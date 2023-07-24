Прочный аппарат для тех, кому надоели современные огромные смартфоны

Компания Blackview, известная своими защищёнными смартфонами, выпускает их уже более 10 лет. Если Nokia известна качеством своих долговечных мобильных устройств, то Blackview обращает взор в сторону классики. Она представляет аппарат N6000 с диагональю экрана всего 4,3 дюйма, который может считаться лучшим среди компактных защищённых смартфонов.N6000 с экраном размером 4,3 дюйма спроектирован для работы в суровом окружении с часто меняющимися условиями. Он удовлетворяет требованиям к современным мобильным устройствам, предлагая высокий уровень надёжности и передовые характеристики. Среди них чип MediaTek Helio G99, произведённый на техпроцессе 6 нм, до 16 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ хранилища. Устройство работает на Android 13 с программной оболочкой DokeOS 3.1 и камерами 16 и 48 Мп с программным обеспечением Blackview ArcSoft® 5.0. Этот аппарат способен дать своим пользователям высокую степень удобства и надёжности.Аппарат весит всего 208 г, ширина у него 65,25 мм. Это позволяет удобно держать его в ладони и управляться одной рукой. На экране с разрешением QHD+ можно настроить размер шрифта, чтобы увидеть всю информацию с одного взгляда. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Встроенный динамик Smart-PA N6000 способен выдавать качественный звук как при общении по телефону, так и при прослушивании аудио.N6000 обладает классическим дизайном Blackview и тщательно подобранными материалами. Используется твердотельная батарея, а корпус получил сертификаты IP68 и IP69K и MIL-STD 810H. Это означает, что устройство способно на протяжении 30 минут сохранять работоспособность на глубине 15 м, пережить падение с высоты 5 м и броски на расстояние 60 м, а также выдержать вес до 20000 кг. N6000 может работать в диапазоне температур от -40 ℃ до 80 ℃. Как видим, аппарат сумеет пережить самые суровые условия окружающей среды. Несмотря на небольшой корпус, в нём поместился аккумулятор с достаточно высокой ёмкостью 3880 мАч. Это твердотельный аккумулятор с высокой плотностью хранения энергии, что позволяет аппарату работать на протяжении 18 дней в режиме ожидания.Blackview старается предложить максимум не только в плане аппаратных характеристик, но и программного обеспечения. Чип MediaTek Helio G99 произведён на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu составили 403181 баллов, что превосходит показатели некоторых процессоров с поддержкой стандарта связи 5G. Для файлов и приложений предлагается хранилище объёмом 256 ГБ. Эффективность устройства повышают технологии предварительной загрузки, атомизированной памяти и LMK (Low Memory Killer).N6000 работает на основе программной оболочки DokeOS 3.1 поверх Android 13 с оптимизированным интерфейсом и новыми приложениями и настройками. Среди них можно назвать приложения StepCount и ToolKit. Имеются новые персональные настройки, включая настройки языка отдельно для каждого приложения, расширенную защиту от вредоносного кода, усиление конфиденциальности и безопасности данных.Помня о любителях мобильной фотографии, Blackview предлагает в N6000 заднюю камеру 48 Мп с сенсором Samsung. В ней поддерживаются технология TetraPixel, автофокус Super-PD и Smart-ISO с высоким уровнем светочувствительности. Последнее особенно актуально во время съёмки при слабом освещении, чтобы можно было получать одинаковый уровень чёткости днём и ночью, на открытом воздухе и в помещении. Передняя камера обладает разрешением 16 Мп и поддерживает цветовые фильтры Quad Bayer и алгоритмы Re-mosaic для получения повышенной точности цветопередачи. Это позволяет передавать оттенки кожи и естественный цвет лица. Алгоритм Blackview ArcSoft® 5.0 последнего поколения сочетается с режимами съёмки HDR, ночным, режимом украшения, портретным, панорамным. Качество снимков в результате увеличивается на 15%. N6000 предлагает дополнительные функциональные возможности для съёмки дорогих вам моментов, включая режим Pro и запись видео 2К с поддержкой режима украшения.Smart Google Lens, четыре системы навигации, поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания и GSM, NFC, сканер отпечатков пальцев, лицевая разблокировка и многое другое также входят в состав N6000, облегчая жизнь пользователей.Blackview N6000 будет доступен в магазине AliExpress с 24 по 28 июля по предварительной цене $159,99. Для первых 200 покупателей устройства стоимость составит $149,99. В рамках глобального релиза производитель вместе со смартфоном даёт в подарок держатель устройства с браслетом на запястье, который будет удобно применять в дороге.