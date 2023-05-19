Аппарат с экраном менее 4 дюймов и стильным внешним видом

На 22 мая производитель Oukitel запланировал международный анонс очередного стильного смартфона под названием. Это компактный аппарат для корпоративных пользователей с утончённым и роскошным дизайном, а также практичной функциональностью.Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone представляет собой сочетание роскоши и качества. Корпус аппарата выполнен в стиле спорткара Lamborghini, обладая острыми краями и углами в духе бриллиантов, что олицетворяет собой моду и изысканность. Задняя поверхность здесь кожаная с тонкой металлической рамкой, что также придаёт ощущение роскоши. Размер экрана составляет всего 3,5 дюйма, что позволяет легко управляться с устройством одной рукой. Достаточно высокое разрешение 720 х 1280 выдаёт чёткую картинку. Интерфейс и расположение каждой кнопки устройства тщательно продуманы, так что аппарат не только выглядит красивым, но и является практичным. В повседневной жизни и на деловых мероприятиях, Oukitel K16 Fashion and Business подчеркнёт ваше чувство стиля. Предлагается спокойный и классический чёрный вариант и стильный коричневый с высококачественной текстурой.Размер Oukitel K16 120,5 мм х 58,5 мм х 15,7 мм, что делает его лёгким и удобным для ношения. Если вы часто работаете со смартфоном в командировках или путешествиях, такой аппарат не будет мешать. Ёмкость батареи у него 3050 мАч, чего хватит на весь день работы без необходимости искать розетку.Кроме компактности и привлекательного внешнего вида, Oukitel K16 обладает многочисленными функциональными возможностями. Аппарат основан на процессоре MTK 8788, объём оперативной памяти у него 8 ГБ, объём хранилища 128 ГБ. Этого будет достаточно для хранения множества фотографий, видео и приложений. Поддерживается стандарт связи NFC, есть лицевая разблокировка и другая полезная функциональность. Наличие OTG упростит подключение к другим устройствам.Аппарат обладает основной камерой с разрешением 48 Мп и передней камерой 8 Мп. Они способны выдавать фотографии с высоким уровнем чёткости. Есть разные режимы съёмки, включая обычный, ночной, портретный, сверхширокоугольный и прочие, чтобы можно было получать снимки профессионального уровня. Поддерживается и съёмка видео.Можно поставить две SIM-карты с подключением к сетям 4G, которые способны работать одновременно и позволят вам всегда и везде оставаться на связи. Среди вариантов подключения доступны NFC, Bluetooth 5.0, системы позиционирования GPS, Glonass, Beidou, Galileo.Oukitel K16 является практичным и многофункциональным устройством, которое пригодится как в личной жизни, так и в работе. В момент начала продаж 22 мая аппарат будет доступен по цене всего $149,99.