Робот-пылесос Roidmi 3 в 1 выполнит уборку за вас

Концепция умного дома становится у потребителей всё популярнее, а вместе с ней распространяются роботы-пылесосы 3 в 1. Классические роботы-пылесосы 3 в 1 тоже умеют убираться, но в них приходится регулярно очищать пылесборник и швабру. Производители взялись избавить покупателей и от этих хлопот.Компания Roidmi провела исследование рынка и пришла к выводу, что спрос со стороны потребителей на роботы-пылесосы с автоматическим устранением пыли увеличивается. На это есть две главные причины. Во-первых, мало кто хочет регулярно вручную очищать пылесборник. Испачканные руки являются не главной проблемой. Очищая пылесборник, вы можете просыпать часть мусора, что не лучшим образом скажется на чистоте дома и здоровье, в первую очередь у аллергиков. К тому же вы будете тратить на это время.Во-вторых, если пользователь забывает очистить пылесборник или у него нет на это времени, скопившийся мусор начинает выделять запахи и в нём разлагаются бактерии. Если пылесборник заполнен, пылесос хуже справляется с уборкой и ваша квартира будет не такой чистой, как могла бы.Чтобы удовлетворить спрос потребителей на автоматическое опустошение пылесборника, компания Roidmi представила робот-пылесос 3 в 1 Roidmi Eve Plus. Данная модель умеет автоматически собирать пыль, опустошать пылесборник и герметично упаковывать мусор. После каждой сборки пыли устройство дезинфицирует пылевых клещей, микроорганизмы, токсичные химические вещества, устраняет запахи сигарет или духов.Функция автоматического сбора пыли в Roidmi Eve Plus пригодится занятым на работе людям, которые не могут найти время для самостоятельного опустошения и чистки пылесборника. Обнаружив спрос, Roidmi спешит удовлетворить его.Новая модель умеет пылесосить и мыть пол шваброй, очищать, протирать и сушить. Швабру можно автоматически чистить через заданные промежутки времени, чтобы она оставалась чистой. После завершения каждой уборки устройство автоматически собирает пыль и сушит швабру, чтобы избежать появления бактерий и неприятного запаха.Этот робот-пылесос способен одновременно собирать пыль спереди и сзади. Вам не придётся переключать устройство между уборкой пыли и протиранием. В основе конструкции лежит вакуумный двигатель, основная и боковая щётки. Имеется также моющий двигатель и двойная вращающаяся тряпка. Мощность всасывания составляет 3200 Па. У боковой щётки применяется динамическая регулировка скорости. Есть несколько режимов уборки, которые выбираются в зависимости от ситуации.Вместимость пылесборника с защитой от бактерий на 99,9% составляет 3 л. По возвращении к базовой станции робот автоматически соединяется с ней. Вентилятор мощностью 900 Вт создаёт силу всасывания 23000 Па и за 12 секунд засасывает содержимое пылесборника в мешок для мусора высокой герметичности.На базовой станции симметрично размещены два резервуара для воды объёмом 4 л. Вода из одного резервуара применяется для очистки швабры, а грязная вода при помощи насоса поступает в другой резервуар.Пылесос обладает аккумулятором ёмкостью 5200 мАч. Когда он близок к разрядке, автоматически определяется местонахождение базовой станции и пылесос возвращается к ней на зарядку.Помимо приложения на мобильном устройстве, можно использовать экран на базовой станции, на котором показывается статус работы пылесоса.По способности пылесосить, мыть полы, уровню навигации и интеллекта продукты Roidmi не уступают моделям других производителей. Roidmi EVA обладает лидаром последнего поколения LDS4.0, способным быстро просканировать дом и создать карту на основе алгоритма SLAM. Это позволяет прокладывать маршрут и распознавать объекты на основе ИИ. Есть возможность не только автоматически сохранять разделы карты, но и объединять разделы и давать им названия для проведения уборки в заданном порядке или составлять расписание уборки определённых помещений. Продукты линейки Roidmi могут управляться при помощи голосовых команд с Alexa, Google, Xiaomi и другими умными динамиками.Помимо дизайна и функциональности, которые сами по себе дают Roidmi преимущество над конкурентами, бренд на протяжении многих лет занимается технологическими исследованиями и разработками, подбором материалов, повышением контроля качества и безопасности продукции для удовлетворения требований международных стандартов. У компании есть свыше 200 патентов на технологии, iF, Red Dot, GOODDISGN и другие международные награды за дизайн. Это указывает на высокое качество продуктов данного производителя.Устройства Roidmi продаются на территории США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии, Южной Кореи и более чем 100 других стран. Их можно встретить в десятках тысяч розничных магазинов электроники. Местные дистрибьюторы во многих странах отвечают за послепродажное обслуживание.Roidmi собирается и дальше применять передовые технологии для повышения комфорта жизни своих потребителей за счёт качественной уборки их жилищ.