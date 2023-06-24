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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone готовит сверхтонкий смартфон Note 15 в нескольких расцветках
Защищённый аппарат предлагается со скидкой в 44%
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Популярные китайские производители смартфонов, вроде Huawei и Xiaomi, продают много аппаратов не только у себя на родине, но и за рубежом. Постепенно до их уровня подтягивается и китайский бренд Ulefone, который становится всё более узнаваемым на мировом рынке.



Ulefone специализируется на выпуске защищённых смартфонов, а её линейка аппаратов Note известна у пользователей во многих странах. Недавно была представлена новая модель Note 15.



Дизайн и цветовые варианты

Разработчики Note 15 большое внимание уделили расцветке этого устройства. Судя по доступному рекламному постеру, смартфон будет предложен в трёх цветовых вариантах: чёрном (Twilight Black), синем (Diamond Blue) и фиолетовом (Sunset Purple). Считается, что подобная расцветка должна привлечь внимание молодых покупателей. Вместе с очень тонким корпусом это делает аппарат модным и придаёт ему индивидуальные черты.

Большой экран

Note 15 обладает дисплеем с диагональю 6,22 дюйма и разрешением 720 х 5120. Также на нём есть вырез под переднюю камеру. Подобный экран выдаёт достаточно чёткое и резкое изображение, если смотреть на нём видео, фотографии или посещать веб-сайты. Обладатели этого устройства получат качественные визуальные эффекты с насыщенными цветами.

Уникальный модуль камер

Задние камеры располагаются внутри круглого модуля, несущего ощущение элегантности. Внешний вид задней стороны не похож на прежние аппараты линейки Note. Разрешение основной задней камеры составляет 8 Мп, что даёт возможность получать чёткие снимки с высоким уровнем детализации.

Память и хранилище

Note 15 обладает объёмом оперативной памяти 2 ГБ, можно также добавить 3 ГБ виртуальной памяти. Объём хранилища равен 32 ГБ, доступна установка карт памяти вместимостью до 64 ГБ для хранения на них видео, фотографий, любых других файлов.

Автономность

Note 15 оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, благодаря чему может работать на протяжении целого дня. Его хватит для просмотра фильмов, прослушивания музыки и любой другой активности.

Программное обеспечение

Note 15 работает под управлением операционной системы Android Go 12, которая показывает прирост производительности в 30% по сравнению с системой предыдущего поколения. Её пользователи получат возможности персонализации, защиту и конфиденциальность.

Для ознакомления в дополнительной информацией о смартфоне Ulefone Note 15 посетите сайт производителя Ulefone.com. Не за горами проведение акции 618, в рамках которой покупатели смогут найти значительные скидки.

Купить Ulefone Note 15

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