Компания Doogee начинает продажи трёх новых устройств: Doogee V20 Pro, T30 Pro и S100 Pro. Модель V20 Pro представляет собой защищённый смартфон с экраном AMOLED и улучшенным тепловизором. T30 Pro станет третьим планшетом в линейке этого производителя, а S100 Pro является защищённым смартфоном со стандартом связи 4G, входящим в состав популярной серии Doogee S.
V20 Pro приносит экран AMOLED и тепловизор в одном устройстве
Защищённых смартфонов выпускают не так много, а ещё меньше среди них предложений с панелями AMOLED. Таких не было до 2022 года, когда на прилавки вышел аппарат Doogee V20. Спрос на подобные устройства остаётся высоким, в результате чего компания предлагает новую модель: V20 Pro.
Doogee V20 Pro является достаточно уникальным предложением. Смартфон отличается не только наличием экрана AMOLED с разрешением FHD+, но ещё и тепловизором.
Аппарат получил наиболее мощный на данный момент тепловизионный сенсор InfiRay. Он обладает разрешением 1440 x 1080, в 30 раз больше по сравнению с моделью прошлого поколения. Диапазон его измерений достигает 1 км, превосходя любой другой смартфон с тепловизором. Частота обновления равна 25 Гц, имеется функция двойного спектра с возможностью накладывать два изображения одно поверх другого. Это привлекает к V20 Pro дополнительное внимание потенциальных покупателей.
Другой интересной характеристикой стал экран AMOLED размером 6,43 дюйма. Он выдаёт яркие и насыщенные цвета с глубоким чёрным и высоким уровнем контраста.
Полный перечень спецификаций V20 Pro следующий:
|Характеристики
|V20 Pro
|Специальные возможности
|Тепловизионный сенсор InfiRay с разрешением 1440 х 1080
|Размеры и вес
|170,5 х 81,2 х 14 мм, 296 г
|Экран
|6,43 дюйма
1080 х 2400 FHD+
AMOLED
Адаптивная частота до 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 700
7 нм
2,2 ГГц
|Оперативная память
|До 20 ГБ
12 ГБ физической памяти и 8 ГБ виртуальной
|Хранилище
|256 ГБ
Карты памяти до 2 ТБ
|Камеры
|Тепловизор
Основная 64 Мп
Ночного видения 24 Мп
Макро 8 Мп
Передняя 16 Мп
|Аккумулятор
|6000 мАч
|Зарядка 33 Вт
|Wi-Fi 6
|Есть
|Защита
|Рейтинги IP68 / IP69K
MIL-STD-810H
Стекло Corning gorilla glass 5
|Системы позиционирования
|Beidou,Galileo,Glonass,GPS (можно выбрать три из четырёх)
|Операционная система
|Android 12
|Другие характеристики
|Поддержка двух SIM-карт nano, NFC, сканер отпечатков сбоку, настраиваемая кнопка
Купить V20 ProDoogee S100 Pro: фонарик и высокая автономность
Модель S100 Pro входит в состав хорошо зарекомендовавшей себя серии защищённых смартфонов. Отличительной чертой этого устройства является светодиодный фонарик яркостью 130 люмен и мощный процессор 4G Helio G99, приносящий высокую скорость работы. Адаптивная частота обновления экрана достигает 120 Гц, ёмкость аккумулятора составляет 10800 мАч. С учётом отличных камер покупатели получат превосходное мобильное устройство с обширной функциональностью.
Полный перечень спецификаций S100 Pro следующий:
Купить S100 ProПланшет Doogee T30 Pro с экраном формата 2К
Недавно выпущенный на рынок планшет T30 Pro призван показать технологические достижения Doogee. Потратив всего три попытки, компания смогла представить лучший планшет в своей ценовой категории.
Сильными сторонами T30 Pro являются внушительный 11-дюймовый экран с разрешением 2К, четыре стереодинамика с поддержкой Hi-Res, производительный процессор Helio G99, объём оперативной памяти до 20 ГБ и минимальный объём хранилища 256 ГБ.
Полный перечень спецификаций T30 Pro следующий:
|Характеристики
|T30 Pro
|Экран
|11 дюймов
1600 х 2560 (2,5K)
Сертификат защиты от синего света TÜV SÜD
|Размер
|257 х 168,7 х 7,6 мм
|Процессор
|MediaTek Helio G99
6 нм
2,2 ГГц
|Оперативная память
|До 15 ГБ
Физическая LPDDR4X 8 ГБ и виртуальная 7 ГБ
|Хранилище
|256 ГБ
Карты памяти до 2 ТБ
|Аккумулятор
|8580 мАч
Зарядка 27 Вт
|Камеры
|Задние 20 Мп и 2 Мп
Передняя 8 Мп
|Стилус
|Поддерживается
|Динамики
|Четыре с Hi-Res Audio
|Связь
|Dual 4G LTE
|Системы позиционирования
|GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
|Операционная система
|Android 13
|Цветовые варианты
|Серый, зелёный, синий
|Widevine L1
|Есть
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