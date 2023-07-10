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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесос Redkey P8 с мощностью всасывания 25 кПа с 10 по 12 июля предлагается на AliExpress со скидкой
В течение трёх дней можно стать обладателем мощного беспроводного пылесоса и ряда аксессуаров для него по сниженной цене
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Если прежде вы не пользовались беспроводными пылесосами и хотите познакомиться с этой категорией продуктов, модель Redkey P8 может показаться наиболее подходящей для новичков. Этот пылесос обладает высокой мощностью всасывания 25 кПа и тремя аксессуарами в комплекте поставки. У него есть светодиодный экран для получения информации и съёмный аккумулятор. Подобный внушительный пылесос в настоящее время предлагается по цене $105,99, что почти вдвое дешевле по сравнению с конкурирующими продуктами с аналогичными возможностями.

В период с 10 по 12 июля Redkey P8 будет продаваться в магазине AliExpress со скидкой.

Мощное всасывание обеспечит качественную уборку

Мощность всасывания является главным параметром любого пылесоса. Если она недостаточно высокая, вы не сможете полностью устранить мусор с пола и придётся пылесосить повторно, тратя на это время и усилия. Redkey P8 предлагает мощность всасывания 25 кПа, которая избавит вас от пыли, грязи, крошек и шерсти в коврах, щелях пола и любом другом месте. Эффективность уборки у этого пылесоса находится на очень высоком уровне.



Аксессуары обеспечат качественную уборку в разных местах

Чтобы можно было пользоваться пылесосом в разных местах квартиры или дома, P8 обладает щёткой с мягким валиком, щелевой насадкой и многофункциональной щёткой. Они дадут возможность выполнить качественную уборку в любом помещении. Перед головкой щётки находится источник света, который позволит разглядеть пыль в самых тёмных закоулках, и сделает уборку ещё более тщательной.



Высокий уровень автономности и съёмный аккумулятор

Продолжительность работы между зарядками является ещё одним важным параметром беспроводных пылесосов. Если автономность слабая, вы можете не успеть пропылесосить все помещения, и придётся заряжать пылесос. Redkey P8 обладает аккумулятором ёмкостью 2200 мАч, которого хватает на 40 минут работы. Аккумулятор съёмный, поэтому его можно легко извлечь и поменять на запасной. Это избавит от необходимости тратить время в ожидании зарядки батареи, поэтому вы сможете сделать всю уборку за раз.

Светодиодный экран с интуитивно понятным интерфейсом

Redkey P8 обладает светодиодным экраном, где отображается состояние пылесоса, текущий режим работы, уровень заряда и другие показатели. На этом экране можно выбирать режим работы устройства.



Если прежде вы не пользовались беспроводным пылесосом, мощный и доступный по цене Redkey P8 станет лучшим способом познакомиться с ними, особенно при покупке в период проведения акции. Он обладает не только высокой мощностью всасывания на уровне 25 кПа, что позволит удалить с пола весь мусора, но и содержит в комплекте поставки несколько аксессуаров. Также у него есть светодиодный экран, упрощающий работу с пылесосом. Это отличный продукт по соотношению возможностей и цены, которому можно смело дать шанс.

Купить Redkey P8

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