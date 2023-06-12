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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Сэкономьте до $240 при покупке устройств Blackview 12-18 июня
Смартфоны, планшеты, наушники и другие продукты временно доступны по сниженным ценам
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Известный китайский технологический бренд Blackview наряду с другими компаниями участвует в распродаже 6.18 Mid-year Shopping Festival. Страница Blackview с 12 по 18 июня предложит значительные скидки на различные устройства, от защищённых смартфонов и планшетов до портативных компьютеров и наушников.



Blackview BV8900 подешевеет на $152

Для начала рассмотрим флагманский защищённый смартфон Blackview BV8900. Этот аппарат обладает улучшенным тепловизором и программным обеспечением ArcSoft® 4.0, твердотельным аккумулятором ёмкостью 10380 мАч и системой Android 13 с программной оболочкой DokeOS 3.1. Аппарат имеет рейтинги MIL-STD-810H, IP68 и IP69K, а также защищён стеклом последнего поколения Corning®Gorilla®Glass 7.

Купить BV8900





Планшет Blackview Tab 11 WiFi подешевеет на $234,99

Если у вас есть потребность в небольшом планшете с функциональными возможностями ноутбука, модель Blackview Tab 11 WiFi предлагает режим персонального компьютера и возможность подключать беспроводную мышь и клавиатуру. Весит устройство лишь 442 г, толщина его корпуса 7,6 мм. Внутри располагается аккумулятор ёмкостью 8380 мАч, которого хватит на 20 часов каждодневной работы. Blackview Tab 11 WiFi использует программное обеспечение ArcSoft® 4.0 и камеры с разрешением 16 Мп спереди и сзади. Поверх операционной системы Android 12 установлена программная оболочка DokeOS_P 3.0.

Купить Tab 11 WiFi





Blackview MP200 подешевеет на $238,51

Другим предложением этого производителя является Blackview MP200. Это устройство размером 183,2 х 150 х 75,5 мм, весящее 690 г. Портативный компьютер работает на процессоре Intel® Core™ i5-11400H 11-го поколения, поддерживает память DDR4 объёмом 16 ГБ и хранилище 128 ГБ с возможностью расширения. Для решения интенсивных задач компьютер обладает вентилятором, что позволяет держать температуру ниже значения 38° C при уровне шума не более 39 дБ. Корпус получил несколько необходимых большинству пользователей разъёмов. Работает компьютер под управлением операционной системы Windows 11 Pro.

Купить MP200





Blackview AirBuds 10 подешевеют на 60%

Blackview AirBuds 10 способны на равных конкурировать с самыми дорогими наушниками. Это происходит благодаря использованию передовой технологии воздушной проводимости и дизайну с открытым ухом. Применяются сверхсовременные большие динамические драйверы диаметром 16,2 мм, выдающие трёхмерный объёмный звук. Имеется также шумоподавление ENC, которое позволяет без проблем общаться по телефону. Для этого же используется технология формирования луча, чтобы посторонние не услышали ваших разговоров. Аккумулятор ёмкостью 550 мАч позволяет наушникам работать на протяжении 36 часов при прослушивании аудио с применением зарядного чехла.

Купить AirBuds 10





Blackview BV9300 подешевеет на 49%

Ещё один защищённый смартфон получил лазерный дальномер в одной версии и фонарик яркостью 100 люмен в другой. Батарея ёмкостью 15080 мАч заряжается на протяжении 3 часов, после чего смартфон способен функционировать в режиме ожидания до 76 дней. Аппарат работает на чипе Mediatek Helio G99, произведённом на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 21 ГБ. Программное обеспечение ArcSoft® 3.0 отвечает за повышение качества съёмки. Поверх системы Android 12 установлена программная оболочка DokeOS 3.1. BV9300 получил сертификаты защиты IP68 / IP69K и MIL-STD-810H.

Купить BV9300





Blackview Tab16 подешевеет на 54%

Флагманский планшет Blackview Tab16 с диагональю экрана 11 дюймов может работать как ноутбук с подключением клавиатуры и мыши через Bluetooth. Имеется сертификат Widevine L1 и четыре динамика Smart-K. Устройство работает на 8-ядерном процессоре Unisoc T616, у него до 14 ГБ оперативной памяти и две камеры. Экран сертифицирован TÜV Rheinland Low Blue Light и даёт выбор из трёх режимов снижения нагрузки на глаза.

Купить Tab 16





Помимо описанных выше продуктов, вы можете стать обладателем множества других устройств со значительными скидками. Посетите сайт Blackview с 12 по 18 июня и выберите наиболее интересные для вас предложения.
#blackview
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