Почувствуйте прилив сил благодаря напоминающему о сёрфинге дизайну
Электрический самокат Ninebot E2 позаимствовал черты доски для сёрфинга, чтобы показать дух смелости и авантюризма. Обтекаемый и изящный внешний вид этого скутера позволит вам передвигаться по улицам своего города, демонстрируя энергию и излучая ощущение свободы.
Продвинутые характеристики: полые шины размером 8,1 дюйма
Ninebot E2 обладает сверхсовременными полыми шинами 8,1 дюйма. Это означает прекрасную амортизацию, что даёт ощущение плавности и удобства во время поездок. В отличие от классических надувных шин, полые не требуют технического обслуживания и можно не волноваться о проколах, так что вы сможете без опасений ездить по разным поверхностям.
Экран размером 2,8 дюйма сделает поездки ещё более впечатляющими
Ninebot E2 обладает достаточно крупным по меркам подобных скутеров экраном с диагональю 2,8 дюйма. Это дисплей высокой чёткости, на котором вы без труда различите отображаемую информацию. Это может быть скорость, уровень заряда аккумулятора и прочие сведения, которые вы не пропустите. Эргономичный дисплей с углом наклона 25° позволяет разглядеть содержимое даже при езде стоя. За счёт роста площади обзора на 85% вы сможете получать информацию и одновременно следить за дорогой.
Радиус катания в 5 км позволит повысить продолжительность ваших поездок
Электрический самокат Ninebot E2 не только удобен, но и может ездить дальше прежнего. Радиус катания в 5 км даст возможность встретить других любителей проводить время на самокате. Вы сможете ездить на работу или учёбу, посещать другие места или просто отдыхать вместе с друзьями или семьёй.
Высокое качество и производительность
Электрический самокат Ninebot E2 пожет похвастать высоким уровнем производительности и качества. Рама этого устройства сделана из автомобильной стали SPFH590, которая проходит тщательные испытания в лаборатории Ninebot. Её прочность на растяжение увеличена на 120%, а предел текучести на 75%, что равнозначно стабильности и долговечности. Вес скутера составляет лишь 15 кг, так что вы сможете легко переносить его и маневрировать.
Ninebot E2 оборудован мощным двигателем 250 Вт. Он даёт достаточно движущую силу для достижение скорости 20 км/ч, чего вполне хватит для городских поездок. Теоретический запас хода равен 25 км, которых должно быть достаточно для каждодневных поездок на небольшие расстояния.
Отзывчивая тормозная система обеспечивает безопасность
Разработчики Ninebot E2 уделили пристальное внимание безопасности движения. За неё отвечает отзывчивая тормозная система на основе электронных и барабанных тормозов. Торможение будет надёжным и чувствительным. Передняя фара и задний стоп-сигнал имеют конструкцию, которая призвана повысить видимость и безопасность, в первую очередь при катании в тёмное время суток.
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