Два защищённых смартфона и планшет можно заказать уже сейчас

Характеристики V20 Pro Специальные возможности Тепловизионный сенсор InfiRay с разрешением 1440 х 1080 Размеры и вес 170,5 х 81,2 х 14 мм, 296 г Экран 6,43 дюйма

1080 х 2400 FHD+

AMOLED

Адаптивная частота до 120 Гц Процессор MediaTek Dimensity 700

7 нм

2,2 ГГц Оперативная память До 20 ГБ

12 ГБ физической памяти и 8 ГБ виртуальной Хранилище 256 ГБ

Карты памяти до 2 ТБ Камеры Тепловизор

Основная 64 Мп

Ночного видения 24 Мп

Макро 8 Мп

Передняя 16 Мп Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 33 Вт Wi-Fi 6 Есть Защита Рейтинги IP68 / IP69K

MIL-STD-810H

Стекло Corning gorilla glass 5 Системы позиционирования Beidou,Galileo,Glonass,GPS (можно выбрать три из четырёх) Операционная система Android 12 Другие характеристики Поддержка двух SIM-карт nano, NFC, сканер отпечатков сбоку, настраиваемая кнопка

Характеристики T30 Pro Экран 11 дюймов

1600 х 2560 (2,5K)

Сертификат защиты от синего света TÜV SÜD Размер 257 х 168,7 х 7,6 мм Процессор MediaTek Helio G99

6 нм

2,2 ГГц Оперативная память До 15 ГБ

Физическая LPDDR4X 8 ГБ и виртуальная 7 ГБ Хранилище 256 ГБ

Карты памяти до 2 ТБ Аккумулятор 8580 мАч

Зарядка 27 Вт Камеры Задние 20 Мп и 2 Мп

Передняя 8 Мп Стилус Поддерживается Динамики Четыре с Hi-Res Audio Связь Dual 4G LTE Системы позиционирования GPS, GLONASS, Galileo, Beidou Операционная система Android 13 Цветовые варианты Серый, зелёный, синий Widevine L1 Есть

Компания Doogee начинает продажи трёх новых устройств: Doogee V20 Pro, T30 Pro и S100 Pro. Модель V20 Pro представляет собой защищённый смартфон с экраном AMOLED и улучшенным тепловизором. T30 Pro станет третьим планшетом в линейке этого производителя, а S100 Pro является защищённым смартфоном со стандартом связи 4G, входящим в состав популярной серии Doogee S.Защищённых смартфонов выпускают не так много, а ещё меньше среди них предложений с панелями AMOLED. Таких не было до 2022 года, когда на прилавки вышел аппарат Doogee V20. Спрос на подобные устройства остаётся высоким, в результате чего компания предлагает новую модель: V20 Pro.Doogee V20 Pro является достаточно уникальным предложением. Смартфон отличается не только наличием экрана AMOLED с разрешением FHD+, но ещё и тепловизором.Аппарат получил наиболее мощный на данный момент тепловизионный сенсор InfiRay. Он обладает разрешением 1440 x 1080, в 30 раз больше по сравнению с моделью прошлого поколения. Диапазон его измерений достигает 1 км, превосходя любой другой смартфон с тепловизором. Частота обновления равна 25 Гц, имеется функция двойного спектра с возможностью накладывать два изображения одно поверх другого. Это привлекает к V20 Pro дополнительное внимание потенциальных покупателей.Другой интересной характеристикой стал экран AMOLED размером 6,43 дюйма. Он выдаёт яркие и насыщенные цвета с глубоким чёрным и высоким уровнем контраста.Полный перечень спецификаций V20 Pro следующий:Модель S100 Pro входит в состав хорошо зарекомендовавшей себя серии защищённых смартфонов. Отличительной чертой этого устройства является светодиодный фонарик яркостью 130 люмен и мощный процессор 4G Helio G99, приносящий высокую скорость работы. Адаптивная частота обновления экрана достигает 120 Гц, ёмкость аккумулятора составляет 10800 мАч. С учётом отличных камер покупатели получат превосходное мобильное устройство с обширной функциональностью.Полный перечень спецификаций S100 Pro следующий:Недавно выпущенный на рынок планшет T30 Pro призван показать технологические достижения Doogee. Потратив всего три попытки, компания смогла представить лучший планшет в своей ценовой категории.Сильными сторонами T30 Pro являются внушительный 11-дюймовый экран с разрешением 2К, четыре стереодинамика с поддержкой Hi-Res, производительный процессор Helio G99, объём оперативной памяти до 20 ГБ и минимальный объём хранилища 256 ГБ.Полный перечень спецификаций T30 Pro следующий:Doogee V20 Pro и S100 Pro продаются в магазине Doogee на AliExpress уже с 23 мая. Также они доступны в официальном магазине DoogeeMall.Не упустите возможность забронировать устройства раньше других на AliExpress с 23 мая по 9 июня.