Входящая в число ведущих производителей защищённых смартфонов компания Ulefone с 12 по 18 июня принимает участие в главной в первом полугодии распродаже в магазине AliExpress. В рамках этой акции популярные аппараты этой компании будут доступны по сниженной стоимости.
Защищённые смартфоны Ulefone способны удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Они подойдут для работы в экстремальных условиях и сферах деятельности, вроде строительства, инженерных и аварийно-спасательных служб, а также при любых других видах активности на открытом воздухе.
Во время проведения акции Ulefone предлагает приобрести новую модель Power Armor 21. Первые 50 покупателей получат её по цене всего $99,99. Аппарат Note 16 Pro в настоящее время стоит столько же. Другие популярные модели до 18 июня также предлагаются по сниженным ценам. Если вы думали о приобретении защищённого смартфона, сейчас для этого самое подходящее время.
Новые флагманские модели Ulefone
Power Armor 21 для первых покупателей за $99,99 вместо $399,98
Первые 50 заказавших с момента начала распродажи аппарат Power Armor 21 заплатят за него всего $99,99! Вторые 50 заказчиков получат это устройство по цене $199,99 и наушники впридачу. Для остальных покупателей цена составит $199,99 без наушников.
Armor 21 оснащён основной камерой на основе сенсора Sony IMX686 с разрешением 64 Мп и камерой ночного зрения 24 Мп. Последняя даёт возможность снимать качественные фото и видео в темноте.
Armor 21 работает от аккумулятора ёмкостью 9600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это означает продолжительность работы в несколько суток, что может быть важно для ведущих активный образ жизни людей.
Устройство получило экран с диагональю 6,58 дюйма и разрешением FHD+, а также частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, хранилище 256 Гб, можно поставить карту памяти вместимостью 2 ТБ и хранить на ней множество фотографий, видео, приложений и любых других файлов.
Для повышения внешней привлекательности Armor 21 получил 18 компонентов светодиодной подсветки и четыре режима для переключения между разными типами освещения. Функция «Сияние» предназначена для создания настроения, когда вы используете аппарат в развлекательных целях.
Ulefone Note 16 Pro подешевел с $249,98 до $99,99
Защищённый смартфон Ulefone Note 16 является последним представителем линейки аппаратов Note. Устройство ощущается достаточно лёгким в руке и может похвастаться дизайном со сменой цветов, что повышает его привлекательность. Note 16 оснащён экраном размером 6,52 дюйма с разрешением 720 х 1200, что позволяет получать качественные изображения.
Основная камера имеет разрешение 50 Мп. Сенсор Samsung S5KJN1 COMS отвечает за получение чётких фотографий при слабом освещении. Камера макро с разрешением 2 Мп выдаёт фотографии миниатюрных объектов с высоким уровнем детализации.
Note 16 Pro получил оперативную память объёмом 8 ГБ и хранилище 128 ГБ, что обеспечивает приличный по современным меркам уровень производительности.
Наиболее продаваемые защищённые аппараты Ulefone
Power Armor 19T подешевел с $999,98 до $370,99
Защищённый смартфон Ulefone Armor 19T обладает улучшенным тепловизором FLIR Lepton 3.5 и основной камерой с разрешением 108 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HM2. Это позволяет выдавать фотографии высокой чёткости и видео формата 2K. Применяется 8-ядерный процессор MediaTek Helio G99, способный без проблем справиться с каждодневными задачами и мобильными играми. Аккумулятор ёмкостью 9600 мАч даёт четыре дня работы между подзарядками.
Power Armor 20WT подешевел с $599,99 до $260,99
Этот аппарат представляет собой не просто защищённый смартфон, но ещё и рацию. С его помощью можно общаться не только по телефону. Аккумулятор ёмкостью 10850 мАч позволяет устройству обходиться без розетки на протяжении нескольких дней. За 10 минут зарядка мощностью 33 Вт обеспечит двое суток работы. Используется высокопроизводительный процессор MediaTek Helio G99, способный поддерживать многозадачную работу.
Power Armor 18T подешевел с $999,98 до $470,99
Аппарат Power Armor 18T содержит хороший баланс защиты, функциональных возможностей и скорости работы. В его состав входит профессиональный тепловизор с разрешением 5 Мп на основе сенсора FLIR Lepton 3.5 и запатентованная технология MSX. Как видно из названия, 18T обладает более продвинутым тепловизором по сравнению с Power Armor 18.
Power Armor 17 Pro подешевел с $499,98 до $230,99
Флагманский защищённый смартфон Armor 17 Pro был представлен в прошлом ноябре и сочетает в себе привлекательный внешний вид, прочность и производительность. Он оборудован основной камерой с разрешением 108 Мп и инфракрасной камерой ночного зрения 8 Мп. Это аппарат для тех, кому нужно не слишком тяжёлое мобильное устройство. Зарядка мощностью 66 Вт позволит проводить у розетки минимум времени.
Power Armor 19 подешевел с $599,98 до $290,99
Защищённый смартфон Armor 19 работает на производящемся на техпроцессе 6 нм чипе MediaTek Helio G99. У него 12 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ, виртуальная память 5 ГБ и карты памяти microSD до 2 ТБ. Размер экрана FHD+ равен 6,58 дюйма при частоте обновления 120 Гц и частоте дискретизации касания 240 Гц. Основная камера 108 Мп достаточно продвинутая для защищённых смартфонов. Рядом с ней находятся камера 5 Мп с 60-кратным зумом и сверхширокоугольная камера 8 Мп. Ёмкость батареи этого устройства 9600 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт, беспроводной 15 Вт, есть беспроводная обратная зарядка.
Power Armor 18 подешевел с $699,98 до $340,99
Модель Power Armor 18 получила переднюю камеру 32 Мп и процессор MediaTek Dimensity 900 6 нм. Этот чип поддерживает запись видео 4K и современные стандарты беспроводной связи 5G и Wi-Fi 6.
Power Armor 14 Pro подешевел с $399,98 до $170,99
Модель Power Armor 14 Pro работает на системе Android 12. Здесь есть аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, экран IPS LCD размером 6,52 дюйма, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85, оперативная память объёмом 6 ГБ, хранилище 128 ГБ с возможностью поставить карту памяти. Поддерживается также беспроводная зарядка.
Power Armor 8 Pro подешевел с $265,61 до $150,37
Armor 8 Pro довольствуется относительно небольшим по сравнению с описанными выше смартфонами аккумулятором 5580 мАч. У него 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 128 ГБ, три задние камеры и стандарт беспроводной связи NFC для совершения мобильных платежей. Посетите страницу Ulefone на AliExpress во время распродажи