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Высокая производительность
Планшет основан на 8-ядерном процессоре Helio G99 с приличными вычислительными возможностями. Он обладает двумя быстрыми ядрами A76 и шестью экономичными A55. В бенчмарке AnTuTu результат составил без малого 400000 баллов. Графический процессор Mali-G72 MP3 работает на тактовой частоте 800 МГц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, столько же может добавить виртуальная память. Объём хранилища UFS2.2 достигает 256 ГБ, поддерживаются карты памяти до 1 ТБ, что позволяет хранить на устройстве множества крупных файлов.
Программное обеспечение
Производитель предлагает опытным пользователям персонализацию приложений, привлекательный внешний вид интерфейса и многозадачную работу. Благодаря операционной системе Android 13 вы получите высокую скорость взаимодействия с устройством, безопасность и конфиденциальность персональных данных.
Дизайн
T50 Pro обладает металлическим корпусом толщиной 7,5 мм с прямыми краями и выполнен в серой расцветке. Устройство весит всего 480 г и выглядит утончённым и современным.
Экран
Ширина рамок вокруг экрана Teclast T50 не превышает 8 мм. Диагональ панели IPS равна 11 дюймов, разрешение 2K. Используется полностью ламинированный дисплей TDDI с частотой дискретизации касания 120 Гц и разрешением 2000 x 1200 пикселей. Сенсорная матрица отвечает за плавное и интуитивное взаимодействие.
Камеры
Планшет обладает двумя задними камерами, основная из которых получила разрешение 20 Мп. Вспомогательная камера работает с применением алгоритмов ИИ. Для съёмки при слабом освещении применяется вспышка. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.
Автономность
Планшет обладает полимерным аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и зарядкой мощностью 18 Вт. Это позволяет ему работать на протяжении длительного времени и быстро заряжаться.
Среди других характеристик устройства можно назвать поддержку Wi-Fi ac 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 5.2, шестиосевой гироскоп, датчик освещения и расстояния.
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