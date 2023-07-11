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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
Устройство высочайшей прочности с продолжительной работой без розетки
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Продолжается распродажа защищённых мобильных устройств производства компании OUKITEL. Одним из подобных смартфонов этого производителя является модель WP19. Помимо привычно высокого уровня защиты, отличительной характеристикой данной модели стал аккумулятор с невероятной ёмкостью 21000 мАч.



Производитель утверждает, что этого хватит на 122 часа телефонных разговоров и 2252 часа работы в режиме ожидания. Мощность зарядки составляет 33 Вт, что позволит зарядить смартфон до 80% меньше чем за три часа. От этого аппарата вы сможете заряжать другие устройства.



Аппарат обладает рейтингами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает, что он хорошо защищён от влаги, пыли и падений. Размер устройства 178,1 х 84 х 27 мм. Корпус выполнен из пластика с алюминиевой кнопкой сбоку.



Установлена операционная система Android 12. Используется 8-ядерный процессор MediaTek Helio G95 с двумя вычислительными ядрами Cortex-A76 на частоте 2,05 ГГц и шестью Cortex-A55 2 ГГц. Объём оперативной памяти здесь 8 ГБ, а хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти до 512 ГБ.



Размер экрана IPS равен 6,78 дюйма при разрешении 1080 х 2460 пикселей и частоте обновления 90 Гц. Для защиты экрана сверху установлено стеклянное покрытие.



Разрешение передней камеры для селфи и видеозвонков 16 Мп. Основная задняя камера на сенсоре Samsung S5K имеет разрешение 64 Мп. Есть также камера ночного зрения 20 Мп с сенсором Sony IMX350 и камера макро с разрешением 2 Мп.



Успейте приобрести защищённый смартфон OUKITEL WP19 с высокой продолжительностью работы во время распродажи по сниженной цене.
#oukitel
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