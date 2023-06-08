Обладатели смартфонов хотят получать высокий уровень производительности и обширные функциональные возможности при умеренной стоимости. Выпускающий бюджетные аппараты бренд FreeYond готов представить под эти запросы новую модель FreeYond M5A. За счёт высокой скорости и практичности данный революционный смартфон может привлечь внимание широкого круга покупателей.
FreeYond M5A поступит в продажу 12 июня по цене $199,99 https://b.r.sn.cn/AV8Nku. Акция в магазине Aliexpress позволит приобрести его за половину этой суммы. Это предложение доступно с 12 по 18 июня.
В рамках акции есть и другие предложения:
- Первые 100 покупателей получат кепку FreeYond.
- Промокод FYM5ATOP в течение первых двух часов после начала продаж даёт скидку в $10 и смартфон станет вашим за $89,99.
Отличительные черты FreeYond M5A:
- Объём хранилища 256 ГБ позволяет держать на устройстве множество крупных файлов.
- Основная камера с применением алгоритмов ИИ снимает детальные снимки профессионального уровня. Объединение четырёх пикселей в один, двухфазная фокусировка Super PD и технология двойного HDR приносят прекрасные снимки при любом освещении.
- Передняя камера с разрешением 8 Мп отвечает за лицевое распознавание и поддерживает съёмку видео 720p.
- 8 ГБ оперативной памяти и столько же виртуальной дают возможность быстро работать с несколькими приложениями одновременно.
- Поддержка полос частот 4G в глобальном роуминге позволят посещать разные страны без необходимости менять телефон.
- Литий-полимерный аккумулятор 5000 мА сохраняет большую часть своей ёмкости после многочисленных циклов разрядки. Мощность зарядки составляет 18 Вт.
- Работа на протяжении более чем суток.
- Процессор Unisoc T606 отвечает за высокую производительность в разных сценариях применения.
FreeYond M5A выполнен в духе минимализма и обладает рамкой прямоугольной формы. Камеры и экран с вырезом на нём симметричные. Экран размером 6,6 дюйма показывает изображение высокой чёткости. Система работает плавно, что повышает удовольствие от взаимодействия с ней. FreeYond M5A может показаться привлекательным мобильным устройством для пользователей любого поколения.