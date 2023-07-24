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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Выбираем подходящий для себя защищённый смартфон из трёх предложений OUKITEL
Неубиваемые аппараты для любителей музыки, фотографирования и с множеством других возможностей

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Современные искатели приключений не расстаются со смартфоном, даже отправляясь в самые труднодоступные и опасные места. Экстремальные виды спорта, продолжительные походы, активность на свежем воздухе, отдых вдали от цивилизации и тому подобные занятия требуют оставаться на связи. Смартфон является необходимым спутником, но в данном случае подойдёт не любой смартфон. Активным людям потребуется аппарат, который будет долго работать без розетки и не бояться ударов.

Если вы ищете в смартфоне мощность и прочность, для вас бренд OUKITEL предлагает серию по-настоящему неубиваемых защищённых смартфонов. У этих моделей есть немало общих черт, вроде возможности пережить влияние грязи, пыли, влаги и другие воздействия окружающей среды. У всех таких смартфонов есть батарея с большой ёмкостью для длительной работы и качественные камеры. Есть между рассматриваемыми моделями и отличия, на основе которых вы можете выбрать наиболее подходящий вам аппарат.

OUKITEL WP19: внушительный аккумулятор и высокая продолжительность работы

Защищённый и прочный смартфон OUKITEL WP19 подойдёт всем, кому нужен способный пережить любые приключения на открытом воздухе аппарат. Отличительной чертой этого устройства является аккумулятор с необычайно высокой ёмкостью 21000 мАч. Благодаря ему смартфон может воспроизводить видео на протяжении 36 часов и аудио на протяжении 123 часов. При стандартных нагрузках аппарат способен обходиться без розетки целую неделю!



Этот смартфон отвечает требованиям стандартов защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Он способен пережить падения, царапины, воздействие пыли и грязи, воды и других жидкостей. К числу прочих его достоинств относятся полная зарядка за 3 часа и обширные возможности съёмки. Главная камера с разрешением 64 Мп основана на сенсоре SAMSUNG S5K, также есть камера макро с разрешением 2 Мп. Наконец, нельзя не назвать камеру ночного видения 20 Мп с сенсором SONY IMX 350.

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OUKITEL WP21: дизайн с двумя экранами

Отличительной чертой защищённого смартфона OUKITEL WP21 стало наличие двух дисплеев. Спереди находится экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2460 х 1080 (FHD+). Частота обновления у него 120 Гц, плотность пикселей 396 ppi. На другой стороне корпуса разместили экран круглой формы, на котором можно быстро посмотреть время, уровень заряда батареи, получить доступ к компасу, управлять звонками, читать сообщения, переключать музыку, использовать в качестве видоискателя при съёмке фотографий.



Наличие сразу двух экранов не делает это аппарат более хрупким. Надёжность защиты от пыли, грязи, падений и царапин подтверждают сертификаты IP69K и MIL-STD-810. WP21 не боится солнечных лучей, может пережить падения с высоты до 1,5 м, высокие и низкие температуры. Стандарт IP68 означает возможность работать в воде на глубине 1,5 м на протяжении 30 минут.

Основная камера устройства с разрешением 64 Мп использует сенсор Sony. Сенсор этого же производителя применяется в камере ночного зрения 20 Мп, а рядом находится камера макро 2 Мп. При помощи круглого экрана на задней панели можно делать качественные селфи.

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OUKITEL WP22: отличный динамик выдаёт шикарный звук

Если вы хотите взять с собой музыку в дальнюю дорогу, выбирайте защищённый смартфон OUKITEL WP22. Его отличительной чертой является наличие высококачественного динамика и сильного звука громкостью до 125 дБ. У этого мультимедийного динамика выходная мощность составляет 4 Вт. Он способен выдавать сбалансированный звук с минимумом искажений, чёткие верхние частоты, чистые средние и даже глубокие басы. Для защиты динамика применяются два слоя сетки SAATI Acoustex, призванные уберечь его от пыли, частиц металла и жидкостей. Корпус смартфона, как и у описанных выше аппаратов, имеет защиту от ударов, падений, влаги, грязи и пыли.



WP22 пригодится не только для прослушивания музыки, но и для съёмки. Основная камера с разрешением 48 Мп предлагает качественные фотографии и видео с разрешением до 4K (3840 x 2160). Рядом находится камера ночного видения с разрешением 20 Мп, снимающая монохромные фотографии формата HD. Камера макро с разрешением 2 Мп снимает с близкого расстояния с высоким уровнем детализации.

Хотя у OUKITEL есть смартфоны с ёмкостью аккумулятора значительно больше, 10000 мАч в два раза превосходит ёмкость батарей среднестатистических смартфонов. Это позволяет WP22 работать на протяжении 1250 часов в режиме ожидания, 41 час при воспроизведении аудио и 16 часов при просмотре видео.

Купить OUKITEL WP22

Более подробную информацию о защищённых смартфонах OUKITEL вы можете получить на официальном сайте производителя.

Выбрав один из описанных смартфонов, вы можете купить его у официального продавца OUKITEL в магазине OZON по приведённым выше ссылкам.
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