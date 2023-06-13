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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
16-дюймовый игровой ноутбук Dere R16 Pro на Intel Alder Lake N95 подешевел на четверть
Поиграть с комфортом предлагается менее чем за 30000 руб
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В настоящее время в магазине AliExpress доступен для приобретения ноутбук производства компании Dere. Представленное в этом году устройство R16 Pro на системе Windows 11 относится к категории игровых ноутбуков и сейчас предлагается по сниженной цене.



Характеристики этого ноутбука впечатляющие, как и должно быть у игровых моделей. В частности, используется процессор 12-го поколения Intel Alder Lake N95, отвечающий за высокую производительность. Это 4-ядерный чип с четырьмя потоками команд и частотой до 3,4 ГГц. За графику отвечает встроенный процессор Intel UHD Graphics, способный без проблем декодировать видео формата 4K с высоким битрейтом.



Доступно 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 4800 МГц. Для хранения данных используется твердотельный накопитель формата M.2 вместимостью 512 ГБ. Он обеспечит высокую скорость загрузки игр и приложений, избавляя от подтормаживаний в процессе работы.





Экран ноутбука с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 пикселей (2.5K). Это панель типа IPS с максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытия цветового диапазона sRGB. Минимальные рамки по краям усиливают эффект погружения при просмотре контента.





Соотношение сторон составляет 16:10, экран занимает 91% передней части корпуса. Он способен одинаково качественно отображать насыщенные яркие участки и детализацию в тёмных кадрах.



Ноутбук способен раскрываться на 180°. Толщина корпуса составляет 19,5 мм, весит устройство 1,2 кг. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч позволяет на протяжении 4 часов воспроизводить видео формата 1080p и 48 часов работать в режиме ожидания с низким потреблением энергии.



Для беспроводного подключения к сети применяется антенна с инновационным дизайном. Она поддерживает полосы частот 2,4 и 5 ГГц, позволяя получить сильный сигнал в самом сложном окружении.



Для защиты данных доступен сканер отпечатков пальцев. С его помощью можно входить в аккаунты и подтверждать покупки в интернете.



Клавиатура обладает подсветкой и числовыми клавишами. Это даёт возможность работать даже в темноте, не напрягая лишний раз глаза.



Если у вас возникнет необходимость в общении, для видеозвонков предназначается камера HD и два микрофона. Когда камера не используется, вы можете заблокировать её физической шторкой и не опасаться подсматривающих злоумышленников.





Dere R16 Pro обладает богатым набором интерфейсов. Имеется три разъёма USB 3.0, разъём для наушников, слот для карт памяти TF, порт USB-C и замок безопасности.



Не упустите шанс стать обладателем игрового ноутбука Dere R16 Pro со значительной скидкой

Купить ноутбук Dere R16 Pro

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