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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
OUKITEL предлагает защищённый смартфон WP21 по сниженной стоимости
Устройство с максимально возможным уровнем защиты, камерой ночного зрения и большим аккумулятором
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Компания OUKITEL продолжает распродажу своих защищённых мобильных устройств, и одним из них является смартфон WP21. В ближайшие дни он может стать вашим по цене ниже обычной.



Этот аппарат обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 9800 мАч, что позволяет ему работать в режиме ожидания 1150 часов и в режиме телефонных разговоров 68,5 часов. Восполнить энергию позволит быстрая зарядка мощностью 66 Вт.



Поскольку это защищённый смартфон, он обладает сертификатами IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает, что он наилучшим образом защищён от повреждений пылью, влагой и при падениях.



WP21 работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G99. Этот чип обладает двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2 ГГц и шестью Cortex-A55 с такой же частотой. Производится он на техпроцессе 6 нм и содержит графический чип ARM G57 MC2.



На WP21 установлена система Android 12. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 ГБ, а хранилища типа UFS2.1 256 ГБ. При желании можно поставить карту памяти вместимостью до 1 ТБ.



Размер экрана равен 6,78 дюйма. Его разрешение FHD+ (2460 х 1080), плотность пикселей 396 ppi, частота обновления достигает 120 Гц, яркость 430 нит, соотношение сторон 20,5:9.

Для защиты данных можно задействовать сканер отпечатков пальцев или лицевое распознавание. Отличительной чертой этого устройства является наличие вспомогательного экрана на обратной стороне. На нём вы сможете увидеть время, уровень заряда, число пройденных за день шагов и т.д.



Любители селфи получат переднюю камеру с разрешением 20 Мп на сенсоре Sony IMX376. Апертура у неё F2.2, поле обзора 81°. Разрешение задней камеры составляет 64 Мп при апертуре F1.9, поле обзора 85° и поддержке фазового автофокуса. Есть также камера ночного зрения 20 Мп с полем обзора 78° и автофокусом, которая видит в темноте на расстоянии до 20 м. Завершает список камера макро с разрешением 2 Мп для съёмки с близкого расстояния.



Если вам нужен смартфон с высоким уровнем защиты и продолжительной работой, успейте приобрести WP21 со скидкой.

Купить OUKITEL WP21

#oukitel
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