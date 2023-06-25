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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
26-30 июня на AliExpress проходит распродажа устройств Teclast
В социальной сети Вконтакте будет разыгран планшет
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26 июня начинается распродажа ряда продуктов известного своими мобильными устройствами производителя Teclast. Вы сможете стать обладателем ряда смартфонов и планшетов на Android по сниженным ценам. Акция проводится до 30 июня.



В частности, вы сможете стать приобрести планшет T50 PRO на системе Android 13. Это устройство обладает экраном TDDI размером 11 дюймов с разрешением 2000 x 1200, процессором МТК G99, оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем 256 ГБ. Сзади находится двойная камера с разрешением 20 Мп. Передняя камера 8 Мп поддерживает лицевую разблокировку для защиты данных. Для мультимедийного контента, просмотра видео и прослушивания музыки есть четыре динамика. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч, мощность зарядки 18 Вт. Планшет станет вашим по цене $169,99.



Со скидкой предлагается и планшет T40S на Android 12. Это устройство на процессоре MT8183 с конфигурацией памяти 16/128 ГБ, заламинированным экраном TDDI размером 10,4 дюйма по цене $119,99.



Также подешевел планшет P40HD на Android 12. Здесь применяется процессор Unisoc T606, конфигурация памяти 12/128 ГБ. Установлен экран IPS размером 10,1 дюйма с разрешением 1920 х 1200. Со скидкой он стоит $104,99.



Наконец, планшет T40Pro на Android 12 оснащён процессором UNISOC T616. Конфигурация памяти у него 8/128 ГБ, ламинированный экран размером 10,4 дюйма и цена $129,53.



Посетив магазин Teclast на AliExpress, вы сможете приобрести эти и другие продукты производителя по выгодной цене.

В социальной сети ВКонтакте с 21 по 30 июня проводится розыгрыш планшета Teclast P40HD. Чтобы получить шанс стать его обладателем бесплатно, нужно зарегистрироваться в группе компании ВКонтакте, сделать репост записи о розыгрыше планшета и ждать объявления победителя 3 июля.

Примите участие в розыгрыше P40HD
#aliexpress распродажа #распродажа #teclast
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20 марта начинаются продажи планшета Teclast P40HD стоимостью всего $99,99
Планшет Teclast T50 Pro с 12 по 16 июня доступен на AliExpress по сниженной до 16050 руб цене
Планшет Teclast T40S с 8 ГБ памяти с 10 по 15 мая будет доступен по сниженной цене
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Сейчас обсуждают

wild cat
13:40
А гибель Вагнеровцев из за отсутствия боеприпасов в Артемовске вас не расстраивает?
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Leo Messi
13:39
Да нет , всё наоборот. Кек
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Eppius
13:36
Чушь. Не верю. Вагнер могли бы и так перейти в Беларусь под любым предлогом. Без вот таких вот маршей со сбитием нескольких вертолетов и гибелью летчиков.
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Рустам Ж
13:33
сейчас экспортные контракты срываются, все для СВО идет, кто у кого покупает все знают и кто выделяет деньги тоже
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
swr5
13:28
Покупал на заводе изготовителе, сейчас не СССР, все можно купить и продать. Разрешение видимо такое было.
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
Dzhereli
13:24
Никогда такого не было "Для каждого гражданина". Учи историю, чтобы не быть недоразвитым.
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
Vorvort
13:22
У ЧВК Вагнер контракт по любому контракт с кем то подписан иначе как оно получало военную технику и боеприпасы?
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
daimos
13:18
Они уже отходят от шока - предполагается, что мы так скрытно готовимся взять куев
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
Саша
13:18
уже запад приплел, кто следующий, хохлы?
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
Enforsen Bsv
13:11
Наберусь смелости предположить , что Лукашенко предложил предоставить ЧВК Вагнер базу базирования с учебными центрами и полигонами для подготовки бойцов . Благо в РБ, осталось со времен СССР , более ч...
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
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