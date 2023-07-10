Известный своими защищёнными смартфонами бренд Ulefone недавно представил универсальный держатель AM01. С его помощью можно закрепить мобильное устройство на велосипеде и снимать без вибрации. В держатель можно установить смартфоны с диагональю экрана в диапазоне 5,4-7,2 дюйма без необходимости снимать с них чехол. Также держатель позволяет закрепить смартфон на руле автомобиля.
В наши дни довольно широко распространены виды физической активности вроде катания на горных велосипедах и мотоциклах. Зачастую это происходит за городом и на пересечённой местности. При езде на таких неровных поверхностях вибрации не избежать. В подобных условиях требуется крепко закрепить устройство, чтобы можно было пользоваться им для навигации, отслеживания пройденного расстояния и фотографирования или съёмки видео без опасений повредить аппарат. Прочный и крепко сидящий держатель для смартфонов может пригодиться любителям быстрой езды.
Держатель прошлого поколения Ulefone Armor Mount можно было закреплять исключительно на плоских поверхностях. Armor Mount Pro AM01 можно устанавливать на рули разных средств передвижения, таких как велосипеды, скутеры, мотоциклы и электромотоциклы. Основание крепления диаметром 32 мм можно регулировать под разные рули при помощи резиновых колец размером 25 мм и 22,1 мм. Защищающая от скольжения лента размером 8 см входит в комплект поставки держателя и обеспечивает надёжную фиксацию и защиту поверхности, на которую вы будете устанавливать держатель.
Совместимость держателя Ulefone Armor Mount Pro со смартфонами
Armor Mount Pro способен крепко держать большинство современных смартфонов собственного производства Ulefone и 99% аппаратов других производителей. Поддерживаются все модели серии Ulefone Armor, аппараты серии Apple iPhone, модели производства Huawei, Xiaomi, Realme, Oppo и многих других компаний. Все они будут надёжно закреплены и защищены от вибрации.
Отличительные черты держателя
AM01 использует четыре амортизирующих модуля, а стержневые демпферы обеспечивают плавную и бесшумную езду на ухабистых или быстрых дорогах. Держатель без проблем справится с лежачими полицейскими, гористой местностью и выбоинами. Замок безопасности держит устройство внутри держателя даже при движении на высокой скорости. Восемь креплений обладают усовершенствованной буферной прокладкой из ТПУ, которая отвечает за надёжную фиксацию и защиту от вибрации. Инновационное основание с защитой от кражи позволит оставить аппарат без присмотра. Основание с двойным сокетом содержит защищающий от кражи винт, благодаря которому невозможно разобрать крепление и который держит аппарат на вашем транспортном средстве.
AM01 можно использовать при съёмке видео или во время потоковых трансляций. С этим креплением камера будет надёжно держаться без трения и повреждений во время использования.
Многофункциональное основание рукоятки обладает двойным сокетом и шаровым шарниром, посредством которого аппарат можно вращать на 360°. Это означает возможность снимать фото и видео под любым углом.
Все необходимые компоненты входят в комплект поставки, что даёт возможность собрать и установить держатель на руле. Чтобы получить более подробную информацию о держателе Pro AM01, посетите сайт производителя.