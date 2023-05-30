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Новости Hardware Роман Семёнов
7 июня начнутся продажи смартфона нового поколения Cubot X70
Устройство с аккумулятором 5200 мАч за 21500 руб
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Будущее мобильных устройств наступает, поскольку на 7 июня назначено появление аппарата Cubot X70. Смартфон нового поколения обладает обширной функциональностью, многочисленными инновациями и высочайшей производительностью.



Cubot X70 привлекает взгляд футуристичным дизайном и доступен в двух разновидностях чёрного цвета: Tech Black и Space Black. Изящности внешнему виду придаёт отделка задней стороны корпуса и выделяющие его среди конкурентов узоры.

Cubot X70 содержит камеры профессионального уровня. Основная камера с разрешением 100 Мп способна захватить любую деталь в кадре, будь то пейзажи или портретные снимки крупным планом. Передняя камера имеет разрешение 32 Мп.



За производительность отвечает мощный процессор MTK Helio G99. Благодаря ему становятся возможными многозадачная работа, мобильные игры и беспроблемный просмотр веб-страниц. Всё это происходит без задержек, как и работа отзывчивого пользовательского интерфейса.

Для хранения данных любого типа предлагается встроенное хранилище объёмом до 256 ГБ. Хранилище может стать ещё больше благодаря поддержке карт памяти, на которых вы сможете держать множество видео, фотографий и других файлов. Объём оперативной памяти равен 12 ГБ.

Аппарат оснащён экраном IPS размером 6,583 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Он выдаёт яркие и чистые цвета, делая просмотр контента на нём увлекательным занятием.



За продолжительную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, что превосходит ёмкость батарей большинства смартфонов в 5000 мАч. Установлена последняя версия операционной системы Android 13 с удобным пользовательским интерфейсом и расширенными настройками конфиденциальности.

Напомним, что дебют Cubot X70 запланирован на 7 июня. Уже сейчас можно оформить предварительный заказ и войти в число первых обладателей данного инновационного смартфона.

В день релиза будет доступно специальное предложение. Воспользуйтесь этой ограниченной по времени возможностью и получите Cubot X70.

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#cubot
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