В продажу поступают женские смарт-часы KIESLECT Lora 2, призванные производить впечатление своим привлекательным внешним видом. Это премиальная модель часов для модных женщин, которая подходит для стильного образа жизни, и при этом предлагает обширную функциональность.
В честь восьмого дня рождения производителя, часы KIESLECT Lora 2 поступают в продажу 12 июня по сниженной цене. Промокод KIESLORA2 даёт скидку на сумму $10, так что до 18 июня вы сможете приобрести часы за $79.
Привлекательный дизайн
KIESLECT Lora 2 получили защищённую от выцветания раму из сплава алюминия и гладкую глянцевую поверхность. Чрезвычайно тонкая и прочная конструкция является модной, гибкой и долговечной. Вес часов составляет 43 г, меньше по сравнению с моделью прошлого поколения, так что носить их легко и комфортно. За счёт тонкого обтекаемого дизайна и малого веса этот модный аксессуар подойдёт для любого наряда.
Отслеживание медицинских параметров
KIESLECT Lora 2 ориентированы на отслеживание медицинских показателей, позволяя проверять их одним нажатием. При помощи современных датчиков часы способны показывать уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и параметры сна, чтобы вы в любой момент времени знали о состоянии своего организма. Также у женщин отслеживается менструальный цикл, позволяя прогнозировать будущие периоды фертильности.
Качественная связь
Если вы находитесь в дороге, занимаетесь бегом, ведёте автомобиль или готовите обед, KIESLECT Lora 2 дадут возможность оставаться на связи и обеспечат качественный звук. Благодаря стабильному подключению по беспроводному стандарту Bluetooth 5.2 можно звонить самому, принимать и отклонять звонки.
Экран AMOLED Ultra-HD
KIESLECT Lora 2 обладают улучшенным экраном типа AMOLED с диагональю 1,3 дюйма, на котором вы получите красочное изображение при любом освещении. На таком экране вы без проблем рассмотрите нужную вам информацию. Элегантность и практичность экрана позволят легко пользоваться часами на открытом воздухе и в помещении. За счёт опции Always-On Display в любой момент можно узнать время или проверить, сколько шагов вы сегодня сделали.
Удобный аудиоплеер
Если вы любите слушать музыку или подкасты, KIESLECT Lora 2 помогут и с этим. В часах есть встроенный аудиопроигрыватель, в котором можно через подключение Bluetooth транслировать список воспроизведения с мобильного устройства. Вы сможете запускать треки, ставить на паузу и менять громкость на запястье.
Часы для активного образа жизни
KIESLECT Lora 2 создавались с прицелом на отслеживание медицинских показателей и активный образ жизни. По этой причине поддерживается свыше 100 режимов физической активности. Часы замеряют пройденное расстояние, израсходованные калории и частоту сердечных сокращений, позволяя ставить перед собой задачи и устанавливать рекорды. Благодаря защите от влаги IP68 вы можете не опасаться повредить часы при каждодневном использовании.
KIESLECT Lora 2 обладают и другими интересными возможностями. Среди них голосовой помощник с поддержкой ИИ, игры, заготовленные ответы на сообщения и функциональность «Найти мой телефон/часы». Благодаря этим часам вы сможете легко взаимодействовать с передовыми технологиями. Удобная головка позволяет перемещаться по интерфейсу часов вместо того, чтобы пачкать экран пальцем.
Бренд KIESLORA2 существует уже 8 лет, но не собирается останавливаться в своём развитии. Элегантный и привлекательный внешний вид является отличительной чертой его продуктов, одним из которых стали часы KIESLECT Lora 2. Не упустите возможность приобрести их по сниженной цене с 12 по 18 июня.