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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Бюджетный смартфон FreeYond M5A поступает в продажу по сниженной цене в $99,99
Акция продлится с 12 до 18 июня
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Обладатели смартфонов хотят получать высокий уровень производительности и обширные функциональные возможности при умеренной стоимости. Выпускающий бюджетные аппараты бренд FreeYond готов представить под эти запросы новую модель FreeYond M5A. За счёт высокой скорости и практичности данный революционный смартфон может привлечь внимание широкого круга покупателей.



FreeYond M5A поступит в продажу 12 июня по цене $199,99 https://b.r.sn.cn/AV8Nku. Акция в магазине Aliexpress позволит приобрести его за половину этой суммы. Это предложение доступно с 12 по 18 июня.

В рамках акции есть и другие предложения:
  • Первые 100 покупателей получат кепку FreeYond.
  • Промокод FYM5ATOP в течение первых двух часов после начала продаж даёт скидку в $10 и смартфон станет вашим за $89,99.
Добавьте аппарат в корзину прямо сейчас, установите напоминание и получите все возможные скидки!

Отличительные черты FreeYond M5A:
  • Объём хранилища 256 ГБ позволяет держать на устройстве множество крупных файлов.
  • Основная камера с применением алгоритмов ИИ снимает детальные снимки профессионального уровня. Объединение четырёх пикселей в один, двухфазная фокусировка Super PD и технология двойного HDR приносят прекрасные снимки при любом освещении.




  • Передняя камера с разрешением 8 Мп отвечает за лицевое распознавание и поддерживает съёмку видео 720p.
  • 8 ГБ оперативной памяти и столько же виртуальной дают возможность быстро работать с несколькими приложениями одновременно.
  • Поддержка полос частот 4G в глобальном роуминге позволят посещать разные страны без необходимости менять телефон.
  • Литий-полимерный аккумулятор 5000 мА сохраняет большую часть своей ёмкости после многочисленных циклов разрядки. Мощность зарядки составляет 18 Вт.
  • Работа на протяжении более чем суток.
  • Процессор Unisoc T606 отвечает за высокую производительность в разных сценариях применения.






FreeYond M5A выполнен в духе минимализма и обладает рамкой прямоугольной формы. Камеры и экран с вырезом на нём симметричные. Экран размером 6,6 дюйма показывает изображение высокой чёткости. Система работает плавно, что повышает удовольствие от взаимодействия с ней. FreeYond M5A может показаться привлекательным мобильным устройством для пользователей любого поколения.

Купить FreeYond M5A

Посетите официальный сайт и узнайте об этой и других продуктах производителя больше.
#freeyond
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