB KingKong создан для работы в суровых условиях, о чём говорит наличие сертификатов IP68 и IP69K для защиты от влаги, пыли и ударов. Возьмёте вы его с собой на песчаный пляж, в горы или попадёте в непогоду, TAB KingKong сохранит работоспособность и продолжит помогать вам.За счёт использования 8-ядерного процессора MT8788 и оперативной памяти объёмом до 16 ГБ, KingKong предлагает высокую скорость и способен на многозадачную работу. Экран IPS размером 10,1 дюйма с разрешением FHD+ обеспечивает высокий уровень визуальных эффектов, улучшая впечатления от просмотра фильмов, игр и создания контента.TAB KingKong обладает передней камерой с разрешением 16 Мп с продвинутыми возможностями обработки снимков. Вы сможете сохранить ценные для вас моменты жизни с высоким уровнем детализации. Отправляясь в поход, на море, на семейный праздник, при помощи TAB KingKong вы сможете навсегда сохранить интересные воспоминания.За счёт аккумулятора с внушительной ёмкостью 10600 мА*ч планшет сможет работать на протяжении длительного времени, избавляя от необходимости искать розетку в самое неподходящее время. Малый вес и портативность позволяют легко брать его с собой в дорогу, а прочный корпус позволит пережить пребывание на природе.Международный релиз планшета TAB KingKong запланирован на 7 августа. Этот день могут отметить в своём календаре энтузиасты технологий, люди с активным образом жизни и работники, в чьих профессиях планшет может быть полезен.В честь релиза планшета TAB KingKong компания Cubot проводит акцию! Пять её участников получат планшет TAB KingKong в подарок. Не упустите свой шанс стать одним из них, следите за новостями на сайте производителя и в социальных сетях. Станьте обладателем TAB KingKong и оцените его возможности и мощь.