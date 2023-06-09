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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Планшет Oukitel OKT3 с 12 по 18 июня предлагается на AliExpress всего за $149,99
Скидка на планшет для работы и развлечений будет достигать $120
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Производящая популярные мобильные устройства компания Oukitel представляет свой очередной продукт, планшет Oukitel OKT3. Являясь производительным и экономичным, устройство Oukitel OKT3 имеет современные спецификации и программное обеспечение, расширяя сценарии взаимодействия с пользователями. Планшет станет доступным в рамках акции AliExpress 618 по цене лишь $149,99! Такое предложение не стоит упускать.



Дизайн и экран

Разработчики наделили Oukitel OKT3 пластиковым термоплавким корпусом, где есть как прочность, так и привлекательный внешний вид. Размер корпуса составляет 246,4 х 161,51 х 7,4 мм, весит он всего 510 г. В результате устройство получилось лёгким и удобным для ношения. Экран LCD размером 10,51 дюйма с разрешением Full HD предлагает чёткую и качественную картинку. В этом сенсорном экране применяется передовая технология мультитач Incell, сильными сторонами которой являются высокий уровень отзывчивости и плавность работы.





Производительность верхней категории

Oukitel OKT3 обладает производительным 8-ядерным процессором Spreadtrum T616 A75. В нём есть два вычислительных ядра с частотой 2 ГГц и шесть ядер с частотой 1,8 ГГц. Возможностей этого процессора хватает для обеспечения плавной многозадачной работы. Смотрите вы видео высокой чёткости, играете или работаете с офисными приложениями, планшет без труда выполнит все поставленные перед ним задачи.



Вместительное хранилище

Oukitel OKT3 получил оперативную память объёмом 8 ГБ и хранилище типа EMMC объёмом 256 ГБ. Подобного объёма будет достаточно для хранения множества файлов, включая видео, фотографии, игры. Вы сможете не волноваться, что место для хранения важных для вас файлов закончится неподходящий момент.



Камера высокой чёткости запишет интересные для вас моменты

Передняя камера Oukitel OKT3 обладает разрешением 8 Мп и фиксированным автофокусом. С её помощью вы сможете снимать селфи и общаться по видео. Задняя камера получила разрешение 16 Мп и автофокус, имея больший уровень детализации для записи интересных вам событий.

Современная операционная система с длительной поддержкой

Планшет Oukitel OKT3 работает на операционной системе Android 13. Вы получите доступ ко всем сервисам и приложениям Google, таким как Карты, Gmail, Chrome, YouTube, Фотографии и другие. На планшете поддерживается несколько языков с возможностью переключаться между ними

Мультимедийные развлечения помогут отдохнуть от работы

Планшет способен работать с видеофайлами нескольких форматов, в число которых входят H.264, MPEG4, H.263, VP8 и VP9. Это означает, что вы сможете смотреть фильмы высокой чёткости, записанные в любом формате. Среди аудиофайлов поддерживаются форматы MP3, AAC, AAC+ и AMR-NB, чтобы вы могли слушать музыку и подкасты без проблем. Что касается изображений, есть поддержка популярных форматов PG, JPEG, GIF, BMP и PNG, чтобы можно было просматривать самому и делиться фотографиями с другими.



Устройство для работы в офисе

Oukitel OKT3 может работать с популярными офисными приложениями и форматами, в число которых входят EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF и TXT. На нём можно как просматривать, так и редактировать файлы для офисной работы. Работаете вы с электронной почтой, отчётами или электронными книгами, OKT3 пригодится вам в любом случае.

Защита от окружающей среды

Oukitel OKT3 способен функционировать при температуре 0-45 градусов и при влажности 10-90% без конденсации. Хранить его можно при температурах от -10 до 60 градусов и при влажности от 5% до 90% без конденсации. В этих диапазонах планшет способен показать стабильную работу и сохранность данных.

Варианты подключения и связи

Устройство поддерживает несколько вариантов подключения. Среди них распространённый разъём USB Type-C для подключения к компьютерам или аксессуарам и зарядке. Среди стандартов беспроводной связи есть Wi-Fi и Bluetooth для доступа в интернет и подключения к внешним устройствам.

Продолжительная работа без зарядки

Oukitel OKT3 обладает литиевым аккумулятором ёмкостью 8250 мАч. Он даст устройству возможность работать на протяжении 6-10 часов. Даже если вы находитесь в дороге, планшет будет продолжать служить вам для работы или отдыха, без необходимости часто искать розетку.



Oukitel OKT3 обладает сертификатами FCC, CE и ROHS, отвечая требованиям международных стандартов качества и безопасности. Бренд Oukitel ещё раз показал свои возможности в плане дизайна, высоких аппаратных характеристик и поддержки программного обеспечения.

Приобретение Oukitel OKT3

Планшет Oukitel OKT3 с 12 июня является участником промоакции AliExpress World Premier. Его обычная стоимость составляет $249,99, но в рамках этой акции цена будет уменьшена до $149,99. Если приобрести OKT3 во время проведения акции 618 AliExpress, вы станете обладателем качественного и надёжного планшета по крайней низкой цене.

Посетите сайт AliExpress прямо сейчас. Использовав промокод OUKITELOKT3, вы получите дополнительную скидку в размере $20. Акция проводятся с 12 по 18 июня.

Более подробная информация о продуктах Oukitel доступна на сайте производителя.

Купить Oukitel OKT3

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