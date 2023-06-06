16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель 512 ГБ с возможностью поставить модель до 2 ТБ

Современные квартиры обычно не отличаются большими размерами, поэтому пространство следует использовать максимально эффективно. Компьютерные компоненты становятся всё более экономичными и греются меньше прежнего, в результате чего растёт спрос на портативные компьютеры. Многим пользователям их производительности хватает для работы, учёбы и развлечений. Имеющимся спросом собирается воспользоваться известная компания Blackview, которая скоро запустит в международную продажу мини-ПК Blackview MP200.Появилась утечка данных, которая знакомит с характеристиками этого устройства и его внешним видом. Известно об использовании процессора Intel Core i5-11400H 11-го поколения, оперативной памяти объёмом 16 ГБ с возможностью установить 128 ГБ, а также твердотельного накопителя вместимостью 512 ГБ. При этом сюда можно установить жёсткий диск объёмом до 2 ТБ, чтобы хранить множество самых крупных файлов, таких как игры или видео.Чтобы дать возможность без проблем носить этот компьютер с собой на работу или на занятия, его постарались сделать достаточно компактным. Размеры корпуса составляют 183,2 х 150 х 75,5 мм, весит он 690 г. В комплект поставки входит противоскользящая подставка, чтобы компьютер не опрокидывался. Также она отвечает за отвод тепла для увеличения скорости и продолжительности работы системы.Чтобы устройство могло на протяжении длительного времени функционировать без потери производительности, MP200 получил охлаждающий вентилятор объёмом 63960 мм³ со скоростью вращения 4300 об/мин и термопасту. Даже в тяжёлых приложениях, когда температура может вырасти, MP200 не нагревается выше 39°С. Улучшена система активного шумоподавления, поэтому при высоких нагрузках уровень шума не превышает 39 дБ. Такое значение не помешает спать находящемуся в комнате с компьютером ребёнку, при этом сохраняя высокую скорость работы.Чтобы можно было одновременно запускать несколько приложений, установлен процессор Intel Core i5-11400H с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Многозадачной работе способствуют 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, а максимальное значение может достигать 128 ГБ. Вместимость твердотельного накопителя составляет 512 ГБ, максимум можно установить 2 ТБ для хранения больших массивов данных.Для подключения к компьютеру аксессуаров и быстрой передачи данных применяются четыре порта USB 3.2 Gen 2 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Имеются также порты DisplayPort, HDMI 2.0 и Type-C. Они дают возможность выводить изображение в формате 4K и одновременно подключать три экрана.Для беспроводного подключения устройств MP200 поддерживает ряд стандартов связи, таких как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Проводное подключение LAN RJ 45 обеспечивает скорости до 1000 Мбит/с, чтобы можно было максимально быстро скачивать файлы, смотреть видео в интернете и играть без задержек.Инсайдеры сообщают, что международная премьера мини-компьютера Blackview MP200 запланирована на 12-18 июня.