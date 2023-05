Достоинства продуктов растущего производителя роботов-пылесосов

На мировом рынке бытовых устройств для уборки помещений сейчас есть ряд известных производителей, в число которых входят Dyson, iRobot, Philips и ROIDMI. Последний относится к числу динамично растущих брендов, привлекающих внимание потенциальных покупателей за счёт инноваций, умеренных цен и понятного пользовательского интерфейса.Статистика в интернет-магазинах вроде AliExpress и Amazon говорит о том, что ROIDMI имеет значительную долю продаж бытовой техники в разных регионах мира. В рамках акции «328 AliExpress Big Sale» этот производитель предложил 3000 роботов EVA all-in-one для уборки полов и 5000 собирающих пыль роботов Eve Plus. Все они были распроданы менее чем за двое суток.Существует три причины популярности бренда ROIDMI у покупателей.ROIDMI при разработке продуктов и контроле их качества делает ставку на инновации. На рынке чистящих бытовых устройств есть множество компаний, продукты которых мало отличаются друг от друга. Стартапы зачастую не имеют опыта и средств, чтобы вложить их в исследования и разработку своих устройств. Из-за этого предлагаемые ими товары обычно предлагают простейшие функции очистки и не отличаются инновациями. Устройства высокого качества с многочисленными функциональными возможностями и хорошей поддержкой всегда выделяются на фоне конкурентов и привлекают внимание покупателей.ROIDMI содержит профессиональную группу исследователей-разработчиков и у компании есть производственное предприятие. Ещё ROIDMI обладает своей лабораторией высочайшего технического уровня для разработок и тестирования пылесосов. Это повышает конкурентоспособность ROIDMI в сфере разработок и исследований.На рынке чистящих устройств мощность чистки является самым важным параметром, который зависит от качества двигателя. Для повышения эффективности чистки исследователи и разработчики из ROIDMI регулярно изучают и развивают технологии двигателей своих пылесосов.Задействуя достижения в сфере аэродинамики и гидродинамики, используя передовые материалы в конструкции лопастей двигателей, ROIDMI непрерывно увеличивает их производительность.Также компания добилась немалых успехов в деле создания программного обеспечения, умных технологий очистки пыли и навигации, в голосовом управлении и аккумуляторах. К настоящему моменту ROIDMI подала заявки на получение без малого 400 патентов, в том числе 30 на свои изобретения.За счёт ставки на технологические инновации робот ROIDMI EVA all-in-one умеет не только пылесосить и мыть пол при помощи швабры, но и самостоятельно чистить швабру и опустошать пылесборник, избавляя пользователя от необходимости делать что-либо. Робот ROIDMI Eve Plus также не требует участия человека и способен помещать мусор в специальный мешок для него.Во-вторых, устройства производства ROIDMI могут предложить удобный пользовательский интерфейс. Поскольку роботы для мытья полов являются относительно новой категорией в сфере уборки помещений, они пока обладают недостатками. Среди них можно назвать неполный охват поверхности и небольшой размер мусорных отсеков, которые нужно опустошать вручную.ROIDMI работает над устранением этих недостатков и обеспечением максимально комфортной работы со своими устройствами. Робот-пылесборник ROIDMI Eve Plus избавляет от необходимости выбрасывать пыль вручную. В станцию встроен пылесборник вместимостью 3 л. Всасывание мощностью 23000 Па после окончания уборки позволяет мгновенно перемещать мусор из пылесоса в мешок для пыли. Это избавляет от неприятных запахов и появления бактерий. Устройство обладает технологией лазерный навигации LDS 4.0 и мощностью всасывания 2700 Па, чтобы без усилий устранять измельчённый мусор.ROIDMI EVA представляет собой настоящее многофункциональное устройство, умеющее пылесосить, мыть и самостоятельно чистить швабру и устранять пыль. Всё делается автоматически и без участия человека. За счёт мощности всасывания 2700 Па и давления на швабру 12 Н она полностью очищается.