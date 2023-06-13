В настоящее время в магазине AliExpress доступен для приобретения ноутбук производства компании Dere. Представленное в этом году устройство R16 Pro на системе Windows 11 относится к категории игровых ноутбуков и сейчас предлагается по сниженной цене.
Характеристики этого ноутбука впечатляющие, как и должно быть у игровых моделей. В частности, используется процессор 12-го поколения Intel Alder Lake N95, отвечающий за высокую производительность. Это 4-ядерный чип с четырьмя потоками команд и частотой до 3,4 ГГц. За графику отвечает встроенный процессор Intel UHD Graphics, способный без проблем декодировать видео формата 4K с высоким битрейтом.
Доступно 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 4800 МГц. Для хранения данных используется твердотельный накопитель формата M.2 вместимостью 512 ГБ. Он обеспечит высокую скорость загрузки игр и приложений, избавляя от подтормаживаний в процессе работы.
Экран ноутбука с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 пикселей (2.5K). Это панель типа IPS с максимальной яркостью 400 нит и 100% покрытия цветового диапазона sRGB. Минимальные рамки по краям усиливают эффект погружения при просмотре контента.
Соотношение сторон составляет 16:10, экран занимает 91% передней части корпуса. Он способен одинаково качественно отображать насыщенные яркие участки и детализацию в тёмных кадрах.
Ноутбук способен раскрываться на 180°. Толщина корпуса составляет 19,5 мм, весит устройство 1,2 кг. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч позволяет на протяжении 4 часов воспроизводить видео формата 1080p и 48 часов работать в режиме ожидания с низким потреблением энергии.
Для беспроводного подключения к сети применяется антенна с инновационным дизайном. Она поддерживает полосы частот 2,4 и 5 ГГц, позволяя получить сильный сигнал в самом сложном окружении.
Для защиты данных доступен сканер отпечатков пальцев. С его помощью можно входить в аккаунты и подтверждать покупки в интернете.
Клавиатура обладает подсветкой и числовыми клавишами. Это даёт возможность работать даже в темноте, не напрягая лишний раз глаза.
Если у вас возникнет необходимость в общении, для видеозвонков предназначается камера HD и два микрофона. Когда камера не используется, вы можете заблокировать её физической шторкой и не опасаться подсматривающих злоумышленников.
Dere R16 Pro обладает богатым набором интерфейсов. Имеется три разъёма USB 3.0, разъём для наушников, слот для карт памяти TF, порт USB-C и замок безопасности.
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