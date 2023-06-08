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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
На 12 июня запланировано начало продаж защищённого планшета OUKITEL RT5 со скидкой
OUKITEL RT5 будет работать в самых суровых условиях
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Известный своими защищёнными мобильными устройствами производитель OUKITEL в ближайшее время собирается выпустить на рынок новый планшет https://b.r.sn.cn/NMTHVj. Модель OUKITEL RT5 может пригодиться вам как для использования дома, так и на открытом воздухе.



Высокий уровень защиты и прочности

OUKITEL RT5 обладает рейтингами защиты от воды, пыли и падений IP68 и IP69K. Брызги, дождь, удары ему не страшны. С этим планшетом можно работать и играть в любом месте, не опасаясь повредить его.



Военные сертификаты долговечности и надёжности

OUKITEL RT5 удовлетворяет строгим требованиям военного сертификата армии США MIL-STD-810H, что говорит о его надёжности и долговечности. Планшет способен пережить экстремальные температуры, высокую влажность и давление, пройдя испытания в различных суровых условиях. Где бы вам не пришлось его применять, в работоспособности OUKITEL RT5 можно не сомневаться.

Аккумулятор ёмкостью 11000 мАч означает возможность долго работать с устройством без подключения к розетке. Мощность зарядки составляет 33 Вт, так что когда планшет разрядится, вы сможете быстро восполнить запасы энергии.



Производительность высокого уровня

OUKITEL RT5 работает с 8-ядерным процессором МТК MT8788, обладающим большими вычислительными возможностями. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилище 128 ГБ. Это позволяет запускать множество приложений одновременно и выполнять тяжёлые задачи. Обработка файлов, просмотр веб-страниц и игры не станут для OUKITEL RT5 проблемой.



Чёткий экран

OUKITEL RT5 обладает экраном размером 10,1 дюйма с разрешением FHD, выдающим чёткое изображение. Яркость цветов и высокий уровень детализации позволят погрузиться в просматриваемый контент. Планшет обладает передней и задней камерами с разрешением 16 Мп, снимая реалистичные фотографии и видео интересных вам моментов. Селфи, пейзажи, любые другие варианты снимков позволят сохранить ценные воспоминания.



OUKITEL RT5 представляет собой отличный планшет с обширной функциональностью, высокой скоростью работы и качественными камерами. Это прочное устройство позволит работать и отдыхать в любом месте. Если вам нужен планшет, за сохранность которого вы не хотите опасаться, OUKITEL RT5 отвечает этому требованию.



OUKITEL RT5 принимает участие в стартующей 12 июня промоакции AliExpress World Premier. Вместо обычной цены $209,99 при помощи купона планшет можно приобрести за $199,99. С учётом его функциональности эту цену можно назвать умеренной. Не упустите шанс получить защищённый планшет для любителей активного образа жизни. Промокод OUKITELRT5 даст вам ещё большую скидку в размере $20. Акция продлится с 12 по 18 июня!

Более подробная информация о продуктах OUKITEL доступна на официальном сайте компании https://oukitel.com/.

Купить OUKITEL RT5

#oukitel
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