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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
GEEKOM представляет портативный компьютер AS 6 и снижает цену на Mini IT8
Mini IT8 подешевел более чем на 15000 руб
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Бренд GEEKOM представил разработанный совместно с компанией Asus портативный компьютер AS6. Это устройство получило матовую рельефную отделку корпуса размером 120 х 130 х 58 мм и весом 0,9 кг. Входящее в комплект поставки крепление VESA позволяет закрепить корпус где угодно.



Устройство работает на процессорах серии AMD Ryzen 6000H AMD и по сравнению с предыдущим поколением предлагает прирост производительности примерно на 10%. Этого будет достаточно для качественной многозадачной работы и плавного взаимодействия с интерфейсом.

Покупатели могут выбрать два процессора: 8-ядерный Ryzen 9 6900HX с 16 потоками команд, кэшем 16 МБ и частотой 4,9 ГГц при TDP 35 Вт и Ryzen 7 6800H с таким же числом ядер и потоков, а также объёмом кэша, но частотой до 4,7 ГГц.

Для обеспечения продолжительной работы под нагрузкой используется эффективная система охлаждения. Устройство протестировали для работы при экстремальных температурах, влажности, высоте и на защиту от падений и вибраций.

Графика обещает производительность выше по сравнению с дискретными картами начального уровня. За это отвечает Radeon Graphics 680M, выдавая чёткое изображение.

Для хранения файлов используется твердотельный накопитель с поддержкой PCIe x4 Gen 4, где скорость передачи данных выросла вдвое по сравнению со стандартом прошлого поколения. Сюда можно установить два накопителя M.2 2280 общим объёмом до 2 ТБ. Также есть отсек для дисков 2,5 дюйма.



Для подключения к беспроводным сетям применяется стандарт связи WiFi 6E с поддержкой высокоскоростных каналов 160 МГц. Имеются также два порта USB4, два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и пять USB.Через них можно подключать до четырёх мониторов и получать изображение 4K.



Для проводного подключения к интернету установлен порт Ethernet 2,5 Gb. Наличие двухканальных слотов DDR5 SODIMM даёт возможность поставить оперативную память DDR5 4800 МГц объёмом до 64 ГБ.

Также этот производитель снижает стоимость ранее представленного портативного компьютера Mini IT8. Это компактное и стильное устройство с достаточно высокой производительностью, у которого также есть крепление VESA. Подобная модель подойдёт для дома, офисной работы, видеоигр, домашнего кинотеатра и других сценариев применения.





Mini IT8 поддерживает подключение четырёх мониторов 4K 30 fps за счёт встроенной графики Intel Iris Plus Graphics 655 с рядом технологий. Устройство работает на процессоре Intel Core i5, обеспечивающим высокий уровень многозадачной работы, воспроизведения видео, цифровых развлечений.



Внутри установлен твердотельный накопитель M.2 2280 (256 ГБ или 512 ГБ), самостоятельно объём хранилища можно увеличить до 1 ТБ. В слоты DDR4 SODIMM можно поставить 32 ГБ оперативной памяти, а продаётся устройство с объёмом памяти 8 ГБ или 16 Гб. В отсек 2,5 дюйма с интерфейсом SATA можно поставить хранилище объёмом 2 ТБ.



Компьютер получил процессор Intel Core i5-8279U. Он поддерживает четыре ядра, восемь потоков и частоту до 4,1 ГГц при кэше 6 МБ.



Mini IT8 работает на операционной системе Windows 11 Pro, хотя при желании можно установить любую другую, в том числе одновременно. Это могут быть Linux, Android x86 или FydeOS.



Конфигурация Mini IT8 с объёмом памяти 16 ГБ и хранилищем 512 ГБ в настоящее время предлагается за 30500 руб вместо прежней цены в 44857 руб. Промокод IT8ZWN снизит стоимость до 27200 руб. Код начнёт действовать с 10 июля. Не упустите возможность стать обладателем мощного и компактного компьютера по весьма умеренной стоимости.

Купить Mini IT8

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