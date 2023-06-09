Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Oukitel 12 июня начнёт продажи смартфона Oukitel WP26 https://b.r.sn.cn/DN8Ft4. Это аппарат для людей, которые не любят сидеть дома, вместо этого регулярно отправляясь в походы на природу с различными испытаниями.
Устройство для свежего воздуха с возможностью освещения лагеря
Oukitel WP26 представляет собой смартфон со встроенным фонариком для освещения лагеря. Его яркости в 1200 люмен будет достаточно для равномерного освещения пространства на открытом воздухе по ночам.
Серьёзная защита
WP26 выдержал многочисленные тесты и отвечает требованиям стандарта защиты от влаги и пыли IP68. Также он защищён от падений по стандарту MIL-STD-810G, что позволяет работать с ним в экстремальных условиях. Этот смартфон не подведёт вас в пустыне, тропическом лесу и на пляже.
Высокий уровень производительности благодаря 8-ядерному процессору
Oukitel WP26 работает с 8-ядерным процессором MT6779 (P90). Он состоит из двух ядер Cortex-A с частотой 2,2 ГГц и шести Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Это позволяет аппарату без проблем справляться с поставленными задачами.
8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ
Oukitel WP26 имеет достаточно места для хранения необходимых вам файлов и установки приложений. За счёт объёма оперативной памяти 8 ГБ LPDDR4x и хранилища UFS 256 ГБ вам должно хватить места для хранения видео, фотографий, аудиофайлов и любых других. Всё будет у вас под рукой и вам не нужно будет хранить данные где-то ещё.
Длительная продолжительность работы
Oukitel WP26 обладает аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Его хватит для долгих походов на открытом воздухе, когда розетки под рукой нет. Также вам не придётся брать с собой внешний аккумулятор и вы сможете не волноваться, что аппарат разрядится в неподходящий момент.
Качественный экран
Oukitel WP26 получил экран размером 6,58 дюйма с разрешением 2408 x 1080. Он выдаёт реалистичные изображения с достаточно высокой чёткостью. При просмотре видео, в играх, на веб-страницах вы будете видеть яркое и детальное изображение.
Обширная функциональность под многочисленные требования
Кроме фонарика, трёхкратной производительности, высокой ёмкости аккумулятора и большого объёма памяти, смартфон обладает значительными функциональными возможностями. У него есть задняя камера с разрешением 48 Мп и передняя камера 16 Мп, позволяющие снимать интересные для вас моменты жизни на фото и видео. Снимаете вы днём или ночью, фотографии и видео будут на профессиональном уровне.
Oukitel WP26 поддерживает стандарт связи NFC для получения бесконтактных платежей и передачи данных. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства и защиты хранящихся на нём конфиденциальных данных. Доступны гравитационный, световой, магнитный сенсоры и гироскоп, улучшающие взаимодействие аппарата с пользователем.
Мировая премьера и ранний доступ
Oukitel WP26 поступит в международную продажу 12 июня в рамках эксклюзивной акции в магазине AliExpress. Поначалу он будет продаваться по сниженной цене в $179,99 вместо обычной стоимости $189,99. За такую небольшую сумму вы получите мощный, надёжный и долговечный смартфон.
Oukitel WP26 предлагается в рамках акции AliExpress World Premiere Promotion с 12 июня. Промокод OUKITELWP26S даст скидку ещё на $20. Акция продлится до 18 июня.
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