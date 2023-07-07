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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Teclast с 10 по 12 июля проведёт распродажу своих планшетов
Несколько планшетов будут доступны в магазине AliExpress по сниженным ценам
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Известный производитель мобильных устройств Teclast на следующей неделе запланировал снизить цены на ряд своих продуктов. В их число входит планшет T50 Pro по цене $179,99 на Android 13. Это устройство работает на процессоре MTK Helio G99, которого хватает для тяжёлых приложений и многозадачной работы. Этому способствуют объём оперативной памяти в 16 ГБ и хранилище в 256 ГБ. Рассмотреть контент поможет экран размером 11 дюймов формата 2K Full HD. Несмотря на корпус толщиной всего 7,5 мм, внутри у него уместился аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, а мощность зарядки достигает 18 Вт.



По цене $147,53 предлагается планшет T40 Pro. Это устройство на Android 12 с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Планшет использует процессор Unisoc T616, восемь вычислительных ядер которого гарантируют плавную работу. Экран размером 10,4 дюйма с разрешением 2K выдаёт чёткую картинку с высоким уровнем яркости. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилища в 128 ГБ должно быть достаточно большинству пользователей для хранения их файлов и установленных приложений. Мощность зарядки достигает 18 Вт.

Планшет T40S по цене $119,99 (купон: A88ZOR2N5Y6E) также работает на Android 12 и 8-ядерном процессоре MT8183. Здесь покупатели получают отличное сочетание скорости и стоимости. Диагональ экрана равна 10,4 дюйма, разрешение 2K обеспечивает высокий уровень детализации. Корпус толщиной 8 мм и весом 475 г делает этот планшет по-настоящему мобильным устройством. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, а хранилище 128 ГБ. Цена планшета была уменьшена с момента начала продажи, что ещё больше повышает его привлекательность.

Наконец, планшет P40HD стоимостью $109,99 на Android 12 и процессоре Unisoc T606 может удовлетворить ваши каждодневные потребности в информации. Для этого у него есть экран Full HD размером 10,1 дюйма с приличным уровнем детализации. Функция защиты детей делает этот планшет по-настоящему семейным. У него 12 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, чего должно хватить для множества файлов и приложений.



Посетите магазин Teclast на AliExpress для получения более подробной информации.
#teclast
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