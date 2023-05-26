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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
Два защищённых смартфона и планшет можно заказать уже сейчас
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Компания Doogee начинает продажи трёх новых устройств: Doogee V20 Pro, T30 Pro и S100 Pro. Модель V20 Pro представляет собой защищённый смартфон с экраном AMOLED и улучшенным тепловизором. T30 Pro станет третьим планшетом в линейке этого производителя, а S100 Pro является защищённым смартфоном со стандартом связи 4G, входящим в состав популярной серии Doogee S.



V20 Pro приносит экран AMOLED и тепловизор в одном устройстве

Защищённых смартфонов выпускают не так много, а ещё меньше среди них предложений с панелями AMOLED. Таких не было до 2022 года, когда на прилавки вышел аппарат Doogee V20. Спрос на подобные устройства остаётся высоким, в результате чего компания предлагает новую модель: V20 Pro.



Doogee V20 Pro является достаточно уникальным предложением. Смартфон отличается не только наличием экрана AMOLED с разрешением FHD+, но ещё и тепловизором.

Аппарат получил наиболее мощный на данный момент тепловизионный сенсор InfiRay. Он обладает разрешением 1440 x 1080, в 30 раз больше по сравнению с моделью прошлого поколения. Диапазон его измерений достигает 1 км, превосходя любой другой смартфон с тепловизором. Частота обновления равна 25 Гц, имеется функция двойного спектра с возможностью накладывать два изображения одно поверх другого. Это привлекает к V20 Pro дополнительное внимание потенциальных покупателей.



Другой интересной характеристикой стал экран AMOLED размером 6,43 дюйма. Он выдаёт яркие и насыщенные цвета с глубоким чёрным и высоким уровнем контраста.

Полный перечень спецификаций V20 Pro следующий:

Характеристики V20 Pro
Специальные возможности Тепловизионный сенсор InfiRay с разрешением 1440 х 1080
Размеры и вес 170,5 х 81,2 х 14 мм, 296 г
Экран 6,43 дюйма
1080 х 2400 FHD+
AMOLED
Адаптивная частота до 120 Гц
Процессор MediaTek Dimensity 700
7 нм
2,2 ГГц
Оперативная память До 20 ГБ
12 ГБ физической памяти и 8 ГБ виртуальной
Хранилище 256 ГБ
Карты памяти до 2 ТБ
Камеры Тепловизор
Основная 64 Мп
Ночного видения 24 Мп
Макро 8 Мп
Передняя 16 Мп
Аккумулятор 6000 мАч
  Зарядка 33 Вт
Wi-Fi 6 Есть
Защита Рейтинги IP68 / IP69K
MIL-STD-810H
Стекло Corning gorilla glass 5
Системы позиционирования Beidou,Galileo,Glonass,GPS (можно выбрать три из четырёх)
Операционная система Android 12
Другие характеристики Поддержка двух SIM-карт nano, NFC, сканер отпечатков сбоку, настраиваемая кнопка

Купить V20 Pro

Doogee S100 Pro: фонарик и высокая автономность



Модель S100 Pro входит в состав хорошо зарекомендовавшей себя серии защищённых смартфонов. Отличительной чертой этого устройства является светодиодный фонарик яркостью 130 люмен и мощный процессор 4G Helio G99, приносящий высокую скорость работы. Адаптивная частота обновления экрана достигает 120 Гц, ёмкость аккумулятора составляет 10800 мАч. С учётом отличных камер покупатели получат превосходное мобильное устройство с обширной функциональностью.



Полный перечень спецификаций S100 Pro следующий:

Купить S100 Pro

Планшет Doogee T30 Pro с экраном формата 2К

Недавно выпущенный на рынок планшет T30 Pro призван показать технологические достижения Doogee. Потратив всего три попытки, компания смогла представить лучший планшет в своей ценовой категории.



Сильными сторонами T30 Pro являются внушительный 11-дюймовый экран с разрешением 2К, четыре стереодинамика с поддержкой Hi-Res, производительный процессор Helio G99, объём оперативной памяти до 20 ГБ и минимальный объём хранилища 256 ГБ.



Полный перечень спецификаций T30 Pro следующий:

Характеристики T30 Pro
Экран 11 дюймов
1600 х 2560 (2,5K)
Сертификат защиты от синего света TÜV SÜD
Размер 257 х 168,7 х 7,6 мм
Процессор MediaTek Helio G99
6 нм
2,2 ГГц
Оперативная память До 15 ГБ
Физическая LPDDR4X 8 ГБ и виртуальная 7 ГБ
Хранилище 256 ГБ
Карты памяти до 2 ТБ
Аккумулятор 8580 мАч
Зарядка 27 Вт
Камеры Задние 20 Мп и 2 Мп
Передняя 8 Мп
Стилус Поддерживается
Динамики Четыре с Hi-Res Audio
Связь Dual 4G LTE
Системы позиционирования GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
Операционная система Android 13
Цветовые варианты Серый, зелёный, синий
Widevine L1 Есть

Купить T30 Pro

Doogee V20 Pro и S100 Pro продаются в магазине Doogee на AliExpress уже с 23 мая. Также они доступны в официальном магазине DoogeeMall.

Не упустите возможность забронировать устройства раньше других на AliExpress с 23 мая по 9 июня.
#doogee
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