Смартфон с двумя экранами и камерой ночного зрения

Компания Cubot объявила дату глобального релиза своего очередного флагманского смартфона под названием KingKong Star. Он появится в магазине AliExpress 7 августа. Долгожданное устройство содержит в себе передовые технологии, предлагает высочайшую производительность и неповторимую долговечность. Это сочетание делает аппарат обязательным мобильным компаньоном для любителей приключений на открытом воздухе и для обычных энтузиастов смартфонов.Устройство получило 8-ядерный чип, произведённый на техпроцессе 7 нм. Благодаря ему KingKong Star поддерживает стандарт связи 5G и высокую производительность. Захотите вы играть в игры или заниматься многозадачной работой, KingKong Star справится с любой поставленной перед ним задачей.Поможет в этом высококачественный экран формата 2K FHD+ (1080 х 2460) с диагональю 6,78 дюйма и насыщенными цветами. На этом экране изображение словно оживает за счёт высочайшей чёткости и чистоты.Этим достоинства KingKong Star далеко не ограничиваются. Инновационный дизайн предлагает два экрана. Вторым является вспомогательный задний дисплей размером 1,9 дюйма, расширяющий сценарии применения устройства. Вы сможете не только постоянно оставаться на связи, но также максимально быстро получать доступ к нужной вам информации и реализовывать свои творческие замыслы.Сохранить любой ценный для вас момент позволят качественные камеры с основной Ultra-HD 100 Мп. Также здесь есть камера ночного зрения с разрешением 24 Мп. Все они предлагают исключительный уровень чистоты и насыщенности цветов как при съёмке пейзажей, так и в портретной съёмке.Владельцы этого смартфона не смогут пожаловаться на нехватку памяти. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, столько же добавляет виртуальная память. Вместимость встроенного хранилища достигает 256 ГБ, а карты памяти могут принести ещё до 1 ТБ.KingKong Star может применяться в любых условиях, поскольку он отвечает требованиям стандартов IP68/IP69K. Это означает защиту от влаги, пыли и падений. Смартфон выйдет на последней в настоящее время версии системы Android 13, получив все современные возможности в плане безопасности данных, функциональности и подключения к цифровому миру.Войдите в число первых обладателей KingKong Star, получив возможность отправиться в увлекательное путешествие. Не пропустите международный релиз смартфона 7 августа на AliExpress. В рамках специальной акции пять аппаратов KingKong Star достанутся участникам бесплатно. Добавьте KingKong Star в корзину на AliExpress и приобретите аппарат, как только распродажа стартует.