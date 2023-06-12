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Новости Hardware Роман Семёнов
В рамках летней распродажи скидки на продукты Tronsmart достигнут 50%
Передовые звуковые системы могут стать вашими за минимальные деньги
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Аудиофилам и любителям музыки в начале лета предлагается погрузиться в мир качественного звука! Компания Tronsmart с 12 по 18 июня проведёт распродажу своих продуктов. В это время вы сможете стать обладателем продвинутых аудиоустройств по сниженным ценам.



Tronsmart Nimo: когда размер не важен

Tronsmart Nimo представляет собой компактную беспроводную колонку со специально разработанными драйверами. Благодаря им можно получить качественный громкий звук с чистым вокалом. Рейтинг IPX7 обеспечивает защиту от влаги, так что можно слушать любимые мелодии даже на пляже, у бассейна или в душе. Работа на протяжении 8 часов означает, что музыка будет с вами в дороге. Если соединить два устройства Tronsmart Nimo, вы получите отличный стереозвук. В официальном магазине Tronsmart первые покупатели могут получить скидку.



Tronsmart Bang SE: мир яркого звука

Беспроводная колонка Tronsmart Bang SE выдаёт не только мощный звук, но и привлекательные световые эффекты. Технология SoundPulse® Audio отвечает за усиление басов в реальном времени, чтобы получить динамичный звук. На выбор доступно три режима подсветки с возможностью синхронизации с ритмом, что позволит задать настроение на вечеринке. Продолжительность работы в 24 часа и стереозвук делают это предложение ещё интереснее. В настоящее время колонка предлагается в магазине AliExpress со скидкой до 35%.



Tronsmart Halo 100 & Halo 110: новая планка качества звука

Ещё одно качественное звуковое устройство. Это трёхполосная система, создающая звуковую сцену с эффектом погружения. Вы сможете персонализировать звуковые эффекты и сами выбирать уникальные настройки эквалайзера в приложении Tronsmart. Продолжительность воспроизведения достигает 18 часов. Можно получить стереозвук, подключив одновременно два устройства Halo 100. Вместе с микрофоном этот динамик позволит устроить вечеринку или конкурс караоке. Модели Halo 100 и Halo 110 предлагаются на AliExpress со скидкой.



Tronsmart Bang: идеальный звук

Tronsmart Bang предложит вам новое звучание. Этот динамик обладает технологией SoundPulse® Audio для получения насыщенного и детального звука с отличными басами. Вы сможете синхронизировать музыку более чем на 100 колонках Tronsmart Bang благодаря технологии TuneConn™, выводя свои вечеринки на новый уровень. За счёт защиты IPX6 Tronsmart Bang можно использовать на пляже, не боясь песка и брызг. Самый популярный динамик Tronsmart сейчас предлагается в официальном магазине со скидкой до 24%.



Tronsmart T7: идеальный объёмный звук

Колонка Tronsmart T7 приносит с собой объёмный 360-градусный звук. Это комплексная звуковая система, состоящая из двух высокочастотных динамиков и одного низкочастотного. Итогом её работы является насыщенный и захватывающий звук. Приложение Tronsmart даёт возможность настроить этот звук под себя. Предлагаются четыре световых режима для смены настроения при прослушивании музыки. Защита от воды IPX7 позволит пользоваться колонкой на пляже и у бассейна. В рамках летней распродажи Tronsmart T7 также будет доступна по сниженной цене.



Зайдите в официальный магазин Tronsmart на Aliexpress и воспользуйтесь щедрыми скидками и акциями в период с 12 по 18 июня. Получите звук максимально возможного качества благодаря технологиям Tronsmart.
#tronsmart
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