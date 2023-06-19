Известная своими передовыми звуковыми устройствами компания Tronsmart анонсировала очередной продукт, которым стала долгожданная колонка для караоке Halo 200. Это мощное и многофункциональное устройство сделает запоминающейся любую вечеринку, от простых посиделок с друзьями дома или на даче до полноценной дискотеки на открытом воздухе.
Halo 200 выдаёт шикарный звук, способный удовлетворить потребности даже самых привередливых меломанов. Вы сможете удивить своих гостей наличием трёхполосной системы, что означает обширную звуковую сцену без искажений. Мощность динамика в 120 Вт обеспечивает громкость звука, которая может привлечь внимание ваших соседей. Если вы хотите ещё громче, можно соединить более 100 динамиков друг с другом посредством технологии TuneConn™. Или же можно объединить два динамика через TWS для получения звука без изъяна. Большой аккумулятор позволяет воспроизводить звук на протяжении 18 часов, чего будет достаточно даже для самых долгих вечеринок.
Одной из отличительных черт динамика Halo 200 можно назвать пять режимов освещения, так что внимание привлечёт не только звук, но и яркий свет. Простая настройка поможет быстро создать световые эффекты для динамичной музыки или расслабляющих медленных танцев. В приложении Tronsmart вы сможете персонализировать подсветку и эквалайзер по своему вкусу.
Караоке-динамик Halo 200 даст вам возможность насладиться высококачественным звуком и разнообразными вариантами подключения. При помощи функции двойного воспроизведения вы получите возможность выбирать режим работы от аккумулятора или от розетки.
Совместимость с беспроводными и проводными микрофонами позволяет подключать их к динамику и петь одному или с друзьями. Есть даже гитарный вход, чтобы записывать и воспроизводить понравившиеся мелодии. Нужна вам стандартная версия динамика или версия для караоке, модель Halo 200 подойдёт в любом случае.
Halo 200 предлагается по цене около $200, что является небольшой стоимостью за получение качественного звука. Динамик предлагается на официальном сайте Tronsmart в трёх версиях: стандартный, с одним микрофоном и с двумя микрофонами. Их стоимость варьируется от $169,99 до $229,99. Другие платформы поступят в продажу в июле.