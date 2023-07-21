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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
24-28 июля пройдёт летняя распродажа планшетов Teclast
Пять дней на покупку планшетов со скидками до 2400 руб

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В стремительно развивающемся мире информационных технологий компания Teclast старается оставаться на острие инноваций, предлагая несколько моделей планшетов с обширной функциональностью по умеренным ценам. Учитесь ли вы, работаете или вам нужен планшет для дома, у Teclast найдётся модель под ваши интересы. Ниже описано, какие из них в ближайшее время можно приобрести по сниженной цене.

T40S: $115,99

В планшете Teclast T40S разработчики постарались найти идеальное сочетание производительности и цены. Это мобильное устройство на системе Android 12 с 8-ядерным чипом MT8183, способным предложить быстрое и плавное взаимодействие с пользователем. Экран размером 10,4 дюйма с разрешением 2K обеспечивает высокий уровень детализации контента. Корпус имеет толщину всего 8 мм и мало весит, что делает устройство достаточно портативным. Имея 8 ГБ оперативной памяти, столько же виртуальной памяти и хранилище объёмом 128 ГБ, планшет даст достаточно места для многочисленных файлов и приложений, позволяя запускать многие из них одновременно. На протяжении нескольких дней T40S будет доступен по сниженной до $115,99 цене, что делает его весьма привлекательным для экономных покупателей.



T40PRO: $138,07

Если вам нужен не самый дорогой планшет с высоким уровнем производительности, таким является Teclast T40Pro. Это устройство на системе Android 12 с 8-ядерной системой на чипе Unisoc T616, которая выдаёт высокую скорость и способна на многозадачную работу. Экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2K предлагает яркие цвета, 8 ГБ оперативной памяти наряду с объёмом хранилища 128 ГБ дадут достаточно места для контента. За счёт зарядки мощностью 18 Вт можно быстро пополнить запасы энергии и продолжать работу на протяжении всего дня. За $138,07 планшет T40 Pro станет отличным приобретением по соотношению возможностей и цены.



P40HD 6/8 ГБ: $109,99/$119,99

Желающие получить планшет для всей семьи могут выбрать модель Teclast P40HD. Это устройство на Android 12 с процессором Unisoc T606, а также удобным и надёжным пользовательским интерфейсом. Экран размером 10,1 дюйма с разрешением Full HD выдаёт чёткую картинку, а программная защита позволяет делиться устройством с детьми. Доступны версии планшета с объёмом оперативной и виртуальной памяти 6/6 ГБ и 8/8 ГБ. Они стоят $109,99 и $119,99, что для подобных планшетов является весьма невысокой ценой.



T50PRO: $179,99

Производительный планшет Teclast T50Pro работает на операционной системе Android 13 и процессоре MTK Helio G99, способном справиться с самыми тяжёлыми задачами. Этому помогают 8 ГБ оперативной памяти, столько же виртуальной и хранилище 256 ГБ, чего должно хватить для многочисленных файлов и приложений. Отличный экран размером 11 дюймов с разрешением 2K выдаёт насыщенные цвета, а благодаря толщине корпуса 7,5 мм планшет является элегантным и портативным. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч при мощности зарядки 18 Вт, что позволяет работать без розетки на протяжении всего дня. Все эти возможности станут вашими за умеренную цену в $179,99.

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#teclast
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Сейчас обсуждают

RbnGG
10:40
Знаю эти все ссылки, ни хрена не работает, думаешь я не пробовал? Да я весь github перерыл, если оно и как-то начинает работать, то всё равно генерация настолько убогая, что невозможно пользоваться.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Китя.
10:38
просто ты нубик и тебе ссылки кидал по настройкам но ты так и не разобрался со стримом и нейросетью.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Alex_023
10:38
И задержками CAS 250. Та же груша, только в профиль.
Samsung анонсировала память GDDR7 со скоростью 32 Гбит/с
RbnGG
10:35
Я ещё раз пишу, Я даю советы неопытным пользователям которые попали на эту статью. И предупреждаю о будущих их ограничениях если они решатся купить продукцию AMD.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
RbnGG
10:34
Так зачем мне покупать, у меня есть. Я просто пишу потациональным покупателям, что лучше не связываться с AMD если ты будешь делать что то кроме игр.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Китя.
10:34
так у тебя же 4080 воткни её и радуйся.
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Chihonya
10:33
дык кули ты плачешь, у тя же 4080 божественная есть, там все фичи нужные тебе занесли
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
rektor
10:32
Ты как говоришь будто Котик владелец Близард. Как решат акционеры близарда так и будет.
Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
usr721
10:32
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Сергей Медведев
10:31
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