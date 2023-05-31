Мониторы, ноутбуки и компьютеры для разных категорий пользователей

Известная своими видеокартами, материнскими платами и прочими компьютерными компонентами компания MSI продемонстрировала свои новинки на выставке Computex-2023. Все они призваны показать творческий подход, инновации и высокое качество.Одним из главных продуктов выставки стал ноутбук Creator Z17 HX Studio, получивший звание лучшего выбора. Предлагаются версии на нескольких процессорах, включая наиболее мощные Intel Core i9 HX-серии 13-го поколения. Ноутбук обладает сертификатом Nvidia Studio и представляет собой воплощение тонкого и при этом производительного компьютера для творческих пользователей.Другим ноутбуком стала игровая модель Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, над которой MSI работала совместно с брендом Mercedes-AMG. Данный ноутбук выпускается в ограниченном количестве и призван показать элегантность и роскошь двух этих компаний. Обладатели данного устройства получат процессоры Intel Core i9 13-го поколения, видеокарты Nvidia GeForce RTX 40-й серии для ноутбуков и экраны OLED с разрешением 4K. Среди эксклюзивных аксессуаров предлагаются коврик и мышка, USB-флешка и чехол.Также был продемонстрирован игровой ноутбук Alpha 17 на процессоре AMD Ryzen 7045 HX (Dragon Range) с видеокартой Nvidia GeForce RTX 40-й серии. Одним из главных новшеств этой модели стал модуль беспроводной связи Qualcomm FastConnect 7800, впервые попавший в компьютеры. Это означает поддержку стандарта связи Wi-Fi 7 со скоростью передачи данных до 5,8 Гбит/с при задержке всего 2 мс. Этому способствует технология HBS Multi-Link, с которой можно работать в нескольких частотных диапазонах сразу. Другой сильной стороной ноутбука является разрешение QHD и частота обновления экрана 240 Гц.Ещё MSI предлагает познакомиться с новыми мониторами QD-OLED с квантовыми точками. Они могут похвастаться реалистичными цветами, которые сделают видеоигры ещё более притягательными. Модель MEG 342C QD-OLED имеет время отклика всего 0,03 мс (GtG) и сертификаты VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 9000. Этот монитор обладает функцией KVM-переключателя и такими разъёмами, как HDMI 2.1 и USB-C (с питанием до 65 Вт по стандарту PD). Его иллюминационная панель SpectrumBar поддерживает эксклюзивную систему подсветки Mystic Light. Также её можно синхронизировать с отображаемым на экране контентом.Был показан концепт монитора размером 49 дюйма на основе технологии QD-OLED с соотношением сторон 32:9. Частота обновления в нём достигает 240 Гц, предлагаются функциональные возможности MSI Gaming Intelligence и OLED Care, которые обеспечат высокое качество картинки в играх.Хотя MSI известна в первую очередь геймерам, у неё есть предложения и для корпоративных пользователей. На выставке были показаны бизнес-ноутбуки, мониторы и портативные компьютеры. В частности, предлагается линейка портативных ноутбуков Commercial 14 с прицелом на кибербезопасность. Для авторизации здесь используются NFC-модуль и встроенный сканер смарт-карт с возможностью гибкой настройки.При производстве этих ноутбуков MSI не забывала об экологии. В клавиатуре применяются переработанные материалы, а свыше 90% упаковки сделаны из переработанной бумаги.Обновлённая модель ноутбука Prestige 16 получила награду конкурса Red Dot 2023. Она выполнена из магниевого сплава и весит всего 1,5 кг. Для ноутбука с диагональю экрана 16 дюймов это небольшое значение, при этом здесь есть мощные процессоры Intel и, на выбор, видеокарты Nvidia GeForce последнего поколения для ноутбуков. Также есть сертификат Intel Evo и зарядка на основе стандарта PD 3.1 с мощностью 140 Вт.Был показан настольный офисный компьютер PRO DP180 13th, в состав которого может входить процессор Intel Core i7 13-го поколения и видеокарта Nvidia с поддержкой разрешения до 8K, трассировки лучей в реальном времени и алгоритмов ИИ. Среди сетевых интерфейсов предлагаются два проводных порта 2.5G и 1G Ethernet, беспроводной модуль Wi-Fi 6E. Для подключения периферийных устройств есть USB 3.2 Gen2 Type-C. Встроенный картридер поддерживает карты памяти SD и microSD.Чтобы компьютер не украли, разработчики оснастили его кенсингтонским замком. Установлено программное обеспечение Cloud Center для работы с персональным облачным хранилищем и быстрого обмена файлами между компьютером и мобильными устройствами на Android и iOS.Также был показан мини-компьютер PRO DP10 с корпусом объёмом менее 1,1 л. Благодаря этому он занимает минимум места на рабочем столе, но предлагает при этом множество аппаратных и программных возможностей для многозадачной работы. Здесь может применяться 12-ядерный процессор Intel Core i7 13-го поколения. Для подключения доступны интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-Sub, а также Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой видео на разрешении до 8K. Это позволяет одновременно подключать к PRO DP10 четыре монитора для повышения производительности труда. Для проводного и беспроводного подключения к сети с высокой скоростью и низкими задержками доступны контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E. Для подключения периферийных устройств есть разъём Type-C стандарта USB 3.2 Gen2. Приложение Cloud Center позволит создать на компьютере персональное облачное хранилище для переноса туда фотографий, видео и любых других файлов с мобильных устройств.Ещё показали IPS-монитор Modern MD272QXP размером 27 дюймов с разрешением WQHD (2560 x 1440) и частотой 100 Гц. Он выдаёт высокое качество изображения и имеет превосходную эргономику. Подставка даёт возможность менять высоту, угол наклона и поворота, также поворачивать монитор в портретный режим.Отличительной чертой этой модели является технология EyesErgo для защиты глаз тех, кто смотрит в экран на протяжении длительного времени. В её основе лежит подавление мерцания и аппаратная фильтрация синего цвета без искажения цветопередачи. Работоспособность этих функций подтверждает сертификат лаборатории TUV.Поддерживается HDR, что позволяет получить большую контрастность. Приложение Productivity Intelligence расширяет функциональность и даёт доступ к настройкам. Среди них имеется функция KVM-модуля для переключения монитора между несколькими компьютерами с одной мышью и клавиатурой. У монитора есть встроенные динамики и порт USB-C с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Через него вы сможете зарядить свой смартфон или планшет.