Современные мобильные устройства станут вашими по сниженным ценам

С 7 по 9 июня состоится редкое событие: мероприятие Cubot Super Brand Day! В его рамках вы сможете стать обладателем устройств производства компании Cubot со скидками до 80%. Будут представлены новые продвинутые смартфоны X70 и KingKong 9, которые первым покупателям также достанутся по сниженной стоимости.Этим предложения не ограничиваются. Популярный аппарат P80 также продадут со специальной скидкой. Покупатели получат гарантию сроком 1 год и возможность вернуть покупку на протяжении 7 дней.Вы сможете стать владельцем аппарата флагманского уровня по умеренной стоимости. Речь идёт о смартфоне KingKong 9. За высокую скорость его работы отвечает процессор Helio G99, совокупный объём памяти 24 ГБ и хранилище 256 ГБ. Подобные характеристики обеспечат плавную многозадачную работу и возможность запускать современные мобильные игры на подходящем для этого экране с частотой 120 Гц. Ваши игровые сессии могут оказаться очень продолжительными за счёт ёмкости аккумулятора 10600 мА*ч. Первые покупатели получат это шикарное устройство по цене $179,99 вместе с бесплатными смарт-часами. Также первые покупатели получат дополнительную скидку на сумму $10. За такую умеренную стоимость вы приобретёте обширную функциональность, высочайшую скорость работы и долговечность.Возможности смартфонов расширяет элегантный и производительный аппарат X70. В число его характеристик входят процессор Helio G99, 24 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Вы сможете заснять все важные для вас моменты благодаря основной камере с разрешением Мп.Первые покупатели получат это устройство по сниженной стоимости $159,99, а первые сто покупателей станут обладателями бесплатных смарт-часов. В течение ограниченного времени будет доступна дополнительная скидка на $10. В результате за умеренную цену вы получите стильное и быстрое устройство.Смартфон P80 предлагает идеальное сочетание стиля и скорости. Современный внешний вид и быстрый 8-ядерный процессор с оперативной памятью объёмом 16 ГБ являются его основными достоинствами. Вы получите плавное взаимодействие с интерфейсом на экране размером 6,583 дюйма, который обеспечит вам эффект погружения. В рамках мероприятия Cubot Super Brand Day модель P80 может стать вашей за $119,99 с дополнительной скидкой в сумме $5. Без лишних расходов вы получаете стильное и быстрое устройство.Перейдите на современные мобильные устройства в дни проведения акции Cubot Super Brand Day на AliExpress 7-9 июня. Вы можете найти скидки на смартфоны, планшеты и смарт-часы в размере до $200. Посетите крупнейшую распродажу мобильных устройств в этом году! Разработанные Cubot инновации расширят ваши возможности при взаимодействии с мобильными устройствами.