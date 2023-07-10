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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview представляет флагманский защищённый планшет Active 8 Pro с батареей 22000 мАч
Устройство с 16 ГБ оперативной памяти продаётся со скидкой до 40%
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Планшеты продолжают пользоваться спросом среди тех, кто желает посещать сайты в интернете, онлайн-курсы, смотреть видео, слушать музыку, играть и общаться в сети. Как и любое мобильное устройство, планшеты могут быть повреждены, если неудачно уронить их, ударить, облить и т.д. Чтобы такого не произошло, известная своими защищёнными смартфонами компания Blackview 10 июля начинает мировые продажи флагманского защищённого планшета Active 8 Pro. Это прочное устройство может пригодиться в разных сценариях применения благодаря своей надёжности, высокой продолжительности работы, продвинутым характеристикам и обеспечению конфиденциальности данных.



Невероятная прочность

Чтобы не допустить повреждения экрана, проникновения влаги внутрь корпуса и тому подобных неприятностей, разработчики Active 8 Pro установили поверх его экрана защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Оно способно пережить падение с высоты 1 м. Стандарт MIL-STD-810H и рейтинги водонепроницаемости IP68 и IP69K обеспечивают сохранность планшета в большинстве ситуаций.



Высочайшая автономность

Active 8 Pro работает от аккумулятора огромной ёмкости 22000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. На зарядку устройства с нуля для обеспечения работы в режиме ожидания на протяжении 1440 часов уйдёт 285 минут. Благодаря применению твердотельных аккумуляторов вес планшета составляет лишь 976 г, что в среднем на 30% легче по сравнению с другими планшетами с аккумуляторами аналогичной ёмкости. Планшет способен без проблем работать в диапазоне температур от -40°C до +60°C.



Отличная производительность, качественный экран, динамики и камеры

За скорость работы Active 8 Pro отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, выпускаемый на техпроцессе 6 нм. Его тактовая частота достигает 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, хранилище 256 ГБ с возможностью поставить карту памяти вместимостью до 1 ТБ. Подобные характеристики обеспечат многозадачную работу, возможность смотреть потоковые трансляции видео, запускать игры, хранить на устройстве множество файлов разного типа. Этот планшет может пригодиться как для работы, так и для развлечений.



В последнем случае вам понадобится качественный экран. Здесь это дисплей с разрешением 2,4K и диагональю 10,36 дюйма. Наличие сертификата TÜV SÜD означает минимальное количество синего света для снижения нагрузки на глаза. Подключив посредством Bluetooth клавиатуру, вы получите аналог персонального компьютера с сенсорным экраном. В комплект поставки Active 8 Pro входит стилус, при помощи которого можно с высокой точностью редактировать документы и писать заметки. Для просмотра видео или прослушивания музыки пригодятся четыре динамика Smart-PA BOX, в том числе два высокочастотных Harman/Kardon и два низкочастотных. Благодаря профессиональной настройке Harman AudioEFX планшет выдаёт отличный звук в играх, видео и аудио.



Если вы соберётесь фотографировать или снимать видео на планшет, у него есть основная камера 48 Мп на сенсоре Samsung и передняя камера 16 Мп с поддержкой лицевого распознавания. Имеется также поддержка функциональности Google Lens. За счёт продвинутого алгоритма Blackview ArcSoft 4.0 можно будет посещать онлайн-курсы и принимать участие в видеоконференциях с высокой чёткостью изображения. Камеры поддерживают несколько режимов съёмки, в том числе режим ночной съёмки ArcSoft Super Night Mode, портретный ArcSoft, ArcSoft HDR, панорамный ArcSoft 360°, режим Pro, моно, подводный и съёмку видео 2K.

Защита конфиденциальности

Если планшет будет использоваться для бизнеса и в корпоративном окружении, за безопасность данных отвечает шифрование. Планшет работает на Android 13 с программной оболочкой DokeOS_P 3.0, которая обеспечивает защиту данных корпоративного уровня.

Цена и доступность в продаже

На 10 июля назначена международная премьера Blackview Active 8 Pro, который в этот день будет стоить $240,99. Первые 200 покупателей станут обладателями дополнительной скидки на сумму $11, так что планшет обойдётся им в $229,99. Вторые 200 покупателей бесплатно получат Bluetooth-клавиатуру. Не упустите шанс стать владельцем мощного защищённого планшета с отличным соотношением возможностей и стоимости.

Купить Blackview Active 8 Pro

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