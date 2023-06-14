Компания Redroad продолжает предлагать покупателям свои аккумуляторные пылесосы Redroad 17 (V17) и Redroad 17 Lite. С 12 по 18 июня в магазине AliExpress проходит самая крупная за полгода распродажа. Принимает в ней участие и Redroad.
Купив любой из двух этих пылесосов, вы станете обладателем устройства с двойным роликом и увеличенной на 400% мощностью всасывания. Независимый двигатель мощностью 450 Вт приводит вращающиеся навстречу друг другу щётки в движение. Подобная инновационная конструкция даёт возможность подбирать с пола любой мусор как спереди, так и сзади. Уровень трения и шума минимальный, поскольку применяется бесщёточный двигатель. Также используется мандала из полимерного хлопка, убирающая высокочастотные звуки за счёт шумоподавления. Наконец, максимально тихой работе способствуют качественно собранные компоненты корпуса.
Мощность всасывания у этих пылесосов способна достигать уровня 26500 Па. Вращающиеся щётки без проблем уберут с полов пятна и не будут наматывать различные предметы. Однако, не следует применять эти пылесосы на влажном полу или ворсистых коврах.
Во время уборки вы будете защищены от воздействия пыли, поскольку конструкция пылесосов содержит двойной кольцевой фильтр HEPA. Он собирает мельчайшие частицы, поэтому даже если у вас аллергии на пыль, вы можете смело заниматься уборкой. За безопасность вашего здоровья отвечает пятикратная фильтрующая система Mantolo третьего поколения. Она способна собрать пыль размером 0,1 микрона, в результате чего фильтруется 99,97% пыли, на уровне медицинского оборудования. Также с пылью борется фильтр с активированным углём, удаляющий запах.
Чтобы вы могли пропылесосить в трудных для доступа в местах, конструкция пылесоса обладает гибким коленом. Его можно поворачивать на 360°, эффективно устраняя пыль в любой точке вашей квартиры. У щёток имеется светодиодная подсветка, чтобы лучше видеть, что именно вы пылесосите. Пылесосы лишены мёртвых зон и способны добраться даже до сложных углов. Вес 1,62 кг позволяет легко перемещать пылесос даже детям.
В комплект поставки этих пылесосов входят множество аксессуаров. Для упрощения работы имеется цветной экран, отображающий информацию на 13 языках. На нём вы увидите текущую мощность пылесоса и режим работы. Заблокировать устройство можно нажатием одной кнопки.
С помощью этих моделей можно убираться не только в доме или квартире, но и в автомобиле. Светоизлучающая плоская всасывающая трубка позволит пропылесосить также детские коляски. Благодаря настенному креплению все аксессуары будут храниться в одном месте.
Щётка для удаления клещей может пригодиться, чтобы пылесосить кровать. Используя телескопический шланг, вы сможете добраться до книжных полок и потолков. Плоская щётка 2 в 1 даст возможность пылесосить неровные поверхности, такие как клавиатура. Насадка с широким наконечником позволит пропылесосить ящики и шкафы. Имеется стойка, с которой вы сможете задействовать несколько режимов зарядки.
Аккумулятор извлекается одним нажатием на кнопку. Если вам предстоит пропылесосить большое пространство, можно быстро поменять аккумулятор на запасной и продолжить, не дожидаясь зарядки.
Пылесосы Redroad 17 являются современными моделями с инновационными технологиями и аксессуарами на все случаи жизни. Если раньше его стоимость по сравнению с конкурентами была умеренной, то во время распродажи она будет сказочно низкой. Напомним, что разница между Redroad 17 и Redroad 17 Lite заключается только в количестве аксессуаров в комплекте поставки. По своим спецификациям эти два пылесоса идентичны.