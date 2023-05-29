Компания FOSSiBOT сообщает, что международный анонс защищённого планшета DT1 запланирован на 12-18 июня. Пока же она опубликовала дополнительные сведения о нём, в том числе видео с распаковкой устройства. Также желающие могут узнать больше о спецификациях данного планшета.
Защищённая модель DT1 отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H и IP68/IP69K. Это означает высокий уровень водонепроницаемости и пыленепроницаемости, а также возможность пережить падение с высоты 1,5 м. Если вы не прочь послушать музыку и посмотреть кино в душе или в пыльном окружении, защищённый планшет DT1 позволить сделать это.
Экран 2К с защитой от царапин
Устройство обладает экраном Incell размером 10,4 дюйма с разрешением 2K (1200 х 2000) и защитой от царапин. Его соотношение сторон составляет 3:5, он занимает 94% передней части корпуса. Такие высокие показатели позволяют получить качественное визуальное восприятие при просмотре фотографий, видео, игр.
Для защиты от падений и повреждений экрана применяется стекло Asahi Dragontrail. Судя по первому опубликованному видео, экран достаточно прочный для работы в сложных условиях, так что можно не бояться уронить планшет.
Аппаратные и программные характеристики, результаты тестов
FOSSiBOT DT1 работает на процессоре MediaTek MT8788. Это 8-ядерный чип с тактовой частотой 2 ГГц. Устройство обладает объёмом оперативной памяти 8 ГБ и объёмом хранилища 256 ГБ. Виртуальная память даёт возможность увеличить объём оперативной памяти до 16 ГБ. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 212670 баллов, что по меркам защищённых планшетов является достаточно высоким уровнем производительности. Это означает возможность без проблем играть в современные мобильные игры.
Другой сильной стороной устройства является его автономность. За неё отвечает аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. В режиме ожидания со вставленной SIM-картой батарея обеспечит 816 часов работы. Продолжительность разговоров при выключенном экране может достигать 50 часов. Этого времени должно хватить инженерам на стройках и путешественникам в дороге. Даже если у них нет с собой внешнего аккумулятора, планшет позволит обойтись без него. К тому же он сам может быть устройством, от которого вы сможете подзарядить другие планшеты или смартфоны.
Камеры 48 Мп и 16 Мп
Этот планшет является первой защищённой моделью с основной камерой 48 Мп. Специалисты FOSSiBOT потратили немало времени и усилий на её оптимизацию. Задняя камера основана на сенсоре Samsung S5KGM2SP03 с поддержкой апертуры f/2.2 и фазового автофокуса. Передняя камера получила сенсор S5K3P3SP с 16 Мп и находится над экраном посередине. Обе камеры поддерживают съёмку фото и видео без дополнительных продвинутых режимов. Это позволит просто снимать, не боясь запутаться в возможностях.
Судя по полученным снимкам, камеры DT1 хорошо справляются со своей задачей как при дневном освещении, так и в темноте. При съёмке в помещении детализация на снимках достаточно высокого уровня. При ночной съёмке не замечено значительных проблем с экспозицией и неплохо оптимизирован световой баланс.
Прочный и долговечный корпус
На видео показаны основные тесты на водонепроницаемость, пыленепроницаемость и устойчивость к падениям. Это призвано продемонстрировать соответствие военному стандарту защиты. Задняя сторона сделана из материала TPU с использованием двухцветного литья под давлением. Рамка изготовлена с применением авиационного сплава алюминия, экран защищён стеклом Dragontrail. С обеих сторон задней крышки, за которые пользователь держит планшет, применяется узор в форме ромба, защищающий от скольжения и привлекательный внешне. Именно стандарты MIL-STD-810H и IP68 являются главными характеристиками этого устройства, с которыми за сохранность планшета можно не опасаться.
Решая купить защищённый планшет, некоторые пользователи готовы пожертвовать скоростью работы и качеством камер. DT1 позволяет не идти на такие жертвы и хорошо проявляет себя во всех аспектах работы.
Международная премьера FOSSiBOT DT1 состоится 12-18 июня в официальном магазине FOSSiBOT на AliExpress.
В настоящее время на своём официальном сайте FOSSiBOT проводит розыгрыш этих планшетов. Примите в нём участие и можете стать обладателем данного устройства бесплатно.