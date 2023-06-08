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Популярный технологический бренд KIESLECT в ближайшее время собирается представить инновационные смарт-часы, модель KIESLECT Ks Pro. Это устройство позиционируется как подходящее для представителей высшего света и молодых специалистов. Для них предлагается обширная функциональность, современные технологии и привлекательный внешний вид, что обеспечивает удобство применения. В честь восьмого дня рождения бренда KIESLET, часы поступят в продажу 12 июня по сниженной цене. До 18 июня она будет составлять $95, а код KIESKSPRO позволит сэкономить ещё $10.Часы KIESLECT Ks Pro обладают экраном AMOLED размером 2,01 дюйма. Разрешение этого экрана равно 410 x 520, что позволяет без проблем видеть отображаемый на нём контент. Просматривая показатели своего здоровья, частоту сердечных сокращений, просто перемещаясь по интерфейсу, вы ощутите эффект погружения благодаря качественной картинке.Часы работают на операционной системе KIES 2.0, что означает плавный и быстрый пользовательский интерфейс. Интеграция системы и приложений позволяет быстро вводить персональные данные и отслеживать работу сердца, дыхание, стресс и сон. Всё это может оказаться полезным для раннего обнаружения возможных неполадок в организме.KIESLECT Ks Pro поддерживают мониторинг сердечного ритма высокой точности. Вы можете задать выбранный предел частоты сердечных сокращений и будете получать оповещения, когда показатели выходят за этот предел. Это позволит заранее принять меры, чтобы избежать осложнений вроде мерцательной аритмии.KIESLECT Ks Pro являются отличным выбором для поклонников спорта и физической активности. У часов есть 100 спортивных режимов, среди которых бег, катание на велосипеде, йога, плавание. В этих режимах вы сможете записывать ваши достижения. Занимаетесь вы в тренажёрном зале или на открытом воздухе, часы покажут продолжительность занятий, израсходованные калории и частоту сердечных сокращений, чтобы можно было проанализировать эффект от тренировок.Часы созданы с прицелом на активный образ жизни. Об этом говорит наличие защиты от влаги IP68, так что с часами можно смело мыть руки, не бояться попасть под дождь или вспотеть. Прочные и надёжные часы Ks Pro вместе с вами преодолеют любую преграду.В дороге бывает важно оставаться на связи. KIESLECT Ks Pro поддерживают телефонные звонки с высокой чёткостью звука благодаря беспроводному подключению Bluetooth 5.2. Если вы пошли на пробежку, находитесь за рулём или готовите обед на кухне, можно будет отвечать на звонки или отклонять их. Вы получите высокое качество звука и не пропустите нужные вам звонки.Ks Pro обладают корпусом из нержавеющей стали с качественной обработкой и износостойким покрытием из сапфирового стекла, которое придаёт им элегантный внешний вид. Можно выбирать из двух сменных ремешков по вашему вкусу.Посредством Bluetooth-подключения к смартфону можно получать входящие телефонные звонки, СМС и уведомления из социальных сетей у себя на запястье. Ks Pro позволяют настраивать интерфейс под себя, меняя отображение тем, фона и виджетов.Имеется ряд практических функциональных возможностей для повышения производительности и удобства работы с часами. Поддерживается разделение экрана для многозадачной работы, опция «Найди меня» для поиска потерявшихся устройств, игры, голосовые ответы на текстовые сообщения и интеллектуальные уведомления с возможностью пропускать только самые важные из них.Не упустите возможность среди первых стать обладателем часов с подобной функциональностью и привлекательностью по низкой цене.