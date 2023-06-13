Защита зубов и дёсен при помощи умной регулировки давления

Начинается летняя распродажа в магазине AliExpress, самая крупная за первое полугодие. Многие производители предлагают здесь свои товары разных категорий со значительными скидками, так что не стоит упускать подобную возможность.Если вы собираетесь летом в дорогу и вам нужна зубная щётка, модель с умной регулировкой давления и высокой продолжительностью работы станет лучшим выбором. Известный своими продуктами по уходу за полостью рта бренд Nandme выпускает электрическую зубную щётку NX 8000 подобного рода. Она способна выдавать предупреждение, когда вы нажимаете слишком сильно, чтобы можно было ослабить давление и не повредить зубы и дёсны. Продолжительность её работы достигает 200 дней, так что вы можете не брать с собой зарядное устройство.В рамках акции 618 с 12 по 18 июня NX 8000 вместо обычной цены в 4282 рублей стоит 2214 руб. Вы сможете купить две зубные щётки почти за такую же цену, как обычно стоит одна.Помимо скидки на зубную щётку, первые 200 покупателей получат бесплатный набор зубной нити 3-в-1.Некоторые люди считают, что чем сильнее нажимать на зубы во время чистки, тем лучше. На самом деле это не так. Если перестараться, можно повредить зубы и дёсны.NX 8000 обладает интеллектуальным датчиком давления. Он вибрирует и индикатор загорается жёлтым светом, если вы нажимаете слишком сильно. Если индикатор горит синим, пора менять насадку щётки. Это необходимо делать каждые три месяца.NX 8000 обладает отличной автономностью. Один раз зарядив щётку до 100%, вы можете забыть о зарядке на 200 дней. Это избавит вас от необходимости брать с собой зарядное устройство в поездки, такие как командировки или отпуск.NX 8000 умеет отлично очищать полость рта за счёт вибрации с частотой 41000 раз/мин. Это позволяет убрать зубной налёт и остатки пищи между зубами, делая полость рта более здоровой, зубы белее, а дыхание более свежим. NX 8000 обладает пятью режимами чистки: чувствительный, чистый, белый, полирующий и массажный. Каждый сможет выбрать среди этих режимов наиболее подходящий для себя, чтобы лучше отбеливать зубы и ухаживать за дёснами.Покупая NX 8000 Sonic, вы можете выбрать версию с 12 насадками в комплекте поставки. Она стоит чуть дороже, зато вы получите насадки на три года использования. Вы сэкономите и избавитесь от необходимости искать насадки отдельно.Став обладателем электрической зубной щётки NX 8000 Sonic, вы получаете гарантийное обязательство Nandme бесплатно поменять её на протяжении трёх лет. Если возникнут проблемы с качеством щётки, вы можете прислать видео в службу поддержки клиентов. Nandme рассмотрит его и вышлет новую электрическую зубную щётку на протяжении суток.В рамках акции Nandme 618 на Aliexpress вы можете стать обладателем электрической зубной щётки NX 8000 по сниженной цене. Она поможет вам сохранить здоровье полости рта и белизну зубов.