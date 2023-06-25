26 июня начинается распродажа ряда продуктов известного своими мобильными устройствами производителя Teclast. Вы сможете стать обладателем ряда смартфонов и планшетов на Android по сниженным ценам. Акция проводится до 30 июня.
В частности, вы сможете стать приобрести планшет T50 PRO на системе Android 13. Это устройство обладает экраном TDDI размером 11 дюймов с разрешением 2000 x 1200, процессором МТК G99, оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем 256 ГБ. Сзади находится двойная камера с разрешением 20 Мп. Передняя камера 8 Мп поддерживает лицевую разблокировку для защиты данных. Для мультимедийного контента, просмотра видео и прослушивания музыки есть четыре динамика. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Планшет станет вашим по цене $169,99.
Со скидкой предлагается и планшет T40S на Android 12. Это устройство на процессоре MT8183 с конфигурацией памяти 16/128 ГБ, заламинированным экраном TDDI размером 10,4 дюйма по цене $119,99.
Также подешевел планшет P40HD на Android 12. Здесь применяется процессор Unisoc T606, конфигурация памяти 12/128 ГБ. Установлен экран IPS размером 10,1 дюйма с разрешением 1920 х 1200. Со скидкой он стоит $104,99.
Наконец, планшет T40Pro на Android 12 оснащён процессором UNISOC T616. Конфигурация памяти у него 8/128 ГБ, ламинированный экран размером 10,4 дюйма и цена $129,53.
Посетив магазин Teclast на AliExpress, вы сможете приобрести эти и другие продукты производителя по выгодной цене.
В социальной сети ВКонтакте с 21 по 30 июня проводится розыгрыш планшета Teclast P40HD. Чтобы получить шанс стать его обладателем бесплатно, нужно зарегистрироваться в группе компании ВКонтакте, сделать репост записи о розыгрыше планшета и ждать объявления победителя 3 июля.
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