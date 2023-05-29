Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Распаковка защищённого планшета FOSSiBOT DT1 показывает экран 2К и камеру 48 Мп
FOSSiBOT DT1 будет представлен 12 июня
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Компания FOSSiBOT сообщает, что международный анонс защищённого планшета DT1 запланирован на 12-18 июня. Пока же она опубликовала дополнительные сведения о нём, в том числе видео с распаковкой устройства. Также желающие могут узнать больше о спецификациях данного планшета.

Защищённая модель DT1 отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-810H и IP68/IP69K. Это означает высокий уровень водонепроницаемости и пыленепроницаемости, а также возможность пережить падение с высоты 1,5 м. Если вы не прочь послушать музыку и посмотреть кино в душе или в пыльном окружении, защищённый планшет DT1 позволить сделать это.



Экран 2К с защитой от царапин

Устройство обладает экраном Incell размером 10,4 дюйма с разрешением 2K (1200 х 2000) и защитой от царапин. Его соотношение сторон составляет 3:5, он занимает 94% передней части корпуса. Такие высокие показатели позволяют получить качественное визуальное восприятие при просмотре фотографий, видео, игр.

Для защиты от падений и повреждений экрана применяется стекло Asahi Dragontrail. Судя по первому опубликованному видео, экран достаточно прочный для работы в сложных условиях, так что можно не бояться уронить планшет.

Аппаратные и программные характеристики, результаты тестов

FOSSiBOT DT1 работает на процессоре MediaTek MT8788. Это 8-ядерный чип с тактовой частотой 2 ГГц. Устройство обладает объёмом оперативной памяти 8 ГБ и объёмом хранилища 256 ГБ. Виртуальная память даёт возможность увеличить объём оперативной памяти до 16 ГБ. В бенчмарке AnTuTu результат тестирования составил 212670 баллов, что по меркам защищённых планшетов является достаточно высоким уровнем производительности. Это означает возможность без проблем играть в современные мобильные игры.

Другой сильной стороной устройства является его автономность. За неё отвечает аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. В режиме ожидания со вставленной SIM-картой батарея обеспечит 816 часов работы. Продолжительность разговоров при выключенном экране может достигать 50 часов. Этого времени должно хватить инженерам на стройках и путешественникам в дороге. Даже если у них нет с собой внешнего аккумулятора, планшет позволит обойтись без него. К тому же он сам может быть устройством, от которого вы сможете подзарядить другие планшеты или смартфоны.

Камеры 48 Мп и 16 Мп

Этот планшет является первой защищённой моделью с основной камерой 48 Мп. Специалисты FOSSiBOT потратили немало времени и усилий на её оптимизацию. Задняя камера основана на сенсоре Samsung S5KGM2SP03 с поддержкой апертуры f/2.2 и фазового автофокуса. Передняя камера получила сенсор S5K3P3SP с 16 Мп и находится над экраном посередине. Обе камеры поддерживают съёмку фото и видео без дополнительных продвинутых режимов. Это позволит просто снимать, не боясь запутаться в возможностях.

Судя по полученным снимкам, камеры DT1 хорошо справляются со своей задачей как при дневном освещении, так и в темноте. При съёмке в помещении детализация на снимках достаточно высокого уровня. При ночной съёмке не замечено значительных проблем с экспозицией и неплохо оптимизирован световой баланс.

Прочный и долговечный корпус

На видео показаны основные тесты на водонепроницаемость, пыленепроницаемость и устойчивость к падениям. Это призвано продемонстрировать соответствие военному стандарту защиты. Задняя сторона сделана из материала TPU с использованием двухцветного литья под давлением. Рамка изготовлена с применением авиационного сплава алюминия, экран защищён стеклом Dragontrail. С обеих сторон задней крышки, за которые пользователь держит планшет, применяется узор в форме ромба, защищающий от скольжения и привлекательный внешне. Именно стандарты MIL-STD-810H и IP68 являются главными характеристиками этого устройства, с которыми за сохранность планшета можно не опасаться.



Решая купить защищённый планшет, некоторые пользователи готовы пожертвовать скоростью работы и качеством камер. DT1 позволяет не идти на такие жертвы и хорошо проявляет себя во всех аспектах работы.

Международная премьера FOSSiBOT DT1 состоится 12-18 июня в официальном магазине FOSSiBOT на AliExpress.

В настоящее время на своём официальном сайте FOSSiBOT проводит розыгрыш этих планшетов. Примите в нём участие и можете стать обладателем данного устройства бесплатно.
#oukitel #fossibot
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

22 мая состоится мировой анонс корпоративного компактного смартфона Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone
Готовится к анонсу защищённый планшет FOSSiBOT DT1 с экраном 2K и четырьмя динамиками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ЗРК MIM-104 "Patriot" называют "мусоровозом с гидроприводом"
35
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
25
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
56
Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р
15
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
18
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
20
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
2
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
5
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
7

Сейчас обсуждают

RandomXP
15:09
Не путай сам. В 5000ой серии графическому адаптеру доступно 16 линий. Сам владею R7 5700G
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Дмитрий Мальцев
15:07
Какие тесты трёхлетней давности, камень прошлогодний. Видюха там RTX 3090, я ничего не придумываю, а вот вы в полный рост.
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
SeTi2019
15:05
А ваш свидетель может пояснить видео с коптера, где все бравые российские пограничники-вояки в панике бегут и разбегаются по жилым домам по соседству и там прячутся.... Потом могли бы еще как обычно р...
Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
Quadross
15:04
А ты во все веришь, что тебе говорят риановости?
Дефолт отменяется: Байден договорился с Конгрессом о повышении потолка госдолга
Артур Эмирян
15:02
Да только тесты там 3-х летней давности, когда из видеокарт с поддержкой 3.0 там были лишь пятитысячные радики, а что делать сегодня, завтра... ведь уже известно, что и 4060 и 7600 имеют 8 линий 4/5-г...
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
Dimas Dimas
15:00
Это наиболее вероятный. Его страница в Telegram имеет 0 подписчиков и создана 28-го мая.
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
Obscury
14:59
Продать такую карту потом будем непросто.
Asus готовит видеокарту GeForce RTX 40 без подключения кабелей от БП
Виктор Локтик
14:56
Да, это нападение в обратную сторну
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
Auroson1c
14:55
Логика той самой девочки - которая говорит "я это платье больше не одену, меня в нем уже видели, оно устарело"
NVIDIA представила ULMB 2 для повышения чёткости изображения на G-SYNC мониторах
Сергей Котельников
14:55
КамАЗ тоже Париж Дакар выигрывал, только это не совсем серийная модель, так и кинжал - в единственном экземпляре сделали изделие, а в серию пошло с допусками и совсем другое по качествам и характерист...
Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем