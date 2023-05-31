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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Покорите мир вместе с защищённым смартфоном Cubot KingKong 9
Устройство с аккумулятором 10600 мАч и камерой ночного зрения
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Используя последние разработки из мира защищённых смартфонов, аппарат Cubot KingKong 9 поднимает планку надёжности и долговечности на новую высоту. Это мощное устройство способно выдерживать самые суровые условия, что делает его пригодным для путешественников, сторонников активного отдыха и профессиональной деятельности на открытом воздухе.



KingKong 9 основан на прочной конструкции, способной пережить наиболее тяжёлые нагрузки. У него есть пыленепроницаемость, водонепроницаемость и ударопрочность, необходимые для работы в суровом окружении. Любая местность будет этому смартфону по плечу.

Отличительной чертой KingKong 9 является экран Custom Cover Screen. Он позволяет пользователям выполнить настройки по своему усмотрению и персонализировать свой аппарат, получая наиболее важную информацию по одному взгляду. Так можно узнавать время, следить за воспроизведением аудио или применять компас для навигации. Этот экран будет показывать то, что вы хотите увидеть в первую очередь.



KingKong 9 может быть отличным игровым смартфоном за счёт частоты обновления экрана 120 Гц. Аппарат работает на восьмиядерном процессоре и обеспечивает высокий уровень производительности и многозадачной работы.

Также KingKong 9 даёт возможность получать качественные фотографии даже при слабом освещении. За это отвечает камера ночного зрения с разрешением 24 Мп. Вы не пропустите ни одной детали в кадре и сможете раскрыть свой творческий потенциал, запечатлев все дорогие для вас моменты жизни.



Аппарат получил внушительный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Благодаря этому вам не придётся проводить много времени около розетки и вы сможете использовать смартфон для более интересных вещей. При слабых нагрузках расход энергии составляет не более 20% в день.

В честь международного релиза KingKong 9, на 7 июня запланировано проведение специальной акции. В её рамках покупатели получат внушительные скидки и эксклюзивные предложения. Не упустите эту возможность стать обладателем лучшего защищённого смартфона.

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Официальный сайт

#cubot
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