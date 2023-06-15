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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Продукты Redkey для уборки дома предлагают инновации и разнообразие
Известный бренд в настоящее время продаёт несколько моделей устройств для уборки
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С развитием технологий последних лет традиционная уборка дома превращается в умную уборку. Появляется всё больше максимально простых в применении приспособлений, популярность которых среди покупателей непрерывно растёт. Бывший прежде тёмной лошадкой среди известных производителей, бренд Redkey задействует технологические инновации для привлечения внимания потенциальных покупателей и переосмысления процесса уборки дома.



Эта компания постоянно повышает эффективность своих продуктов и расширяет количество моделей, за счёт чего становится более узнаваемой. Redkey предлагает уже давно старшие привычными беспроводные пылесосы и напольные модели. Также в её ассортименте есть пылесосы для домашних животных и ковров, роботы-пылесосы и электрические швабры. Компания старается предложить продукты для всех сценариев применения.

Redkey выпускает новые устройства на основе анализа спроса со стороны потребителей

Redkey предлагает устройства для уборки с разными функциональными возможностями под разные потребности, бытовые привычки и состав семьи. В частности, представлен складной пылесос Redkey F10, способный без проблем устранить пыль под кроватями и диванами без необходимости нагибаться, что особо актуально для пожилых людей. F10 получил расширенную возможность обнаружения пыли, чтобы можно было автоматически регулировать мощность всасывания.

Чтобы избавиться от необходимости очищать пылесборник вручную, предлагается беспроводной пылесос P7 Plus. Он автоматически собирает пыль и не теряет её после этого. Когда по всему миру появился спрос на скрабберы, Redkey предложила модель W12 с возможностью сухой и влажной уборки. Она изменила восприятие устройств этой категории, поскольку весит всего 3,8 кг, что упрощает работу.

Новое поколение продуктов Redkey устраняет слабые места

Для удовлетворения потребностей пользователей при разных сценариях уборки, Redkey предлагает модернизированный скраббер. Это флагманская модель нынешнего года W12 Pro с несколькими насадками. Устройство способно мыть пол, чистить ткань диванов и штор, очищать стекло, ковры и производить глубокую чистку небольших помещений. Одна многофункциональная машина способна эффективно справиться со своими задачами и поможет сэкономить, избавив от необходимости покупать другие устройства для уборки. Вместе с деньгами вы сэкономите место в квартире или доме.



Также в этом году был представлен беспроводной пылесос Redkey P9, входящий в число лучших по эффективности уборки. Максимальная мощность всасывания у него составляет 30000 Па, что позволяет поднять с пола даже металлические шарики. Этот пылесос способен избавить вас от пыли на коврах и в щелях пола.



Redkey старается открывать всё новые инновационные возможности, повышая качество жизни покупателей своих продуктов. Делая ставку на качественную глубокую очистку, Redkey производит эффективные решения для дома, при этом по доступным ценам. Продукты этого производителя помогут вам в разных вариантах применения и удовлетворят потребности разных групп потребителей.

Redkey стремится увеличивать конкурентоспособность своих предложений за счёт постоянного совершенствования технологий для удовлетворения разных потребностей покупателей. С помощью продуктов этой компании можно сделать утомительную прежде уборку быстрее и эффективнее.

Redkey намеревается и дальше улучшать качество своих продуктов и расширять их функциональность, чтобы поддерживать доверие уже имеющихся у неё потребителей и завоевать новых.

Купить Redkey P9

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