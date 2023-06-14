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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Состоялась международная премьера защищённого планшета FOSSiBOT DT1 с 16 ГБ памяти и хранилищем 256 ГБ
В магазине производителя на AliExpress его стоимость составляет $189,99
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Компания FOSSiBOT ранее сообщала, что 12-18 июня состоится мировая премьера защищённого планшета DT1. Эти дни настали и устройство уже можно купить в магазине FOSSiBOT на Aliexpress. Его стоимость с купоном равна $189,99.



Планшет FOSSiBOT DT1 обладает ударопрочным корпусом с защитой от влаги и пыли. Этот корпус позволяет планшету пережить крайне низкие и высокие температуры.



Устройство работает на 8-ядерном чипе MediaTek MT8788, произведённом на техпроцессе 12 нм. Объём оперативной памяти у него 8 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Можно добавить виртуальную память объёмом 8 ГБ и поставить карту памяти TF вместимостью до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 11000 мАч обеспечит продолжительную работу устройства. В частности, в режиме ожидания планшет способен работать на протяжении более месяца. Мощность входящего в комплект поставки зарядного устройства равна 18 Вт. Оно позволяет зарядить планшет от нуля до 100% за 3 часа 50 минут.

За качественное изображение отвечает экран размером 10,4 дюйма с разрешением 1200 х 2000 пикселей. Он поддерживает свыше 16,7 млн цветов и занимает 94% передней части корпуса.

Для получения фотографий и видео производитель применяет компоненты Samsung. Задняя камера 48 Мп обладает сенсором S5KGM2SP03, а передняя 16 Мп основана на сенсоре Samsung S5K3P3SP.

Четыре динамика могут выдавать стереозвук, чтобы вы почувствовали себя словно в кинотеатре. Это даёт возможность с комфортом смотреть кино и слушать музыку.

Спецификации DT1:



Поскольку это защищённый планшет, он подходит для работы на открытом воздухе в суровых погодных условиях. Кроме прочного корпуса, он предлагает сбалансированное сочетание качественного экрана, камер, памяти и хранилища, автономности и звука.



С 12 по 18 июня в рамках мировой премьеры DT1 доступен в магазине FOSSiBOT на AliExpress по цене $189,99.

Для получения дополнительной информации перейдите на сайт FOSSiBOT.

Не упустите возможности в ближайшие дни стать обладателем качественного планшета по низкой стоимости.
#fossibot
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