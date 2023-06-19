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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Ulefone Power Armor X11 предлагает скорость и компактность со скидкой в 60%
Вместо обычной цены в $300 он временно доступен за $120
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Вслед за сентябрьским дебютом оказавшегося весьма востребованным защищённого смартфона Power Armor X11 Pro, китайский производитель анонсирует модель Power Armor X11. Новый представитель линейки Power Armor X является недорогим продуктом, предлагающим надёжность, компактность и автономность. За последний параметр в Power Armor X11 отвечает внушительный аккумулятор ёмкостью 8150 мАч, возможностей которого надолго хватит при разных сценариях работы.



Аппарат был создан с учётом современных требований к внешнему виду мобильных устройств. Это достаточно компактный смартфон, который можно без проблем уместить в кармане. За эргономику отвечает удобная рукоятка, благодаря которой можно легко взаимодействовать с устройством одной рукой.



Изящность, компактность и долговечность

Хорошо встреченный покупателями Armor X11 Pro доступен в продаже без малого год. Новая модель Armor X11 предлагается для покупателей, которые хотят получить защищённый аппарат ещё дешевле. Он обладает изящным дизайном, нацеленным в первую очередь на удобство, благодаря его небольшому размеру. Это отличает X11 от подавляющего большинства других защищённых смартфонов, тяжёлых и громоздких.

Небольшой размер не мешает Armor X11 иметь сертификаты защиты MIL-STD-810H и IP68/IP69K. Это означает, что корпус способен выдержать воздействие влаги, пыли и падения с определённой высоты.

Автономность

Как сказано выше, используется аккумулятор ёмкостью 8150 мАч. Он позволяет работать в режиме ожидания до 444 часов, получить 44 часа телефонных разговоров, 12 часов просмотра видео и 10 часов навигации на местности. В среднем этого хватает на 4 суток работы без зарядки.

Также здесь поддерживается обратная зарядка мощностью 5 Вт, при помощи которой от аппарата можно заряжать другие устройства, вроде смартфонов и смарт-часов. Это ещё больше повышает его ценность во время активности на открытом воздухе, включая походы.

Высококачественный экран

Armor X11 оснащён экраном размером 5,45 дюйма с разрешением 720 х 1440 пикселей. Этот дисплей показывает яркое и насыщенное цветами изображение, а также обеспечивает плавную прокрутку интерфейса и высокую чёткость любого контента.

Остальные характеристики

Power Armor X11 работает на процессоре MediaTek Helio A22, вычислительной мощности которого хватает для обеспечения высокого уровня быстродействия и надёжности. Последняя версия системы Android 13 приносит все современные средства контроля приложений и безопасности данных. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, столько же можно добавить посредством виртуальной памяти. Этого хватит для комфортного ведения многозадачной работы. Хранилище объёмом 32 ГБ можно расширить за счёт карты памяти microSD вместимостью 256 ГБ. Поддерживается технология NFC для совершения мобильных платежей. Одновременно можно установить две SIM-карты и карту памяти microSD.

На боковой стороне корпуса находится кнопка для активации функции Push-to-Talk и быстрого доступа к установленным приложениям, что повышает эффективность взаимодействия с аппаратом.

Armor X11 в настоящее время продаётся в магазине AliExpress по сниженной до $119,99 стоимости. Это значительная скидка по сравнению с обычной ценой в размере $299,98. Данное предложение является ограниченным по времени. Если поспешить, вы сможете значительно сэкономить на получении качественного, современного и защищённого смартфона.

Чтобы получить дополнительные сведения и более подробный перечень спецификаций, посетите официальный сайт Ulefone https://www.ulefone.com/power-armor-x11.html.

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