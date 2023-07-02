Специализирующаяся на выпуске устройств для уборки помещений компания Redkey представила беспроводной пылесос P8, который должен войти в число лучших в начальной ценовой категории. Это произойдёт благодаря высокой мощности всасывания до 25 кПа и цене всего 9732 руб, что без малого вдвое дешевле по сравнению с пылесосами конкурентов с аналогичной мощностью всасывания. Устройство предлагает обширные функциональные возможности и аксессуары для разных вариантов уборки. У него есть съёмный аккумулятор, возможность использовать два аккумулятора одновременно для повышения продолжительности работы, большой экран и интуитивно понятное управление.
Redkey P8 обладает бесщеточным двигателем мощностью 250 Вт. В самом сильном режиме работы мощность всасывания сразу достигает 25 кПа, позволяя устранить укоренившуюся в коврах или щелях пола пыль, крошки, шерсть и прочий мусор.
P8 обладает автоматическим, минимальным и максимальным режимами работы. Для каждодневного применения можно выбрать более тихие режимы AUTO/MIN. Если они не помогают убрать въевшуюся пыль, задействуйте режим MAX с максимальной мощностью всасывания.
При цене 9732 руб Redkey P8 является отличным предложением по соотношению возможностей и стоимости. Пылесосы других производителей с похожей мощностью всасывания стоят примерно на 8000 руб дороже, что делает их не такой привлекательной покупкой.
Помимо мощности всасывания, достоинством Redkey P8 можно назвать три вида чистящих насадок. Есть мягкая насадка-валик, щелевая насадка и многофункциональная щётка. Вы можете использовать их в разных местах дома или квартиры, чтобы максимально эффективно бороться с пылью и грязью. Головка щётки держится на защёлке, что позволяет одевать и снимать её одним движением руки.
Перед главной щёткой располагается источник освещения, помогающий обнаруживать пыль в самых тёмных углах квартиры.
Ёмкость аккумулятора Redkey P8 составляет 2200 мАч, чего хватит на 40 минут работы без подзарядки. Аккумулятор съёмный, поэтому на смену ему можно поставить запасной и продолжить уборку без необходимости ждать зарядки.
Для оценки состояния пылесоса есть светодиодный экран. На нём отображается текущий режим работы, уровень заряда батареи и прочие параметры. Здесь же можно менять режим работы.
Redkey P8 станет отличным выбором для тех, кто раньше не пользовался беспроводными пылесосами. За небольшую цену вы сможете познакомиться с этой категорией продуктов и сразу получить высочайшую мощность всасывания для максимально эффективной уборки квартиры.