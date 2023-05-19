Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
22 мая состоится мировой анонс корпоративного компактного смартфона Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone
Аппарат с экраном менее 4 дюймов и стильным внешним видом
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

На 22 мая производитель Oukitel запланировал международный анонс очередного стильного смартфона под названием Oukitel K16. Это компактный аппарат для корпоративных пользователей с утончённым и роскошным дизайном, а также практичной функциональностью.



Дизайн для людей со вкусом

Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone представляет собой сочетание роскоши и качества. Корпус аппарата выполнен в стиле спорткара Lamborghini, обладая острыми краями и углами в духе бриллиантов, что олицетворяет собой моду и изысканность. Задняя поверхность здесь кожаная с тонкой металлической рамкой, что также придаёт ощущение роскоши. Размер экрана составляет всего 3,5 дюйма, что позволяет легко управляться с устройством одной рукой. Достаточно высокое разрешение 720 х 1280 выдаёт чёткую картинку. Интерфейс и расположение каждой кнопки устройства тщательно продуманы, так что аппарат не только выглядит красивым, но и является практичным. В повседневной жизни и на деловых мероприятиях, Oukitel K16 Fashion and Business подчеркнёт ваше чувство стиля. Предлагается спокойный и классический чёрный вариант и стильный коричневый с высококачественной текстурой.





Компактное устройство легко носить с собой

Размер Oukitel K16 120,5 мм х 58,5 мм х 15,7 мм, что делает его лёгким и удобным для ношения. Если вы часто работаете со смартфоном в командировках или путешествиях, такой аппарат не будет мешать. Ёмкость батареи у него 3050 мАч, чего хватит на весь день работы без необходимости искать розетку.



Обширная функциональность

Кроме компактности и привлекательного внешнего вида, Oukitel K16 обладает многочисленными функциональными возможностями. Аппарат основан на процессоре MTK 8788, объём оперативной памяти у него 8 ГБ, объём хранилища 128 ГБ. Этого будет достаточно для хранения множества фотографий, видео и приложений. Поддерживается стандарт связи NFC, есть лицевая разблокировка и другая полезная функциональность. Наличие OTG упростит подключение к другим устройствам.

Аппарат обладает основной камерой с разрешением 48 Мп и передней камерой 8 Мп. Они способны выдавать фотографии с высоким уровнем чёткости. Есть разные режимы съёмки, включая обычный, ночной, портретный, сверхширокоугольный и прочие, чтобы можно было получать снимки профессионального уровня. Поддерживается и съёмка видео.



Можно поставить две SIM-карты с подключением к сетям 4G, которые способны работать одновременно и позволят вам всегда и везде оставаться на связи. Среди вариантов подключения доступны NFC, Bluetooth 5.0, системы позиционирования GPS, Glonass, Beidou, Galileo.

Oukitel K16 является практичным и многофункциональным устройством, которое пригодится как в личной жизни, так и в работе. В момент начала продаж 22 мая аппарат будет доступен по цене всего $149,99. Акция проводится до 28 мая.



Купить Oukitel K16

Посетите официальный сайт Oukitel

Посетите официальный магазин AliExpress Oukitel

#oukitel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Названа дата мировой премьеры защищённого смартфона OUKITEL WP22 с батареей 10000 мАч
Флагманский смартфон OUKITEL WP21 Ultra с улучшенной тепловизионной камерой представят 20 марта
Смартфон OUKITEL C33 с кожаным покрытием и камерой 50 Мп доступен со скидкой 10-14 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
55
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
14
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
27
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
133
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
37
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
17
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
28
Преемник легенды: «Волга» – универсал ГАЗ-22
8
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
33
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6

Сейчас обсуждают

Ник Хобо
18:29
"Nvidia добавит 16-гигабайтную версию в ответ на негативную реакцию фанатов на 12-гигабайтную RTX 4070" Может, лучше сделать 16 ГБ версию 4070, а 12 ГБ отдать шестидесятке?
Nvidia сняла эмбарго на характеристики RTX 4060 и RTX 4060 Ti и их стоимость
Андрей Гарбар
18:28
А как ты отнесешся к тому что трое разработчиков кинжала под арестом в РФ,а?!?!
Украинцы пытаются продать частя от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
Андрей Гарбар
18:26
Патриот был слегка поврежден обломком сбитого кинжала,он даже не прекратил своей работы и был отремонтирован в полевых условиях!!!!
Украинцы пытаются продать частя от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
Эдуард Самитов
18:25
Не знаю, я уже пару лет пользуюсь Lantern (не знаю, слышал, кто). Причем и на бесплатной версии скорости мне хватает для просмотра (запрещенных сайтов и т.п.)
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
Xmast
18:22
Итак Из имеющихся у меня дисков на 2Тб выходит такая статистика Intel 660p - 2 шт - 100% Samsung Evo+ 2шт - 100% Netac NV 7000 - 2 шт - 94 и 35% соответственно Смарт уже почти вышедшего из строя диска...
Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
Ник Хобо
18:22
"AMD больше не может позволить себе игнорировать преимущества гибридного дизайна" У этого "дизайна" есть преимущество для десктопа?
Технический директор AMD подтвердил, что в будущих процессорах будет использоваться гибридный дизайн
Владимир Тонких
18:21
Вдыхай, это страх.
Дешёвый телефон за 1000 рупий загорелся в кармане индийца и чуть не вызвал пожар
Иван Иванов
18:09
Историю видимо плохо изучал. В ВОВ, четыре года воевали наши воины, тоже в окопах, и не в лучших условиях. Гуманитарий возглавлял Роскосмос, развалил работу, а сейчас хочет и в военное дело залезть. Э...
Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
Александр Смирнов
18:07
красиво пошло, скоро у них начнется три в одном пузыре, дотком + недвижка + банки, и это накроет весь либерастический западный мир вместе с их райским садом и правилами, а G7 превратится в одну большу...
Meta* может уволить 6000 сотрудников на следующей неделе
Дмитрий Романюк
18:03
Не грусти,Юра. Ты бы лучше их всех справился и в Роскосмосе и в МО. И из чего ты сделал вывод,что народ заканчивается? Хомячья логика подсказала? Счастья тебе и хорошего жениха, юра. Либо на зоне,либо...
Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем