Компания FOSSiBOT ранее сообщала, что 12-18 июня состоится мировая премьера защищённого планшета DT1. Эти дни настали и устройство уже можно купить в магазине FOSSiBOT на Aliexpress. Его стоимость с купоном равна $189,99.
Планшет FOSSiBOT DT1 обладает ударопрочным корпусом с защитой от влаги и пыли. Этот корпус позволяет планшету пережить крайне низкие и высокие температуры.
Устройство работает на 8-ядерном чипе MediaTek MT8788, произведённом на техпроцессе 12 нм. Объём оперативной памяти у него 8 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Можно добавить виртуальную память объёмом 8 ГБ и поставить карту памяти TF вместимостью до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 11000 мАч обеспечит продолжительную работу устройства. В частности, в режиме ожидания планшет способен работать на протяжении более месяца. Мощность входящего в комплект поставки зарядного устройства равна 18 Вт. Оно позволяет зарядить планшет от нуля до 100% за 3 часа 50 минут.
За качественное изображение отвечает экран размером 10,4 дюйма с разрешением 1200 х 2000 пикселей. Он поддерживает свыше 16,7 млн цветов и занимает 94% передней части корпуса.
Для получения фотографий и видео производитель применяет компоненты Samsung. Задняя камера 48 Мп обладает сенсором S5KGM2SP03, а передняя 16 Мп основана на сенсоре Samsung S5K3P3SP.
Четыре динамика могут выдавать стереозвук, чтобы вы почувствовали себя словно в кинотеатре. Это даёт возможность с комфортом смотреть кино и слушать музыку.
Спецификации DT1:
Поскольку это защищённый планшет, он подходит для работы на открытом воздухе в суровых погодных условиях. Кроме прочного корпуса, он предлагает сбалансированное сочетание качественного экрана, камер, памяти и хранилища, автономности и звука.
С 12 по 18 июня в рамках мировой премьеры DT1 доступен в магазине FOSSiBOT на AliExpress по цене $189,99.
Для получения дополнительной информации перейдите на сайт FOSSiBOT.
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