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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Готовится к анонсу защищённый планшет FOSSiBOT DT1 с экраном 2K и четырьмя динамиками
Основная камера 48 Мп и 8 ГБ памяти
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На 12 июня компания FOSSiBOT запланировала анонс своего очередного сверхсовременного защищённого планшета DT1. Китайский производитель обещает в модели Rugged Tablet DT1 четыре инновации, которых нет ни у одного другого планшета.



Данная модель создана целенаправленно для работы в тяжёлых условиях окружающей среды, при высоких и низких температурах, с повышенной влажностью или в пыли. На фоне других планшетов с высоким уровнем защиты, модель DT1 обладает более продвинутыми аппаратными компонентами и расширенной функциональностью.

Экран формата 2K

FOSSiBOT DT1 Rugged получил экран размером 10,4 дюйма с разрешением 1200 х 2000. Это позволяет ему выдавать чёткое изображение с высоким уровнем детализации. На таком экране вы получите удовольствие от просмотра интересного вам контента, включая фильмы и игры. Экран занимает 94% поверхности планшета, усиливая эффект погружения. Это первый защищённый планшет с дисплеем 2K.

Память и хранилище

FOSSiBOT DT1 Rugged Tablet первым среди защищённых планшетов предлагает 8 ГБ оперативной памяти. Объём хранилища составляет 256 ГБ. Конкуренты подобного рода имеют максимум 8/128 ГБ.

DT1 обеспечивает повышенную скорость обработки данных и достаточно места для хранения файлов. Способствует этому поддержка карт памяти, максимальный объём которых может достигать 1 ТБ. В результате вы сможете хранить множество фотографий, видео, приложений и любого другого контента, получая высокую скорость доступа к ним.

Основная камера 48 Мп и передняя 16 Мп

Другой отличительной чертой DT1 являются его фотографические возможности. В правом верхнем углу на обратной стороне корпуса располагается камера с разрешением 48 Мп и двойной светодиодной вспышкой. По сравнению с другими планшетами, этот обладает камерой с довольно высоким разрешением, которая будет выдавать чёткие снимки. Разрешение передней камеры для съёмки селфи и видеозвонков составляет 16 Мп. DT1 является первым защищённым планшетом с таким высоким разрешением камер.



Аудиосистема с четырьмя динамиками

DT1 получил четыре динамика, выдавая объёмный звук для получения эффекта погружения. Большинство планшетов с двумя динамиками не могут обеспечить подобный звуковой эффект. Четыре динамика означают полноценное звучание музыки, фильмов и всего остального.

Подобная функциональность DT1 должна привлечь внимание потенциальных покупателей. Не упустите возможности стать обладателем этого продвинутого устройства!

Мировая премьера FOSSiBOT DT1 запланирована на 12-18 июня. Следите за новостями в официальном магазине FOSSiBOT на Aliexpress, чтобы узнать о ценах и доступности устройства.



На официальном сайте FOSSiBOT с 22 мая по 12 июня будет проводиться розыгрыш призов. Два выбранных случайным образом победителя станут обладателями планшета DT1 бесплатно.

Официальный сайт FOSSiBOT

Купить FOSSiBOT DT1 на AliExpress

#fossibot
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DonCarleone
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keeper997
21:19
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keeper997
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Lounch
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Белгород - уже Украина?
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mVlad
21:18
ни одно доброе дело никогда не останется безнаказанным. Чем раньше в жизни это поймете, тем проще будет доживать.
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REY_B_
21:17
Попробовал поиграть в The Last of Us Part I. Динамические отражения есть. Тени есть. Зеркала есть. Наполированные полы есть. Полный RT! Но без RT!!!
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DonCarleone
21:16
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keeper997
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Зю
21:15
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REY_B_
21:14
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