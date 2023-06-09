Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Смартфон Oukitel WP26 расширит возможности любителей активного отдыха
Аппарат с мощным фонариком и аккумулятором 10000 мАч
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Oukitel 12 июня начнёт продажи смартфона Oukitel WP26 https://b.r.sn.cn/DN8Ft4. Это аппарат для людей, которые не любят сидеть дома, вместо этого регулярно отправляясь в походы на природу с различными испытаниями.



Устройство для свежего воздуха с возможностью освещения лагеря

Oukitel WP26 представляет собой смартфон со встроенным фонариком для освещения лагеря. Его яркости в 1200 люмен будет достаточно для равномерного освещения пространства на открытом воздухе по ночам.



Серьёзная защита

WP26 выдержал многочисленные тесты и отвечает требованиям стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Также он защищён от падений по стандарту MIL-STD-810G, что позволяет работать с ним в экстремальных условиях. Этот смартфон не подведёт вас в пустыне, тропическом лесу и на пляже.



Высокий уровень производительности благодаря 8-ядерному процессору

Oukitel WP26 работает с 8-ядерным процессором MT6779 (P90). Он состоит из двух ядер Cortex-A с частотой 2,2 ГГц и шести Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Это позволяет аппарату без проблем справляться с поставленными задачами.

8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ

Oukitel WP26 имеет достаточно места для хранения необходимых вам файлов и установки приложений. За счёт объёма оперативной памяти 8 ГБ LPDDR4x и хранилища UFS 256 ГБ вам должно хватить места для хранения видео, фотографий, аудиофайлов и любых других. Всё будет у вас под рукой и вам не нужно будет хранить данные где-то ещё.

Длительная продолжительность работы

Oukitel WP26 обладает аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Его хватит для долгих походов на открытом воздухе, когда розетки под рукой нет. Также вам не придётся брать с собой внешний аккумулятор и вы сможете не волноваться, что аппарат разрядится в неподходящий момент.

Качественный экран

Oukitel WP26 получил экран размером 6,58 дюйма с разрешением 2408 x 1080. Он выдаёт реалистичные изображения с достаточно высокой чёткостью. При просмотре видео, в играх, на веб-страницах вы будете видеть яркое и детальное изображение.

Обширная функциональность под многочисленные требования

Кроме фонарика, трёхкратной производительности, высокой ёмкости аккумулятора и большого объёма памяти, смартфон обладает значительными функциональными возможностями. У него есть задняя камера с разрешением 48 Мп и передняя камера 16 Мп, позволяющие снимать интересные для вас моменты жизни на фото и видео. Снимаете вы днём или ночью, фотографии и видео будут на профессиональном уровне.



Oukitel WP26 поддерживает стандарт связи NFC для получения бесконтактных платежей и передачи данных. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства и защиты хранящихся на нём конфиденциальных данных. Доступны гравитационный, световой, магнитный сенсоры и гироскоп, улучшающие взаимодействие аппарата с пользователем.



Мировая премьера и ранний доступ

Oukitel WP26 поступит в международную продажу 12 июня в рамках эксклюзивной акции в магазине AliExpress. Поначалу он будет продаваться по сниженной цене в $179,99 вместо обычной стоимости $189,99. За такую небольшую сумму вы получите мощный, надёжный и долговечный смартфон.



Oukitel WP26 предлагается в рамках акции AliExpress World Premiere Promotion с 12 июня. Промокод OUKITELWP26S даст скидку ещё на $20. Акция продлится до 18 июня.

Чтобы узнать дополнительную информацию о продуктах этого производителя, посетите официальный веб-сайт Oukitel.

Купить Oukitel WP26

#oukitel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

FOSSiBOT представляет защищённый планшет DT1 с корпусом повышенной прочности
На 12 июня запланировано начало продаж защищённого планшета OUKITEL RT5 со скидкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
12
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
25
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
+
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6

Сейчас обсуждают

seryi-34
11:35
У геймеров нет денег из-за дороговизны ВК.
Ryzen 5 7600Х за полгода скинул больше $100 – почему геймеры не хотят покупать новый процессор AMD
Светлана Паршина
11:34
Герой, так приди, захвати
Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
OgoGoLog
11:33
Китай похож на самоубийцу? "но при это имеет минимум населения" и ЯО.
Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
OgoGoLog
11:32
Зачем им территории? У них уже спад кол-ва населения начался. А ресурсы они и так по дешёвке в Африке, Азии и у РФ закупают. Зачем им рисковать всем? Ради копеечной экономии?
Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
Александр Берестенков
11:31
Не позорь тёзку, " Солнечного клоуна! Ты и есть дебил, если веришь в поганый доллар! Очнись и посмотри сводки, в которых доля доллара в мировой экономике, стремительно падает!
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
svcoder
11:31
Почему бы не занять территорию, которая богата природными ресурсами, но при это имеет минимум населения
Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
svcoder
11:28
Если территория будет находится под контролем армии Китая, никто по ней ядерное оружие применять не будет. Ведь на ней будут продолжать жить граждане России. Или вы считаете все россияне соберут вещи ...
Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
Александр Берестенков
11:27
Очень верное решение. Но есть нюанс один! Нельзя повторять консервативную валюту и тем более печатать её на бумажных носителях! Это, обязательно должна быть электронная, цифровая валюта.
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
Дилдошбек
11:24
Цэ зрада чи гоньба?
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
kitava
11:23
Жалко. Не осилили тему. Так же как и Подземелья и Драконы недавние.
Третий сезон Ведьмака будет кульминацией серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем