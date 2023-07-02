Бюджетная модель для уборки дома всего за 9732 руб

Специализирующаяся на выпуске устройств для уборки помещений компания Redkey представила беспроводной пылесос P8, который должен войти в число лучших в начальной ценовой категории. Это произойдёт благодаря высокой мощности всасывания до 25 кПа и цене всего 9732 руб, что без малого вдвое дешевле по сравнению с пылесосами конкурентов с аналогичной мощностью всасывания. Устройство предлагает обширные функциональные возможности и аксессуары для разных вариантов уборки. У него есть съёмный аккумулятор, возможность использовать два аккумулятора одновременно для повышения продолжительности работы, большой экран и интуитивно понятное управление.Redkey P8 обладает бесщеточным двигателем мощностью 250 Вт. В самом сильном режиме работы мощность всасывания сразу достигает 25 кПа, позволяя устранить укоренившуюся в коврах или щелях пола пыль, крошки, шерсть и прочий мусор.P8 обладает автоматическим, минимальным и максимальным режимами работы. Для каждодневного применения можно выбрать более тихие режимы AUTO/MIN. Если они не помогают убрать въевшуюся пыль, задействуйте режим MAX с максимальной мощностью всасывания.При цене 9732 руб Redkey P8 является отличным предложением по соотношению возможностей и стоимости. Пылесосы других производителей с похожей мощностью всасывания стоят примерно на 8000 руб дороже, что делает их не такой привлекательной покупкой.Помимо мощности всасывания, достоинством Redkey P8 можно назвать три вида чистящих насадок. Есть мягкая насадка-валик, щелевая насадка и многофункциональная щётка. Вы можете использовать их в разных местах дома или квартиры, чтобы максимально эффективно бороться с пылью и грязью. Головка щётки держится на защёлке, что позволяет одевать и снимать её одним движением руки.Перед главной щёткой располагается источник освещения, помогающий обнаруживать пыль в самых тёмных углах квартиры.Ёмкость аккумулятора Redkey P8 составляет 2200 мАч, чего хватит на 40 минут работы без подзарядки. Аккумулятор съёмный, поэтому на смену ему можно поставить запасной и продолжить уборку без необходимости ждать зарядки.Для оценки состояния пылесоса есть светодиодный экран. На нём отображается текущий режим работы, уровень заряда батареи и прочие параметры. Здесь же можно менять режим работы.Redkey P8 станет отличным выбором для тех, кто раньше не пользовался беспроводными пылесосами. За небольшую цену вы сможете познакомиться с этой категорией продуктов и сразу получить высочайшую мощность всасывания для максимально эффективной уборки квартиры.