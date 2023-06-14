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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Teclast T50 Pro с 12 по 16 июня доступен на AliExpress по сниженной до 16050 руб цене
Также планшет разыгрывается на сайте производителя
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Главная в первом полугодии распродажа в магазине AliExpress продолжается. Среди многочисленных производителей свои продукты со скидкой предлагает и компания Teclast. В частности, вы можете стать обладателем планшета с клавиатурой по сниженной до 16050 руб стоимости вместо обычной цены в 29722 руб.



Высокая производительность



Планшет основан на 8-ядерном процессоре Helio G99 с приличными вычислительными возможностями. Он обладает двумя быстрыми ядрами A76 и шестью экономичными A55. В бенчмарке AnTuTu результат составил без малого 400000 баллов. Графический процессор Mali-G72 MP3 работает на тактовой частоте 800 МГц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, столько же может добавить виртуальная память. Объём хранилища UFS2.2 достигает 256 ГБ, поддерживаются карты памяти до 1 ТБ, что позволяет хранить на устройстве множества крупных файлов.

Программное обеспечение



Производитель предлагает опытным пользователям персонализацию приложений, привлекательный внешний вид интерфейса и многозадачную работу. Благодаря операционной системе Android 13 вы получите высокую скорость взаимодействия с устройством, безопасность и конфиденциальность персональных данных.

Дизайн



T50 Pro обладает металлическим корпусом толщиной 7,5 мм с прямыми краями и выполнен в серой расцветке. Устройство весит всего 480 г и выглядит утончённым и современным.

Экран



Ширина рамок вокруг экрана Teclast T50 не превышает 8 мм. Диагональ панели IPS равна 11 дюймов, разрешение 2K. Используется полностью ламинированный дисплей TDDI с частотой дискретизации касания 120 Гц и разрешением 2000 x 1200 пикселей. Сенсорная матрица отвечает за плавное и интуитивное взаимодействие.

Камеры



Планшет обладает двумя задними камерами, основная из которых получила разрешение 20 Мп. Вспомогательная камера работает с применением алгоритмов ИИ. Для съёмки при слабом освещении применяется вспышка. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

Автономность

Планшет обладает полимерным аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и зарядкой мощностью 18 Вт. Это позволяет ему работать на протяжении длительного времени и быстро заряжаться.

Среди других характеристик устройства можно назвать поддержку Wi-Fi ac 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.2, шестиосевой гироскоп, датчик освещения и расстояния.



Успейте приобрести качественный планшетный компьютер Teclast T50 Pro по сниженной вдвое цене, получив устройство для работы и мультимедийных развлечений!

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#teclast
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sop18
18:39
А потому, что были и бумаги и этикетки, всё что нужно.
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Aaa
18:39
а почему ты так думаешь?
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sop18
18:38
А хрен знает как. Бирки давно выбросил. Но куртка, например, осенняя сделана точно в Рязани.) Думаешь я бирки от брендов коллекционирую ?)))
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Aaa
18:35
а называется то как
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sop18
18:35
Производитель российский. Не перемаркировка из Китая. Если что. Ссылки прекрасно гуглятся. Было бы желание.
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Aaa
18:34
кто производитель? ссылку дашь?
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sop18
18:34
И куртки летнюю и осеннюю и ботинки и все сделаны в России. Ужас для либерала.)))
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Aaa
18:33
что ты покупал?
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sop18
18:33
А такую, что производят наши и куртки и ботинки и всё прочее. Лично сам покупал недавно. Так что брехня полная
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:32
какую сказку?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
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