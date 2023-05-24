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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
7 июня будет представлен смартфон Cubot KingKong 9 с аккумулятором 10600 мАч
Станьте владельцем притягивающего взгляды смартфона
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Если вы готовы стать обладателем по-настоящему необычного смартфона, скоро у вас появится подобная возможность. 7 июня бренд Cubot анонсирует модель KingKong 9, которая отличается от среднестатистического аппарата. Давайте рассмотрим отличительные черты этого устройства.

Высочайшая производительность

KingKong 9 работает на мощном 8-ядерном процессоре G99, который производится на техпроцессе 6 нм. Он обеспечивает работу без подтормаживаний и высокий уровень многозадачности.



Невероятное сочетание камер

Передовые камеры KingKong 9 позволят снимать с высоким уровнем детализации. Основная камера обладает разрешением 108 Мп. Имеется функция ночного видения для съёмки при слабом освещении. Передняя камера 32 Мп обеспечит высококачественные селфи и позволит проводить видеоконференции. Камера макро с разрешением 5 Мп умеет снимать крупные планы с близкого расстояния. Подобное разнообразие возможностей даст вам возможность проявить свои навыки мобильного фотографа.



Длительная автономность

KingKong 9 обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 10600 мАч. В результате аппарат способен работать на протяжении нескольких дней без необходимости искать розетку. Когда всё же придёт время заряжать устройство, в этом поможет зарядка мощностью 33 Вт.

Следите за дальнейшими новостями, чтобы получить подробную информацию о функциональности KingKong 9.



Это ещё не всё! Cubot проводит розыгрыш призов, в результате чего пять участников станут обладателями смартфона бесплатно. Не упустите свой шанс получить аппарат подобного уровня в подарок.

Розыгрыш Cubot KingKong 9

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