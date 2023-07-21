Пять дней на покупку планшетов со скидками до 2400 руб

В стремительно развивающемся мире информационных технологий компания Teclast старается оставаться на острие инноваций, предлагая несколько моделей планшетов с обширной функциональностью по умеренным ценам. Учитесь ли вы, работаете или вам нужен планшет для дома, у Teclast найдётся модель под ваши интересы. Ниже описано, какие из них в ближайшее время можно приобрести по сниженной цене.В планшете Teclast T40S разработчики постарались найти идеальное сочетание производительности и цены. Это мобильное устройство на системе Android 12 с 8-ядерным чипом MT8183, способным предложить быстрое и плавное взаимодействие с пользователем. Экран размером 10,4 дюйма с разрешением 2K обеспечивает высокий уровень детализации контента. Корпус имеет толщину всего 8 мм и мало весит, что делает устройство достаточно портативным. Имея 8 ГБ оперативной памяти, столько же виртуальной памяти и хранилище объёмом 128 ГБ, планшет даст достаточно места для многочисленных файлов и приложений, позволяя запускать многие из них одновременно. На протяжении нескольких дней T40S будет доступен по сниженной до $115,99 цене, что делает его весьма привлекательным для экономных покупателей.Если вам нужен не самый дорогой планшет с высоким уровнем производительности, таким является Teclast T40Pro. Это устройство на системе Android 12 с 8-ядерной системой на чипе Unisoc T616, которая выдаёт высокую скорость и способна на многозадачную работу. Экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2K предлагает яркие цвета, 8 ГБ оперативной памяти наряду с объёмом хранилища 128 ГБ дадут достаточно места для контента. За счёт зарядки мощностью 18 Вт можно быстро пополнить запасы энергии и продолжать работу на протяжении всего дня. За $138,07 планшет T40 Pro станет отличным приобретением по соотношению возможностей и цены.Желающие получить планшет для всей семьи могут выбрать модель Teclast P40HD. Это устройство на Android 12 с процессором Unisoc T606, а также удобным и надёжным пользовательским интерфейсом. Экран размером 10,1 дюйма с разрешением Full HD выдаёт чёткую картинку, а программная защита позволяет делиться устройством с детьми. Доступны версии планшета с объёмом оперативной и виртуальной памяти 6/6 ГБ и 8/8 ГБ. Они стоят $109,99 и $119,99, что для подобных планшетов является весьма невысокой ценой.Производительный планшет Teclast T50Pro работает на операционной системе Android 13 и процессоре MTK Helio G99, способном справиться с самыми тяжёлыми задачами. Этому помогают 8 ГБ оперативной памяти, столько же виртуальной и хранилище 256 ГБ, чего должно хватить для многочисленных файлов и приложений. Отличный экран размером 11 дюймов с разрешением 2K выдаёт насыщенные цвета, а благодаря толщине корпуса 7,5 мм планшет является элегантным и портативным. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч при мощности зарядки 18 Вт, что позволяет работать без розетки на протяжении всего дня. Все эти возможности станут вашими за умеренную цену в $179,99.