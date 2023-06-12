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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Электрическая зубная щётка Nandme NX 7000 подешевела более чем в два раза
В рамках распродажи она предлагается за 1728 руб
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В ближайшее время начнётся проходящая в середине года распродажа 618, одна из крупнейших в первом полугодии. Это время является самым подходящим для покупки необходимых для ухода за полостью рта продуктов, так что не упустите эту возможность!

Занимающаяся выпуском подобных товаров компания Nandme предлагает приобрести две передовых модели звуковых электрических зубных щёток. Модель NX 7000 сможет стоять на страже ваших зубов на протяжении целого года без подзарядки.

Выгодные предложения и вероятность получить подарки



В рамках проходящей летом акции 618 можно приобрести зубные щётки по сниженным ценам. Если в обычное время NX 7000 стоит 3839 руб, то во время распродажи её цена составит 1728 руб https://bit.ly/3J4huI2. В итоге можно приобрести две зубные щётки дешевле, чем обычно стоит одна.

Помимо зубной щётки, вы получите бесплатный набор зубной нити 3-в-1, если попадёте в число 200 первых покупателей.

Электрическая зубная щётка NX7000 заряжается не чаще раза в год



Многие потребители недовольны продолжительностью работы электрических зубных щёток и перебоями с подачей энергии, которые мешают добиться высокого качества чистки. Также не все хотят брать с собой в поездки зарядное устройство, которое занимает лишнее место в багаже.

NX7000 может работать без подзарядки на протяжении 365 дней. Это решает все проблемы с питанием щётки.

Помимо длительного срока службы, NX7000 отлично чистит полость рта за счёт максимальной частоты вибрации 41000 раз/мин. Это позволяет не только качественно очистить поверхность зубов, но и правильно смешивать зубную пасту с водой, чтобы образовывалась мелкодисперсная и обильная пена. Это необходимые условия для глубокой очистки зубов и избавления от зубного налёта и остатков пищи. В результате полость рта станет более здоровой, а дыхание свежим.

NX 7000 предлагает 15 режимов чистки, которые складываются из пяти режимов работы: чистый, чувствительный, отбеливающий, полирующий и массажный. Каждый из них получил три уровня интенсивности, среди которых вы можете выбрать наиболее комфортный для себя.

NX 7000 предлагается с 12 насадками. Их хватит на три года, если менять насадки каждые три месяца. Вам не придётся искать насадки отдельно и переплачивать за них.



Бесплатная замена в случае выхода из строя

Если щётка NX 7000 перестанет работать не по вине пользователя, Nandme бесплатно поменяет её в течение трёх лет после приобретения.

В рамках распродажи Nandme в магазине AliExpress в настоящее время вы можете купить две производительные звуковые электрические зубные щётки NX 7000 по цене ниже, чем обычно стоит одна. NX 7000 Sonic с продолжительностью работы в 365 дней предлагается за 1728 руб.

Купить NX 7000 Sonic

Промокод на скидку $3: NX7000R609
#nandme
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