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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Начинаются продажи компактного защищённого смартфона Blackview N6000 с экраном 4,3 дюйма
Прочный аппарат для тех, кому надоели современные огромные смартфоны

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Компания Blackview, известная своими защищёнными смартфонами, выпускает их уже более 10 лет. Если Nokia известна качеством своих долговечных мобильных устройств, то Blackview обращает взор в сторону классики. Она представляет аппарат N6000 с диагональю экрана всего 4,3 дюйма, который может считаться лучшим среди компактных защищённых смартфонов.



За что стоит отдать предпочтение Blackview N6000?



N6000 с экраном размером 4,3 дюйма спроектирован для работы в суровом окружении с часто меняющимися условиями. Он удовлетворяет требованиям к современным мобильным устройствам, предлагая высокий уровень надёжности и передовые характеристики. Среди них чип MediaTek Helio G99, произведённый на техпроцессе 6 нм, до 16 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ хранилища. Устройство работает на Android 13 с программной оболочкой DokeOS 3.1 и камерами 16 и 48 Мп с программным обеспечением Blackview ArcSoft® 5.0. Этот аппарат способен дать своим пользователям высокую степень удобства и надёжности.



Идеально лежит в руке, лёгкий и простой в применении

Аппарат весит всего 208 г, ширина у него 65,25 мм. Это позволяет удобно держать его в ладони и управляться одной рукой. На экране с разрешением QHD+ можно настроить размер шрифта, чтобы увидеть всю информацию с одного взгляда. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5. Встроенный динамик Smart-PA N6000 способен выдавать качественный звук как при общении по телефону, так и при прослушивании аудио.



Максимальная степень прочности

N6000 обладает классическим дизайном Blackview и тщательно подобранными материалами. Используется твердотельная батарея, а корпус получил сертификаты IP68 и IP69K и MIL-STD 810H. Это означает, что устройство способно на протяжении 30 минут сохранять работоспособность на глубине 15 м, пережить падение с высоты 5 м и броски на расстояние 60 м, а также выдержать вес до 20000 кг. N6000 может работать в диапазоне температур от -40 ℃ до 80 ℃. Как видим, аппарат сумеет пережить самые суровые условия окружающей среды. Несмотря на небольшой корпус, в нём поместился аккумулятор с достаточно высокой ёмкостью 3880 мАч. Это твердотельный аккумулятор с высокой плотностью хранения энергии, что позволяет аппарату работать на протяжении 18 дней в режиме ожидания.



Современный уровень производительности

Blackview старается предложить максимум не только в плане аппаратных характеристик, но и программного обеспечения. Чип MediaTek Helio G99 произведён на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu составили 403181 баллов, что превосходит показатели некоторых процессоров с поддержкой стандарта связи 5G. Для файлов и приложений предлагается хранилище объёмом 256 ГБ. Эффективность устройства повышают технологии предварительной загрузки, атомизированной памяти и LMK (Low Memory Killer).



N6000 работает на основе программной оболочки DokeOS 3.1 поверх Android 13 с оптимизированным интерфейсом и новыми приложениями и настройками. Среди них можно назвать приложения StepCount и ToolKit. Имеются новые персональные настройки, включая настройки языка отдельно для каждого приложения, расширенную защиту от вредоносного кода, усиление конфиденциальности и безопасности данных.

Отличные фотографические возможности

Помня о любителях мобильной фотографии, Blackview предлагает в N6000 заднюю камеру 48 Мп с сенсором Samsung. В ней поддерживаются технология TetraPixel, автофокус Super-PD и Smart-ISO с высоким уровнем светочувствительности. Последнее особенно актуально во время съёмки при слабом освещении, чтобы можно было получать одинаковый уровень чёткости днём и ночью, на открытом воздухе и в помещении. Передняя камера обладает разрешением 16 Мп и поддерживает цветовые фильтры Quad Bayer и алгоритмы Re-mosaic для получения повышенной точности цветопередачи. Это позволяет передавать оттенки кожи и естественный цвет лица. Алгоритм Blackview ArcSoft® 5.0 последнего поколения сочетается с режимами съёмки HDR, ночным, режимом украшения, портретным, панорамным. Качество снимков в результате увеличивается на 15%. N6000 предлагает дополнительные функциональные возможности для съёмки дорогих вам моментов, включая режим Pro и запись видео 2К с поддержкой режима украшения.



Smart Google Lens, четыре системы навигации, поддержка двух SIM-карт в режиме ожидания и GSM, NFC, сканер отпечатков пальцев, лицевая разблокировка и многое другое также входят в состав N6000, облегчая жизнь пользователей.

Цена и доступность в продаже

Blackview N6000 будет доступен в магазине AliExpress с 24 по 28 июля по предварительной цене $159,99. Для первых 200 покупателей устройства стоимость составит $149,99. В рамках глобального релиза производитель вместе со смартфоном даёт в подарок держатель устройства с браслетом на запястье, который будет удобно применять в дороге.

Купить Blackview N6000

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