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Новости Hardware Роман Семёнов
Redkey P9: лучший пылесос не дороже 15000 руб с мощностью всасывания 30 кПа сделает ваш пол чистым
Пылесос с самой высокой мощностью всасывания в своей ценовой категории

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Беспроводные пылесосы встречаются в современных домах всё чаще. Одним из наиболее важных параметров при выборе такого пылесоса является мощность всасывания. Чем она выше, тем эффективнее уборка и проще избавляться от въевшейся в ковры и щели пыли.

Пылесосы с высокой мощностью всасывания зачастую оказываются дорогими. У современных флагманских пылесосов мощность всасывания составляет около 30 кПа, за что придётся заплатить от 30000 руб. Специализирующаяся на производстве устройств для уборки дома компания Redkey недавно представила модель пылесоса P9 с мощностью всасывания 30 кПа, стоимость которой составляет около 15000 руб. Большинство конкурентов по такой цене могут предложить мощность всасывания лишь 10-20 кПа.

В результате Redkey P9 обладает высокой эффективностью очистки и отличным соотношением возможностей и стоимости, за счёт чего и пользуется спросом среди покупателей с момента своего поступления в продажу. Он считается одним из лучших беспроводных пылесосов в своей ценовой категории и одним из наиболее ценных среди выпущенных в нынешнем году.



Насколько мощным является Redkey P9? Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Мощность всасывания в 30 кПа позволяет засосать стальной шарик

Беспроводной пылесос Redkey P9 основан на последнем поколении безщеточного микродвигателя, который обладает высокой скоростью, мощностью и небольшим потреблением энергии. Вместе с оптимизированной конструкцией воздуховода это даёт мощность всасывания до 30 кПа. Тестирование в лаборатории производителя показало, что подобная мощность позволяет засасывать стальные шарики размером с частицы кошачьего корма.



Высокая мощность всасывания облегчит уборку дома. Этот пылесос способен легко собрать с пола пыль, мусор, волосы, крошки за один проход, чтобы не пришлось тратить лишнее время и усилия. Не останется незамеченным мусор в щелях пола и в коврах, с которым могут не справиться другие пылесосы.

Электрическая щётка последнего поколения сделает пол максимально чистым

Redkey P9 обладает электрической щёткой последнего поколения, которая отлично справляется с пылью и не даёт запутываться волосам. Щётка для пола сделана на основе тонких нейлоновых волокон, к которым хорошо прилипают пух и пыль. Щетина щётки располагается по спирали, вкатываясь во всасывающее отверстие, что предотвращает запутывание и делает уборку более эффективной. Электрическая щётка оснащена светодиодом, который позволяет разглядеть пыль в самых тёмных закоулках ваших комнат и не пропустить её.

Электрическая щётка для клещей позволит спать спокойно

В глубинах матрасов и диванов могут скрываться клещи и аллергены. Если их долгое время не устранять, они могут оказаться вредными для здоровья. Беспроводной пылесос Redkey P9 обладает специальной электрической щёткой для устранения клещей, которая убирает их за счёт мощности всасывания 30 кПа. Она же устраняет аллергены в глубинах матрасов. Эффективность удаления клещей достигает 99,9%, поэтому можно без опасений прикасаться к ткани.



Кроме последнего поколения электрических щёток для пола и клещей, в комплект поставки P9 входит щелевая насадка и широкая насадка-щётка, которые могут быть полезны в разных местах дома. Щелевая насадка позволит чистить диваны, щели, углы и другие труднодоступные места. Широкая насадка упрощает уборку автомобильных сидений и мебели.

Высокая продолжительность работы

Redkey P9 оснащён высокопроизводительным литиевым аккумулятором, который позволяет пылесосу работать на протяжении часа и убрать за это время площадь в 200 м². Аккумулятор съёмный, поэтому вы можете поставить запасной и продолжить уборку без необходимости ждать зарядки пылесоса. Запасной аккумулятор необходимо приобретать отдельно. Поддерживаются разные варианты зарядки: можно заряжать как весь пылесос, так и аккумулятор отдельно.

Интеллектуальный дисплей покажет статус пылесоса

Качественный продукт отличается не только технологиями последнего поколения, но и удобным методом взаимодействия с ними человека. Для этого у Redkey P9 есть умный дисплей, показывающий текущий режим работы, мощность всасывания и оставшийся уровень заряда аккумулятора. На этом дисплее можно регулировать мощность всасывания в зависимости от того, насколько серьёзная уборка вам предстоит.

Также на экране будет показано, если заблокирован воздуховод и мощность всасывания недостаточная. Это позволит вовремя очистить его, что продлит срок службы пылесоса.

Мощная система фильтрации

Помимо вышеназванных функциональных возможностей, беспроводной пылесос Redkey P9 обладает двойной системой HEPA и пятью уровнями фильтрации, которые очищают выдуваемый воздух, устраняя крошечную пыль и не давая ей попасть в дыхательные пути. Особенно актуальна такая защита для аллергиков.



Не упустите Redkey P9 по доступной цене

Беспроводной пылесос Redkey P9 представляет собой весьма привлекательный продукт по соотношению предлагаемых возможностей и стоимости. Его цена в магазине Ozon составляет всего 14444 руб. Это делает его пылесосом с самой высокой мощностью всасывания при цене не дороже 15000 руб. Остальные пылесосы по такой стоимости не могут похвастать мощностью всасывания 30 кПа. Соответственно, эффективность уборки у них ниже. Redkey P9 способен сделать ваши полы максимально чистыми за умеренную цену!

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