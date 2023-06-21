Компания Doogee известна как один из ведущих производителей защищённых смартфонов, несколько раз в год представляя модели в разных ценовых категориях. В середине нынешнего года Doogee предлагает три новых качественных устройства. Doogee V20 Pro, S100 Pro и T30 Pro по сниженной стоимости могут привлечь внимание широкого круга пользователей.
V20 Pro: крепкий смартфон с поддержкой 5G и продвинутой функциональностью
Doogee V20 Pro представляет собой защищённый смартфон для работы в экстремальных условиях, обладающий широкими функциональными возможностями. В частности, у него есть тепловизор с наиболее высоким разрешением среди тепловизоров других подобных смартфонов. В результате V20 Pro способен с высокой точностью обнаруживать тепловые сигнатуры и используется в сферах деятельности вроде строительства, сантехники, при активном отдыхе и т.д.
Тепловые сигнатуры можно обнаруживать на расстоянии до 1000 м. Качественные камеры смартфона сохранят для вас наиболее ценные моменты при любом освещении.
Что касается задней стороны устройства, впервые здесь используется стекло Corning Gorilla Glass. Оно создано с применением 18 уникальных технологических процессов, что означает отличительный внешний вид и улучшенное сцепление руки с корпусом.
Объём оперативной памяти составляет 20 ГБ, хранилища 256 ГБ с поддержкой карт памяти до 2 ТБ. Этого будет достаточно, чтобы держать на устройстве множество файлов разных типов, включая крупные видео. Удалять файлы или переносить их в облако больше не придётся.
На этом устройстве бросается в глаза экран AMOLED размером 6,43 дюйма формата 2К. Сверху он защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран выдаёт картинку с яркими цветами и высоким уровнем детализации.
Чип 5G произведён на техпроцессе 7 нм и обеспечивает высокоскоростное надёжное подключение к интернету. За работу на протяжении целого дня и больше отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Этот смартфон не только защищённый в соответствии со стандартами IP68/IP69K/MIL-STD-810H, но и стильный.
T30 Pro: премиальный планшет с качественными экраном и звуком
Doogee представляет планшет T30 Pro высокого уровня. Среди прочего он выделяется экраном размером 11 дюймов с разрешением 2,5K. Читаете ли вы текст на сайтах, смотрите в интернете видео или прочий мультимедийный контент, экран выдаёт насыщенные цветами чёткое изображение. Наличие сертификата TÜV SÜD означает, что ваши глаза будут защищены от лишнего синего света даже при длительном использовании устройства. Также планшет обладает четырьмя динамиками с поддержкой звука Hi-Res, который дополнит качественное изображение на экране.
Планшет работает на флагманском чипе MediaTek Helio G99, произведённом на техпроцессе 6 нм. Его возможностей хватает для обеспечения плавной работы в тяжёлых приложениях и для запуска нескольких приложений одновременно. Этому способствует объём оперативной памяти до 15 ГБ и хранилище до 256 ГБ, где вы сможете держать наиболее ценные для вас файлы. Работает устройство от достаточно крупного аккумулятора ёмкостью 8580 мАч, поэтому искать розетку придётся не слишком часто.
S100 Pro: защищённый смартфон с ярким фонариком и большой батареей
Третьим продающимся со скидкой продуктом Doogee в настоящее время является защищённый смартфон S100 Pro, имеющий ряд практичных возможностей. Отличительной чертой этого устройства стало наличие фонарика яркостью до 130 люмен, который может пригодиться в походах и многих других ситуациях. Продолжительность его работы достигает 18 часов. Этому способствует аккумулятор с необычно большой ёмкостью 22000 мАч, благодаря которому заряжать аппарат предстоит нечасто. Зато от него можно заряжать другие устройства, вроде смартфонов, планшетов или смарт-часов.
S100 Pro работает на чипе Helio G99, созданном на техпроцессе 6 нм. Он обеспечивает плавное взаимодействие с интерфейсом и позволяет вести многозадачную работу. Вместе с виртуальной объём оперативной памяти достигает 20 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Это позволит держать на устройстве все ценные для вас файлы, в том числе фотографии и видео.
Основная камера с разрешением 108 Мп способна выдавать качественные снимки даже при съёмках в сложных условиях. Смотреть эти снимки вы можете на экране размером 6,58 дюйма формата FHD+, защищённом стеклом Corning Gorilla Glass 5. Частота обновления на этом экране достигает 120 Гц, а за качественный звук отвечают два динамика Hi-Res. Процесс эмалирования обеспечил корпусу не только прочность, но и привлекательность внешнего вида.
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