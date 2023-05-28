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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлены смарт-часы для школьников Mibro Kids Smart Watch Z3 & P5
31 мая смарт-часы будут доступны по сниженным ценам
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Бренд Mibro выпускает на рынок две модели умных часов: Mibro Kids Smart Watch Z3 и P5. Как нетрудно догадаться по названиям, часы предназначаются для детей, которые готовы освоить современные интеллектуальные технологии. В момент начала продаж эти часы будут предлагаться по сниженной цене в 9000 py6. и 6900 py6. соответственно.

Революционные смарт-часы для детей: Mibro Kids Smart Watch Z3

Mibro Kids Smart Watch Z3 спереди и сзади обладают камерами HD для фотографирования и видеозвонков. За счёт наличия стандартов связи Wi-Fi и 4G поддерживаются обычные звонки и видеовызовы в любом месте.



Размер экрана составляет 1,3 дюйма. Он обладает достаточно высоким уровнем чёткости и яркости. Часы получили стандарт водонепроницаемости IPX8, что означает защиту от дождя и брызг.

Ёмкость аккумулятора равна 1000 мАч, что даёт 8 часов работы и 13 суток в режиме ожидания. Это превосходит возможности конкурирующих продуктов.

Также имеется функция защиты. Родители смогут указать 10 безопасных зон, таких как дом, школа, парк. Они будут получать уведомления, когда ребёнок входит в такую зону и выходит из неё. Это позволяет отслеживать местоположение детей и знать, что с ними всё в порядке.

Купить Mibro Kids Smart Watch Z3

Умные и безопасные: Mibro Kids Smart Watch P5

Mibro Kids Smart Watch P5 представляют собой смарт-часы с акцентом на безопасность для детей школьного возраста. Часы получили дизайн типа «всё в одном» и довольно большой аккумулятор 900 мАч. Он даёт часам возможность работать неделю в обычном режиме и 12 дней в режиме ожидания.



Имеется поддержка стандартов связи Wi-Fi и 4G и передняя камера с разрешением 2 Мп для съёмки фотографий. Предлагается несколько режимов физической активности, в том числе бег, прыжки со скакалкой, езда на велосипеде и прочие спортивные занятия. Размер экрана равен 1,3 дюйма. Корпус получил стандарт водонепроницаемости IPX8.

Купить Mibro Kids Smart Watch P5

Обе описанные выше модели обладают следующей функциональностью:

1. Защита и надёжность. Разработчики постарались удовлетворить требования всех стандартов детской безопасности, в том числе предложив высокий уровень водонепроницаемости для работы часов в разных условиях.

2. Разнообразные варианты связи. Поддержка стандартов Wi-Fi и 4G позволит детям оставаться на связи при помощи обычных и видеозвонков.

3. Отслеживание физической активности. Встроенная система тренировок даёт возможность следить за физической активностью детей, что способствует ведению здорового образа жизни.

4. Автономность. Mibro Kids Smart Watch P5 и Z3 обладают аккумуляторами большой ёмкости, что позволяет им долго работать без необходимости искать розетку.

5. Понятный пользовательский интерфейс. Экран размером 1,3 дюйма обладает хорошей чёткостью, а удобный дизайн даёт возможность без проблем найти нужную информацию, просматривать видео и изображения.

6. Элегантный дизайн. Обе модели часов получились стильными и удобными. Мягкий ремешок позволяет носить часы на протяжении длительного времени.

Появление этих часов показывает успехи Mibro на этом рынке. Mibro Kids Smart Watch станут отличным вариантом как для детей, так и для их родителей.

В честь начала продаж 31 мая стартует ограниченная по времени акция. Mibro Kids Smart Watch Z3 будут предлагаться по цене 9000 руб, а P5 за 6900 руб. Это предложение будет доступно в ряде сетевых магазинов и каналов продаж.

Mibro Kids Smart Watch Z3 и P5 станут отличным выбором для тех семей, которым важна безопасность их детей. Выбрав эти часы, вы подарите своим детям устройство, которое позволит оставаться на связи и при этом будет развлекать.

Для получения дополнительной информации зайдите на официальный сайт Mibro.
#mibro
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